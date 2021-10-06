CI açılış yemeğinde neler oldu

STFA Grubu’nun yaptığı Türkiye’nin ilk mega yat marinası Port Azure’un davetinde.
Büngüş Koyu’ndaki marina sade, şık ve endüstriyel bir tasarıma sahip.
Henüz içinde bir restoran yok ama ünlü restoran markalarıyla görüşmeler yapılıyormuş.
Açılış daveti hayli mütevazı geçti.
Gece boyu konuşulan ve yakın zamanda beklendiği söylenen şey ise Flying Fox’tu.
Flying Fox malum, dünyanın en uzun yatları arasında yer alıyor.
Uzunluğu 136 metre.
2019 yılında Lürssen tarafından üretilen bu mega yatta aynı anda 22 misafir konaklayabiliyor.
Çünkü Contemporary İstanbul (CI) orada düzenlenecek.
Sanat meraklıları, ünlü koleksiyonerler, şehrin çok gezen tozan kesimi ve kanaat önderleri günler boyunca orada olacak.
Dolayısıyla Tersane İstanbul’a yakından bir göz atma zamanı.
Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yapılan Tersane İstanbul’la ilgili Murat Tabanlıoğlu ile konuştuğumda bana ilk söylediği şuydu:
“Sahaya her gidiş gelişimde yeni bir şey öğrendiğim, sürekli geliştirdiğim bir proje oldu.
Benim için de yeni bir deneyimdi. Sıradan bir yer değil burası. Hepimizin severek kullanacağı yeni bir mahalle oluşuyor.”
Taksiden iner inmez huysuzlandım tabii, “Bu da ne!” diye. Meğer içeride Oktoberfest varmış, içeride yığılma olmasın diye herkesi bir anda almıyorlarmış.
Hatta belli bir kapasiteye erişince kuyrukta bekleyenleri geri gönderdikleri bile olmuş.
Güzel Covid hassasiyetleri bunlar tabii ama vık vık etmeden elbette duramadım:
“Bu mini festival zaten açık havada değil mi?” diye... Neyse, benim festivalle ilgim yoktu, aynı alandaki başka bir etkinliğe gelmiştim.
Kuyruğa girmeden içeri sızabildim.
Başka bir etkinlik dediğim, 212 Dergisi’nin düzenlediği nefis fotoğraf etkinliği 212 Photography İstanbul.
1- “Doktorluğunu iyi yapıyorsa size ne, bize ne, elbette oynayabilir” diyenler var. Şart koşuyorlar: “Doktorluğunu iyi yapıyorsa” diye. İyi doktor değilsen göbek atmaya hakkın yok yani.
2- “Herkes oynayabilir, dans edebilir, mesleği ne olursa olsun” diyenler var. Maalesef göbek atan spiker olayında aynı empati ve hoşgörü gezegeninden bildirmemişlerdi.
3- “Doktorlar da oynar avukatlar da, ne var bunda” diyenler var. Aslında içten içe “Hiç yakışmamış” diye düşünürler, hatta en başta kendileri gitmez göbek atan doktora...
4- Doğrusu yine en şeffaf olan göbek atan doktorun kendisi olmuş.
Özü sözü bir, şöyle demiş Fulya Soybaş’a: “Ben böyleyim. Üniversitede de böyleydim, doktor oldum yine böyleyim. Tiktok hesabım var. Aç, bak! Orada da oynarım. Instagram’da da oynarım. Renkliyim. Normal hayatta nasılsam ekranda da öyle davrandım.”
Basit mi yoksa olay başka
bir şey mi
Raşit Bağzıbağlı, Hande Yener’in, Gülşen’in ve Hadise’nin son dönem sahne kıyafetlerini iç çamaşırına benzetip, “Kalite algısını aşağıya çekiyor, basitleştiriyorlar” demiş. Ve klasik örnekleri; yani Jennifer Lopez’leri, Rihanna’ları övmüş.
Günümüz hallerine bakarsak kariyerini en iyi yöneten Kenan Doğulu.
Bu yaz peş peşe konserler verdi, hiç durmadı.
