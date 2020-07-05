Cem Yılmaz’ın açıklaması yeterli mi?

Cem Yılmaz, Ozan Güven konusunda sessizliğini bozup “Kadına şiddet konusunun tarafı olmak diye bir duruşunun söz konusu olmadığını” söyledi.
Sonuçta herkes ondan bir açıklama bekliyordu.
İki yakın arkadaş, ama her ikisi de ünlü.
Dolayısıyla insanların bir açıklama beklemeleri doğaldı.
Bunda anormal bir durum yoktu.
Yılmaz’ın açıklaması ise doyurucu.
Bir yandan zor bir durum aslında.
En yakın arkadaşınız sevgilisini dövüyor.
O arkadaşınıza dair duygularınız, tavrınız aynı kalabilir mi?
Dostluğunuz aynı şekilde devam edebilir mi?
Arkadaşınızın davranışını bir şekilde affetseniz dahi ona hep şüpheyle bakmaz mısınız?
Peki yaptığı şeyi onaylamasanız bile bu süreçte ona yardım eder miydiniz?
Söylenen o ki, Cem Yılmaz her ne kadar yaşananları onaylamasa da, olayın ortaya çıkmaması konusunda Güven’e yardım etmiş.
Sonrası malum...
Bakalım iki ünlü arasındaki dostluk bu olayla beraber nasıl etkilenecek?
Bir kırılma noktası yaşanacak mı? İlerleyen zamanda göreceğiz.
Plaj kapatan milyarder
Mekan kapatmak genelde paralı ve görgüsüz erkeklerin rüyasıdır.
Yanlarındaki kadına bu şekilde şov yaparlar.
Bodrum’a gelen Rus milyarder Svetakov ise bu işi bir adım ileri götürmüş.
Yalıkavak’taki Xuma Beach’in denize yakın tüm şezlonglarını kiralayarak bir bakıma plajı kapatmış.
Empati yapmaya çalışıyorum:
Amaç rahat etmek filan herhalde. Başka insanları görmeyi istememek.
Ya da korona nedeniyle kendini izole etmeye çalışmak...
İyi de insan bir süre sonra sıkılmaz mı bu aşırı asosyal ve izole durumdan?
Zaten dev bir yatın var, onunla geziniyorsun. Hep kendinlesin.
Plajda iki tane insan görsen ne olur ki Svetakov?
Hızımı kaybettim hükümsüzdür
Net bilgi: Karantina sonrası eski sosyalleşme hızımı kaybettim.
Karantina öncesi bir günde beş mekan yapıp peş peşe konuşma balonlarının içine düşen ben,
yeni normalle
beraber yeni biri de oldum galiba.
Şu an öyle beş mekana uğramayı filan düşünemediğim gibi, insanlarla sosyalleşmek de zor gelmeye başladı.
Bence her konuda yavaşlamanın tadına vardık galiba.
Onu tadınca da eskisi gibi çılgın bir hızda yaşamak anlamsız gelmeye başladı.
Cem Yılmaz’ın açıklaması yeterli mi?
Cem Yılmaz, Ozan Güven konusunda sessizliğini bozup “Kadına şiddet konusunun tarafı olmak diye bir duruşunun söz konusu olmadığını” söyledi.
Sonuçta herkes ondan bir açıklama bekliyordu.
İki yakın arkadaş, ama her ikisi de ünlü.
Dolayısıyla insanların bir açıklama beklemeleri doğaldı.
Bunda anormal bir durum yoktu.
Yılmaz’ın açıklaması ise doyurucu.
Bir yandan zor bir durum aslında.
En yakın arkadaşınız sevgilisini dövüyor.
O arkadaşınıza dair duygularınız, tavrınız aynı kalabilir mi?
Dostluğunuz aynı şekilde devam edebilir mi?
Arkadaşınızın davranışını bir şekilde affetseniz dahi ona hep şüpheyle bakmaz mısınız?
Peki yaptığı şeyi onaylamasanız bile bu süreçte ona yardım eder miydiniz?
Söylenen o ki, Cem Yılmaz her ne kadar yaşananları onaylamasa da, olayın ortaya çıkmaması konusunda Güven’e yardım etmiş.
Sonrası malum...
Bakalım iki ünlü arasındaki dostluk bu olayla beraber nasıl etkilenecek?
Bir kırılma noktası yaşanacak mı? İlerleyen zamanda göreceğiz.
Plaj kapatan milyarder
Mekan kapatmak genelde paralı ve görgüsüz erkeklerin rüyasıdır.
Yanlarındaki kadına bu şekilde şov yaparlar.
Bodrum’a gelen Rus milyarder Svetakov ise bu işi bir adım ileri götürmüş.
Yalıkavak’taki Xuma Beach’in denize yakın tüm şezlonglarını kiralayarak bir bakıma plajı kapatmış.
Empati yapmaya çalışıyorum:
Amaç rahat etmek filan herhalde. Başka insanları görmeyi istememek.
Ya da korona nedeniyle kendini izole etmeye çalışmak...
İyi de insan bir süre sonra sıkılmaz mı bu aşırı asosyal ve izole durumdan?
Zaten dev bir yatın var, onunla geziniyorsun. Hep kendinlesin.
Plajda iki tane insan görsen ne olur ki Svetakov?
Hızımı kaybettim hükümsüzdür
Net bilgi: Karantina sonrası eski sosyalleşme hızımı kaybettim.
Karantina öncesi bir günde beş mekan yapıp peş peşe konuşma balonlarının içine düşen ben,
yeni normalle
beraber yeni biri de oldum galiba.
Şu an öyle beş mekana uğramayı filan düşünemediğim gibi, insanlarla sosyalleşmek de zor gelmeye başladı.
Bence her konuda yavaşlamanın tadına vardık galiba.
Onu tadınca da eskisi gibi çılgın bir hızda yaşamak anlamsız gelmeye başladı.