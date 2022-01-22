Bu flört hikâyesinde suçlu İstanbul mu?

Popülist’in açık ara popüler olduğunu da yakın zamanda gözlemlemiş bulunmaktayım.
Peki başka neler oluyor burada?
Londralı, havalı Roka’nın açılmasına az kaldı.
Kanyon’da pili tükenmiş Gina’nın açılıp yeniden dirilmesi de an meselesi.
Sırada Frankie var.
Yani o günden bugüne bu şarkı defalarca çalındı, dinlendi.
Ne zaman ki şarkı, Sezen Aksu’nun daha çok demo çalışmalarının yayınlandığı YouTube kanalında yılbaşı günü yayınlandı, yeniden keşfedildi.
Ama keşfedilen şeyin ne olduğu malum.
Şarkıda geçen sözlere takılanlar “haddini bil” diyerek Aksu’ya saydırmaya başladı.
Doğrusu bunları ilk okuduğumda “Olur böyle şeyler” diye düşünüyordum; “haddini bil” çok hadsiz, üstten bakan ve yok sayan bir söylem olsa da herkes herkesi eleştirebilir, bu da gelir geçer...
Ta ki düne kadar.
Çünkü olay büyüdükçe büyüdü ve sonunda o küçük grup Sezen Aksu’nun evinin önünde basın açıklaması yaptı.
Sürekli görmeye alıştığın karakteri aniden başka bir oyuncu oynamaya başlar ve seyirciden o yeni yüze çat diye alışması beklenirdi.
Herhalde en son böylesi bir değişim “Spartacus” dizisinde filan olmuştu.
Berksan’ın estetik ameliyatla aniden ve çok sert bir şekilde, Ajda’nın şarkısının hakkını verircesine “bambaşka biri”ne dönüşmesi de o hesap.
Fransız askısı marifetiyle yüzü gerginlikten kopacak duruma gelen Berksan, doktorunun coşturmasıyla kendini “yakışıklı mahkum” diye bellek klasörlerimize kazınmış Jeremy Meeks’e benzetmiş.
Sosyal medyanın yorumları ise daha hain:
Berksan’ı Seda Sayan’ın kayıp erkek kardeşi sananlar çoğunlukta.
Öte yandan herkes itiraf etsin: Estetikle ilgili mevzuları alaya alıp “Ay yüzüne bak, ne yaptırmış böyle” diyen bile, imkanı olsa hemen bıçak altına yatıp kesin bir şey yaptırır.
Hele ki “İyi çıkmamışım, bir daha çeksene”lerin dilimizden düşmediği şu zalim, like’ı giderek azalmış Instagram çağında.
Üzerinde o yıllarda sıkça giydiği, artık onunla özdeşleşmiş siyah deri mayo var.
Ve tabii mini deri ceketi.
Sisler içinden çıkıp gelen Aldinç konserde müthiş enerjik, sahnede oradan oraya koşturuyor.
Hani insanın o ana ışınlanası geliyor.
Üstelik şarkı da nefis pop rock, ismi de pozitif:
“Ne Güzel”.
Hatta onlar ilk açıldığında, “Buraya insanlar gelir mi?” diye düşünülüyordu.
Çok geçmeden Arter’in yeni binasının inşaatı bitti ve Arter’in gelişiyle birlikte Dolapdere’nin estetik olarak çehresi de değişmeye başladı.
Müze Evliyagil de Arter’le aynı cadde üzerinde bir galeri açtı.
Ve şimdi de dört önemli galeri Dolapdere’ye çok yakın olan Piyalepaşa projesinin içine konuşlandı:
Merkür, Zilberman, ArtSumer ve Pi Artworks.
Önceki gün bu dört galeriyi gezdim.
Pi Artworks sergilere şubat ayında başlayacakmış.
Yer, Anıtkabir... Kostümüyle klasikler klasiği “Gülün Adı” filminden çıkıp gelmiş gibi duran ya da bir tapınak şövalyesini andıran Bülent Ersoy tekerlekli sandalyede.
Ersoy’un yüzünde gayet huzurlu bir ifade var. Bir asker ona dev bir şemsiye tutuyor. Yağmurdan koruyor. Bir kadın ise parmağıyla uzaktaki bir noktayı işaret ediyor.