Hâlâ en iyi konser sanatçısı. Uzun saatler hiç durmadan performans yapabiliyor.
Peki Mustafa Sandal?
Akyaka’daki sörf okulu olsun, Zeynep Bastık’la yaptığı düet olsun, Les Benjamins şovlarına katılması olsun; bir şekilde “yeni nesil” kalmayı başarıyor hâlâ.
Tarkan ise Instagram’ından anladığımız kadarıyla “her şeyi özlüyor ve çok sıkılıyor”.
◊ ORASI KİLİT, LÜTFEN GİRMEYELİM
Beşiktaş Meydanı’nın son trafik düzenlemesinden sonraki hali aşk hayatımdan beter:
Kilit ötesi.
Tamam, orada hep bir trafik olurdu.
Ama bu kadar değil.
Beşiktaş trafiği en kaçınılması gerekenlerden biri haline geldi şehirde.
Taksicilerle uzlaştığım tek nokta bu:
Öyle içine dert olmuş ki Ersoy’un, neredeyse küçük bir çocuğun ağzından dökülür gibiydi bu cümle.
Oysa aslında o malum ‘kitsch’ ötesi şov programında belki de ilk defa kendisi gibiydi Bülent Ersoy.
Minderi yere atıp “naşlattığını” söylerken de öyleydi, sosyal medya eleştirilerine yanıt verirken “madilik bana” derken de...
Herkesi sürekli yanına ve hatta Tilbe’yi kucağına oturtup bir saniye bile yalnız kalmak istememesi de öyle...
Hem aşırı hiddetli hem de fevkalade kibarlık geçişleri barındırabilen yüksek egolu bildik ‘persona’sından o gece pek eser yoktu Ersoy’un.
Çünkü dinlememek imkansızdı.
Günler, haftalar, hatta aylar öncesinden albümün öyle bir tanıtımını yaptı ki fırlama Lil Nas, merak etmemek ayıptı neredeyse.
‘Baby Shower’ından tutun da hastanedeki doğum anına kadar bıkmadan sürdürdüğü “hamileliği” ise herhalde son zamanlardaki en iyi albüm tanıtım fikirlerinden biriydi.
Ne olursa olsun konuşuldu, fikir zekiceydi, hatta Lil Nas’ı hamile pozlarıyla göre göre neredeyse gözüm alıştı diyebilirim.
Ve nihayet “Montero” cuma günü dijital platformlara düştüğünde Lil Nas’ın YouTube kanalında klibi çıkmamış diğer tüm şarkıların da birer “official audio” videosu yayınlandı.
Hepsi özenle hazırlanmış animasyon kliplerdi.
İlginç olan, hepsi belli bir sahneden sonra tekrar ediyor, hipnotize etmek için galiba...
HER YERDEN O ÇIKIYOR
Peki İstanbul’da da sörf yapıldığını söylesem?
Bu hiç aklınıza gelir miydi?
Doğrusu düne kadar benim de gelmiyordu.
Ta ki Riva’daki Surf House’a gidip sörf yapanları kanlı canlı görene dek.
Ortam, hiç abartmıyorum, Sidney’deki Bondi Beach’in mikro bir versiyonu gibiydi.
Sabah 06.00’da, “Dalga bugün çok iyi” mesajını alıp gelmiş, 1 saat suda kaldıktan sonra duş alıp ofisine gidecek olan bir şirket sahibi bile vardı Riva sahilinde.
Sidney’le aramızdaki sosyo-ekonomik fark ise şuydu: Bir yanda denizde sörf yapanlar varken bir yandan da o güzelim sahile vurmuş çöpler arasından dedektörle yüzük, mücevher ve benzeri değerli eşya arayanların olması...
Yaz başı karar böyleydi. Anlamsızdı, yeme-içme sektörü de bu kararı kendi içinde eleştirdi ama kısa sürede malum karara göre gecelerini şekillendirdi.
Canlı müzik performansları 21.30 gibi başladı, DJ performansları da öyle...
Bir süredir ise durum farklı.
İstanbul’un çoğu mekanında gece 24’ten sonra müzik var.
