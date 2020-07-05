Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Cem Yılmaz’ın açıklaması yeterli mi?
"Onur Baştürk" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Onur Baştürk" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Cem Yılmaz’ın açıklaması yeterli mi?

5 Temmuz 2020

Cem Yılmaz, Ozan Güven konusunda sessizliğini bozup “Kadına şiddet konusunun tarafı olmak diye bir duruşunun söz konusu olmadığını” söyledi.

Cem Yılmaz’ın açıklaması yeterli mi

Sonuçta herkes ondan bir açıklama bekliyordu.
İki yakın arkadaş, ama her ikisi de ünlü.
Dolayısıyla insanların bir açıklama beklemeleri doğaldı.
Bunda anormal bir durum yoktu.
Yılmaz’ın açıklaması ise doyurucu.
Bir yandan zor bir durum aslında.
En yakın arkadaşınız sevgilisini dövüyor.
O arkadaşınıza dair duygularınız, tavrınız aynı kalabilir mi?
Dostluğunuz aynı şekilde devam edebilir mi?
Arkadaşınızın davranışını bir şekilde affetseniz dahi ona hep şüpheyle bakmaz mısınız?
Peki yaptığı şeyi onaylamasanız bile bu süreçte ona yardım eder miydiniz?
Söylenen o ki, Cem Yılmaz her ne kadar yaşananları onaylamasa da, olayın ortaya çıkmaması konusunda Güven’e yardım etmiş.
Sonrası malum...
Bakalım iki ünlü arasındaki dostluk bu olayla beraber nasıl etkilenecek?
Bir kırılma noktası yaşanacak mı? İlerleyen zamanda göreceğiz.

Cem Yılmaz’ın açıklaması yeterli mi

Plaj kapatan milyarder

Mekan kapatmak genelde paralı ve görgüsüz erkeklerin rüyasıdır.
Yanlarındaki kadına bu şekilde şov yaparlar.
Bodrum’a gelen Rus milyarder Svetakov ise bu işi bir adım ileri götürmüş.
Yalıkavak’taki Xuma Beach’in denize yakın tüm şezlonglarını kiralayarak bir bakıma plajı kapatmış.
Empati yapmaya çalışıyorum:
Amaç rahat etmek filan herhalde. Başka insanları görmeyi istememek.
Ya da korona nedeniyle kendini izole etmeye çalışmak...
İyi de insan bir süre sonra sıkılmaz mı bu aşırı asosyal ve izole durumdan?
Zaten dev bir yatın var, onunla geziniyorsun. Hep kendinlesin.
Plajda iki tane insan görsen ne olur ki Svetakov?

Cem Yılmaz’ın açıklaması yeterli mi

Hızımı kaybettim hükümsüzdür

Net bilgi: Karantina sonrası eski sosyalleşme hızımı kaybettim.
Karantina öncesi bir günde beş mekan yapıp peş peşe konuşma balonlarının içine düşen ben,
yeni normalle
beraber yeni biri de oldum galiba.
Şu an öyle beş mekana uğramayı filan düşünemediğim gibi, insanlarla sosyalleşmek de zor gelmeye başladı.
Bence her konuda yavaşlamanın tadına vardık galiba.
Onu tadınca da eskisi gibi çılgın bir hızda yaşamak anlamsız gelmeye başladı.

X
Onur BAŞTÜRK Onur BAŞTÜRKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Pazar notlarıRauf TAMERPazar notları05.07.2020
E hani zihninden bile geçirmeyecektin Ahmet DavutoğluAhmet HAKANE hani zihninden bile geçirmeyecektin Ahmet Davutoğlu?05.07.2020
Menopoz sonrası dönemde, uykuyla tip 2 diyabet arasında bağlantı varMehmet ÖZMenopoz sonrası dönemde, uykuyla tip 2 diyabet arasında bağlantı var05.07.2020
Bu ‘korona sonrası’nı gözüm tutmadıMehmet İrenBu ‘korona sonrası’nı gözüm tutmadı 05.07.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.