Cem Mirap ‘Lucca 2.0’ı anlatıyor

Herhalde İstanbul’da pek az popüler mekan şu duyguyu yaşatmıştır:
Bir dizinin yeni sezonunu bekler gibi...
Çok sevdiğiniz şarkıcının yeni albümü için gün sayar gibi...
Lucca’nın açılmasını beklemek!
Doğruya doğru, son altı aydır kapalı olan Lucca; en sıkı müdaviminden tut da ayda yılda bir uğrayanına kadar tüm sosyal hayat tutkunlarına tam da bu hisleri yaşattı.
İlk üç ay karantina nedeniyle kapalı olması normaldi.
Sonrasında “Yenileniyoruz” dediler, ama bir türlü o yenilenme bitmedi, bitemedi.
Açılış tarihi sürekli sarktı.
Hatta “Açmayacaklar galiba” dedikoduları aldı yürüdü.
Ve sonunda beklenen an geldi.
Hafta sonu mekanın sahibi Cem Mirap yenilenmiş Lucca’yı bana gezdirirken bile kafasını uzatıp “Yoksa açıldı mı?” diye soran çok insan oldu ki...
O zaman merak edilen sorunun, “Yenilenmiş Lucca nasıl olmuş?”un yanıtına gelelim...
BİR ÜST SÜRÜM
◊ Cem Mirap aylardır üzerine çalıştığı Lucca’nın yeni versiyonunu Lucca 2.0 olarak tanımlıyor. Mekanın her açıdan bir üst sürüme geçtiğini söylüyor.
◊ Bunun nedeni de şu: İçeride radikal değişiklikler yok. Eski Lucca’nın çok daha görkemli ve yerlerden duvarlara kadar güncellenmiş bir versiyonu var.
Bu açıdan şöyle söyleyebilirim: Şıkır şıkır parlayan bir Lucca yapmış Mirap. Ayrıca dekorasyonda 60’lar ve 70’leri yansıtan çok fazla detay kullanmış.
Mesela duvarlara asılacak yeni sanat eserlerinde dahi o dönemin izleri mevcut.
LES BENJAMINS DOKUNUŞU
◊ Mirap, servis ekibinin giyiminde de değişiklik yapmış. Lucca ekibinin tişört tasarımlarını Les Benjamins gerçekleştirmiş.
◊ Bir diğer öne çıkan yenilik ise Anim’in Lucca’ya özel tasarladığı masa tekstili ürünleri...
GECE EĞLENCESİ YOK
◊ Önemli bir husus daha: Lucca 24.00’te kapanacak. Gece eğlencesi artık yok. Cem Mirap, kalabalık saatlerde sosyal mesafeyi korumak için
masalar ve köşeleri mobil panellerle locaya çevireceklerini de söylüyor.
KISITLI SAYIDA İNSAN
◊ Son olarak, Cem Mirap belirlenen kapasitenin üzerine çıkmayacaklarını, bu konuda çok hassas davranacaklarını belirtiyor.
Nişantaşı’ndan haberler
◊ GİZLİ BİR KULÜP
Hayır, Gizli Kalsın gibi bir kulüpten bahsetmiyorum.
Bu başka tarz bir kulüp.
Nişantaşı’ndaki St. Regis’in altında, Entropia adlı mağazanın alt katında.
Entropia, lüks saat markalarının satıldığı bir mağaza.
Ama alt katında kendi hedef kitlesi için inanılmaz şık bir dünya yaratmış.
Oraya da Entropia Club ismini vermiş.
Kulübe girer girmez başta Fernando Botero’nun heykeli olmak üzere birçok ünlü sanat eseri karşılıyor sizi.
Humans Since 1982 tasarımı meşhur “Clock Clock” da onlardan biri...
Bunun nedenini Entropia’nın yaratıcısı Özgür Bayoğlu şöyle anlatıyor:
“Mağazalar artık sadece ürünlerin sergilendiği mekanlar değil; daha çok, akılda kalıcı enstalasyonlarla dolu galeriler gibiler”.
◊ NUSRET KULÜP AÇACAK MI?
Bir dedikodu:
Park Hyatt’ın altına kendi dükkânını açmaya hazırlanan Nusret, restoranın bir bölümünü kulüp yapmaya hazırlanıyormuş. Eğer son dakika planlarından vazgeçmezse Nişantaşı’na yeni bir kulüp geliyor.
◊ YENİ BİR İTALYAN RESTORANI
Bir yenilik haberi daha:
St. Regis’in Abdi İpekçi tarafına bakan tarafına yeni bir İtalyan restoranı açılması söz konusu. Markanın ismi henüz belli değil.
◊ CUP OF JOY’UN BAHÇESİ
Nişantaşı’nda yeni nesil kahveci dükkânı kadar bol bir şey yok herhalde.
Ama Cup Of Joy’un karantina sonrası semte gelmesi yine de dikkatleri çekti ve üstelik bahçesi ile Cup of Joy kısa sürede popüler oldu.