Sektörde tüm işletmeciler bunu konuşuyor, “kimine göz yumuluyor, kimine ise göz açtırılmıyor” deniliyor.
Tam Türk işi bir durum:
Pozitif enerjiler, negatif enerjiler havada uçuştu.
Evrene enerji göndermeler, “İsteyince olur” enerjileri, “Senden iyi enerji almadım”lar; kısacası yok yoktu.
Gerçek anlamda hissedip uygulayan başarılı oldu ama bir noktada “enerji”nin de içi boşaltıldı. Şimdi aynı şey “sürdürülebilirlik” kavramı için uygulanıyor sanki.
Markalar, kurumlar bu kavramı çılgınca sahiplenmek istiyor.
Ama uygulamaya gelince gerçekten bir şey yapmıyorlarsa bu kavramı sahiplenmelerinin de bir anlamı yok aslında.
Sadece havalı bir şekilde “sürdürülebilir” sıfatını her yerde kullanmış oluyorlar, o kadar.
Peki gerçek sürdürülebilirlik ne?
EN GENÇ SANATÇI
◊ Bana kalırsa bu tür etkinliklerde en önemli şey genç sanatçı keşfetmeye çalışmak.
O nedenle Artweeks’teki koleksiyoner sergisinden daha çok etkinliğin en genç sanatçısı, 1993 doğumlu Pelin Çağlar’ın işlerine dikkat kesildim. Mutlaka bakın derim.
ŞARJ KRİZİME TERCÜMAN OLAN TABLO
◊ Pelin Çağlar’ın yanı başında Can İncekara’nın işleri de şahane bir şekilde parlıyor. İncekara’nın suluboya tekniğiyle yaptığı işlerden biri hepimize çuvaldız:
iPhone şarj aleti ve kulaklıklar!
Şarj aletli tabloyu gördüğümde şarjım yine çok azdı ve gün içinde girdiğim yüzüncü şarj krizi dolayısıyla
ABBA grubu ise 1972’de müzik kariyerine başladı.
Ve aradan onca yıl geçtikten sonra (saymadım, sayamadım) her ikisi de gündemde, geri dönüşlerde bugünlerde.
Matrix’teki gibi bir döngüdeyiz galiba. Aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz.
Bir Matrix hayranı olarak serinin aralık ayında gösterime girecek “Resurrections” adlı dördüncü film fragmanını heyecanla açıp seyrettim.
Ama berbat bir heyecansızlıkla da fragmanı bitirdim.
İşte o atışma esnasında Berfu, eşi Eser’e “Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor” diye espri yapmış.
Aslında bir yanıyla, belki de farkında olmadan, fena halde erkek tarafını yücelten, göklere çıkaran bir espri.
Ya da bana öyle geldi, tartışabiliriz de...
Nihayetinde bu espri vesilesiyle çılgınca eleştirilince Berfu açıklama yapmış:
“Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üzerinde durulmazdı. Kadın olarak bu şakayı yaptığım için hiç rahatsızlık hissetmiyorum.”
Orası doğru.
Kuyrukta bekleyenler apar topar hazırlık yapmaya başladı.
Ben de HES’ten aşı bilgilerimin olduğu sayfayı açtım.
Bir aşı kartı henüz oluşturmamıştım, kontuardaki görevliye sadece HES’imdeki Covid-19 aşı bilgileri sayfasını gösterdim.
O sayfada da isim filan yok tabii. Sadece iki aşının da yapıldığı yazıyor.
Yani kötü niyetli biri olsan o anda herhangi birinin aşı bilgilerinin ‘screen shot’ını (ekran görüntüsü) alıp onu göstererek de gayet uçabilirsin.
Belki ilk gün diye böyle bir karmaşa vardı ama söyleyeyim, bu şekilde kimin gerçekten aşılı kimin gerçekten negatif PCR testli olduğu asla anlaşılmaz.
Suistimal edilmeye çok açık bir kural bu.
M mi yoksa U mu
Gün batmaya yakın dalgalar üzerinde son turlarını yapan sörfçüler, kumlar üzerinde DJ’in çaldıklarıyla dans edenler, kite’larını toplayıp günün yorgunluğunu atanlar...
Her yaz daha da büyüyor Akyaka’nın kite sahili.
Yıllar önce geldiğimde sadece bir-iki tane kite okulu vardı.
Şimdi ise yan yana çok fazla kite okulu var. Ayrıca hayli büyük bir bar açılmış.
Kite dışında vakit geçirmek de mümkün artık sahilde.
En önemlisi buradaki topluluk tabii. Burayı büyüten, geliştiren onlar.
Akyaka’nın sembolü No22 Riders’Inn’in sahibi Doruk Tirman, 2012’de açtığı mekanı için bir sohbetimizde şöyle demişti bana:
“Tatlı, hareketli, yanık tenli, insan canlısı bir çocuk büyüttük Akyaka’da”.
Yeni nesil Bodrumlular diyorum ben onlara.
Birbirinden şahane altı genç Bodrumlu:
Mehmet Öksüz, Tarık Gül, Beyza Küngürlü, Gökhan Gökdemir ve Merve-İrem Çopuroğlu kardeşler.
Hepsi yaz kış Bodrum merkezde yaşıyor.
Aralarında doğma büyüme Bodrumlu olan da var, sonradan Bodrum’a yerleşmiş olan da...
Ortak noktaları ise şu: Beraber bir şeyler üretmeyi ve hayatı paylaşmayı sevmeleri.
Şimdi bir ortak noktaları daha var: Gibi Bodrum.
Onlardan biri de kamu kurumları, lokanta ve kafelere aşısızlar için ayrı bir bölüm yapılması.
Öyle hayatın içinden olmayan bir öneri ki, “Nasıl uygulanacak?” diye tartışmak bile anlamsız geliyor.
Diyelim ki arkadaşımla kafede buluşacağım.
Ben aşılıyım, o aşısız.
Kafede aşısızlar için ayrı bölüm var. Garson aşısız arkadaşıma oraya oturmasını söyleyecek, peki bu durumda ben ne yapacağım? Ayrı mı oturacağım yoksa onun yanına mı ilişeceğim?
Eğer ayrı oturacaksam, arada bir aşısız arkadaşımın yanına gidip bir dakika kadar sohbet edip sonra tekrar yerime mi döneceğim?
Haliyle saçma olur böylesi.
Dolayısıyla bu “ayrı bölüm” olayı hayatta tutmaz.
Tam da İstanbul’un berbat neminden bunalmaya başlamışken önceki gün bir tatlı rüzgâr, bir bulutlu hava geldi şöyle kuzeyden kuzeyden, bünye bir “Oh” çekti.
Üstelik o sırada şehrin en kuzey noktasındayım, Emirgan’daki La Boom’un terasında.
Masada Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Yamantürk, Armutlu’daki Steakroom’un sahibi Gökhan Uyanık ve tabii mekanın Assos ellerinden dönmüş patronu Umut Evirgen var.
Burak, yeni dizisi için “romantik, sert” bir imaja bürünmüş. Kıvanç’ın fit zayıflığı baki.
Umut, yeni filmi “Kimya”nın Varşova Film Festivali’nde gösterileceğinden bahsediyor.
Ayrıca 15 güne Chicki Boom ve La Boucherie’yi açıyormuş.
Mekanın bir başka ucunda ise Danla Bilic ve Mert Vidinli var.
Onlar da eylüldeki etkinlikleri konuşuyor.
CI açılış yemeğinde neler oldu
Bu hafta 16’ncısı yapılacak olan Contemporary İstanbul’un görkemli açılış yemeği pazartesi gecesi Tersane İstanbul’daydı. Peki açılış daveti ve sonrasında düzenlenen partide neler yaşandı? Özeti burada...
YENİ MEKAN YENİ HEYECAN
Contemporary İstanbul’un (CI) yeni mekanı Tersane İstanbul iki kilometrelik kıyı şeridine sahip çok büyük bir alan. CI bu alanın belli bir bölümünde yapılıyor. Ama o alanlar bile büyük ve gezmesi hayli zevkli.