Cem Mirap ‘Lucca 2.0’ı anlatıyor
Herhalde İstanbul’da pek az popüler mekan şu duyguyu yaşatmıştır:
Bir dizinin yeni sezonunu bekler gibi...
Çok sevdiğiniz şarkıcının yeni albümü için gün sayar gibi...
Lucca’nın açılmasını beklemek!
Doğruya doğru, son altı aydır kapalı olan Lucca; en sıkı müdaviminden tut da ayda yılda bir uğrayanına kadar tüm sosyal hayat tutkunlarına tam da bu hisleri yaşattı.
İlk üç ay karantina nedeniyle kapalı olması normaldi.
Sonrasında “Yenileniyoruz” dediler, ama bir türlü o yenilenme bitmedi, bitemedi.
Açılış tarihi sürekli sarktı.
Hatta “Açmayacaklar galiba” dedikoduları aldı yürüdü.
Ve sonunda beklenen an geldi.
Hafta sonu mekanın sahibi Cem Mirap yenilenmiş Lucca’yı bana gezdirirken bile kafasını uzatıp “Yoksa açıldı mı?” diye soran çok insan oldu ki...
O zaman merak edilen sorunun, “Yenilenmiş Lucca nasıl olmuş?”un yanıtına gelelim...
BİR ÜST SÜRÜM
◊ Cem Mirap aylardır üzerine çalıştığı Lucca’nın yeni versiyonunu Lucca 2.0 olarak tanımlıyor. Mekanın her açıdan bir üst sürüme geçtiğini söylüyor.
◊ Bunun nedeni de şu: İçeride radikal değişiklikler yok. Eski Lucca’nın çok daha görkemli ve yerlerden duvarlara kadar güncellenmiş bir versiyonu var.
Bu açıdan şöyle söyleyebilirim: Şıkır şıkır parlayan bir Lucca yapmış Mirap. Ayrıca dekorasyonda 60’lar ve 70’leri yansıtan çok fazla detay kullanmış.
Mesela duvarlara asılacak yeni sanat eserlerinde dahi o dönemin izleri mevcut.
LES BENJAMINS DOKUNUŞU
◊ Mirap, servis ekibinin giyiminde de değişiklik yapmış. Lucca ekibinin tişört tasarımlarını Les Benjamins gerçekleştirmiş.
◊ Bir diğer öne çıkan yenilik ise Anim’in Lucca’ya özel tasarladığı masa tekstili ürünleri...
GECE EĞLENCESİ YOK
◊ Önemli bir husus daha: Lucca 24.00’te kapanacak. Gece eğlencesi artık yok. Cem Mirap, kalabalık saatlerde sosyal mesafeyi korumak için
masalar ve köşeleri mobil panellerle locaya çevireceklerini de söylüyor.
KISITLI SAYIDA İNSAN
◊ Son olarak, Cem Mirap belirlenen kapasitenin üzerine çıkmayacaklarını, bu konuda çok hassas davranacaklarını belirtiyor.
Nişantaşı’ndan haberler
◊ GİZLİ BİR KULÜP
Hayır, Gizli Kalsın gibi bir kulüpten bahsetmiyorum.
Bu başka tarz bir kulüp.
Nişantaşı’ndaki St. Regis’in altında, Entropia adlı mağazanın alt katında.
Entropia, lüks saat markalarının satıldığı bir mağaza.
Ama alt katında kendi hedef kitlesi için inanılmaz şık bir dünya yaratmış.
Oraya da Entropia Club ismini vermiş.
Kulübe girer girmez başta Fernando Botero’nun heykeli olmak üzere birçok ünlü sanat eseri karşılıyor sizi.
Humans Since 1982 tasarımı meşhur “Clock Clock” da onlardan biri...
Bunun nedenini Entropia’nın yaratıcısı Özgür Bayoğlu şöyle anlatıyor:
“Mağazalar artık sadece ürünlerin sergilendiği mekanlar değil; daha çok, akılda kalıcı enstalasyonlarla dolu galeriler gibiler”.
◊ NUSRET KULÜP AÇACAK MI?
Bir dedikodu:
Park Hyatt’ın altına kendi dükkânını açmaya hazırlanan Nusret, restoranın bir bölümünü kulüp yapmaya hazırlanıyormuş. Eğer son dakika planlarından vazgeçmezse Nişantaşı’na yeni bir kulüp geliyor.
◊ YENİ BİR İTALYAN RESTORANI
Bir yenilik haberi daha:
St. Regis’in Abdi İpekçi tarafına bakan tarafına yeni bir İtalyan restoranı açılması söz konusu. Markanın ismi henüz belli değil.
◊ CUP OF JOY’UN BAHÇESİ
Nişantaşı’nda yeni nesil kahveci dükkânı kadar bol bir şey yok herhalde.
Ama Cup Of Joy’un karantina sonrası semte gelmesi yine de dikkatleri çekti ve üstelik bahçesi ile Cup of Joy kısa sürede popüler oldu.