Galeriler, Venedik’teki Arsenale’yi anımsatan tarihi alanların içine konuşlanmış.
Lütfi Kırdar’daki gibi boğucu bir durum yok.
Alanlar geniş, nefes almak istediğin anda dışarıya çıkabiliyorsun.
Heykel sergisinin olduğu açık alan ise kendiliğinden etkileyici.
Heykellerle birlikte bu etki üçe-dörde katlanmış.
AÇILIŞ YEMEĞİ ÖNCESİ ÖN İZLEME OLUR MU
Koleksiyonerler için yapılan VIP açılışın bir gün öncesinde ön izleme yapılması bazı galericilerin dilindeydi. Şöyle konuşmalar duydum:
“Dünyada böyle bir şey yok aslında. Açılış yemeği öncesi ön izleme olmamalıydı.”
Yine de davetliler halinden memnundu.
Ertesi gün yapılacak VIP açılışa tekrar gelecek olmalarına rağmen eserler hızla incelendi, notlar alındı...
SEÇKİN PİRİM HER YERDE
Yemek için kurulan geçici çadırın tavanına yapılan oyuncaklı tasarım Seçkin Pirim’e aitti. Pirim son olarak, İstinye Park’taki yeni Louis Vuitton mağazasının cephesine yaptığı heykel niteliğindeki giydirmeyle gündeme gelmişti.
550 DAVETLİYE AYNI ANDA...
Accor Grubu’yla beraber gerçekleştirilen yemekteki servis anları da ikonikti.
Servis elemanları dört uzun masaya aynı anda tabakları koymak için hayli uğraştı.
Bu arada çadırın içinde toplam 550 davetli vardı. Peki davetli profili nasıldı?
Koleksiyoner, iş insanı ve galerici ağırlıklı.
“Sanatçılar neden bu kadar az?” eleştirisini yapanlar da vardı.
Aslında daha çok isim yapmış sanatçılar vardı. Ahmet Güneştekin, Kezban Arca Batıbeki , Ekrem Yalçındağ gibi...
ARDAN’IN ESERİNİ KİM KIRDI?
Gecenin en şanssız sanatçısı ise Ardan Özmenoğlu’ydu.
Sanatçının fuarda sergilenen heykeli bir kazaya kurban gidip kırılmıştı.
Ardan Özmenoğlu kıran kişinin İstanbul Modern’in Genel Direktörü ve sanat tarihçisi Levent Çalıkoğlu olduğunu söyleyince espriler havada uçuştu tabii.
Bu arada kırılan eserin fiyatının 50 bin lira olduğunu öğrendim.
RACHEL’IN RENKLİ İŞİ
Yemeğin yapıldığı çadıra giderken dikkat çeken rengarenk eser ise Rachel Hayes’in elinden çıkmaydı. Missoni ile yaptığı işbirliğiyle uluslararası tanınırlık kazanan, kumaş ve tekstil ürünleri kullanarak büyük ölçekli eserler yaratan Rachel Hayes’in rüzgârla beraber dalgalanıp duran işi, bu yılki CI’ın en renkli işlerinden biri olmuş diyebilirim.
“BURADAN NEREYE GİDİYORUZ?”
Yemekten sonra bir başka alanda, ki burası Tersane İstanbul’un yatırımcısı Fettah Tamince’nin misafirleri için yaptırdığı özel lounge’mış, after parti yapıldı. Haliç’in kıyısında uzun süredir görmediğim türden bir partiye tanıklık ettiğimi söylemem gerek. Engin Yelkenci’nin müzikleriyle eğlenen kalabalık arasında Elif Dürüst de vardı mimar Gökhan Avcıoğlu da...
Tuba Ünsal, Ece Sükan ve Muzaffer Yıldırım’ın da olduğu kalabalık masada en çok tekrarlanan cümle ise şuydu: “Buradan nereye gidiyoruz?”
Bu cümle sıkça tekrarlandığına göre “İstanbul gece hayatı eski normaline dönmüştür” diyebiliriz rahatlıkla.