Fotoğrafa gelen yorumlar ise şaka gibi.
Neden asker şemsiye tutuyormuş?
Bülent Ersoy’un ayrıcalığı neymiş?
Neden tekerlekli sandalyedeymiş?
Deniz Seki de bu sonuca köpürmüş, “Neye göre, kime göre? Bu kadar özel yorumcu varken hem de!” diyerek.
Hani Deniz köpürmese böyle bir araştırmadan haberimiz dahi olmayacak, bir köşede unutulup gidecekti.
Ama çok geç, Melek Mosso da haklı olarak “Abla biz özel değil miyiz” diye karşılık verince anket sonucuna göz atmak zorunda kaldım.
Optimar’ın yaptığı ankette Melek Mosso’yu Sezen Aksu, Hadise, Zeynep Bastık, Ebru Yaşar, Sefo, İbrahim Tatlıses, Edis ve Kerimcan Durmaz takip etmiş.
Ankete yanıt verenlerin kafası karışıkmış demek pek doğru olmaz.
Çünkü bu tür anketlerde ilk akla gelen isim söylenir, çok doğal.
Cuma günü ise şehrin en popüler mekanlarından birinde kokteyl 180 lira olmuştu.
Bir başka popüler mekanın 240 liraya kokteyl satacağı masada konuşuluyordu.
Bir yandan da henüz çoğu mekan menü fiyatlarına dokunmuş değil.
Herkes bu konuda birbirini bekliyor.
“Önce onlar yapsın, ben onlara göre hareket edeyim” mantığı var.
Ama şimdiden müdavimlerin diline düştü fiyatlar.
“Artık daha az dışarı çıkarım” diyen de var, “Ortaya paylaşımlık sipariş de kurtarmayacak” diyen de...
Bizde pek yaygın değildir, ama keşke içkilerin akşamüstü saatlerinde indirimli satıldığı “happy hour”lar bu vesileyle trend olsa.
Ama hiçbirimizin vesikalığı sanatçı Alican Leblebici’nin vesikalığı gibi olmadı, olamaz da!
Neden mi? Çünkü Leblebici bambaşka bir yöntem izliyor.
Önce fotoğraf stüdyosuna gidip kimlik kartına basılmak üzere herkes gibi bir vesikalık çektiriyor.
Sonra çektirdiği vesikalığın resmini yapıyor.
O resmin de fotoğrafını çekip Nüfus Müdürlüğü’ne gidiyor ve kimliğini yeniletiyor.
Kimse de vesikalığın gerçek fotoğraf değil, resim olduğunu anlamıyor.
Alican Leblebici’nin yaptığı bu otoportre vesikalık resim ve yenilenen kimlik kartı, 2015 yılında bir sanat eserine de dönüşüyor. Eserin ismi, “Otoportre ve Kimlik Kartları”.
KARAKÖY LOKANTASI’NIN YENİ YERİ
Karaköy Lokantası yaz ortasından bu yana yeni yerinde, Novotel’in girişinde.
Eski binasının tadı elbette bambaşkaydı ama yeni konumu da güzel.
Hatta daha şık ve daha çok bitkili.
Ama çoğu İstanbul mekanı gibi burada da bir aydınlatma problemi var.
Saat 17.00 gibi mekana gidince o problemi daha net görüyorsun.
Hatta çok yakında etkinliklerin başlaması planlanıyor.
Divan Kuruçeşme mimar Gökhan Avcıoğlu’nun tasarım stüdyosu GAD ve Sinan Kafadar’ın beraber çalıştığı bir tasarım projesi.
Avcıoğlu’na “Nasıl bir bina bizi bekliyor?” diye sordum, yanıtı şöyle oldu:
“Burası 17. ve 18. yüzyıllardan kalma iki adet yalının arka bahçesi.
Zaman içinde yalılar apartman tarzında, kat kat olacak şekilde kullanılmaya başlanmış.
Bu arka bahçeler ise o yalılara ait hamam, çamaşırhane gibi fonksiyonların bulunduğu bahçeler olarak düşünülmüş.
İçerideki çelik konstrüksiyon aslında bir hamam kalıntısını taşıyor.
Burada çıkan tarihi eserlerle bir arkeoloji müzesi yaptık.
Bu yılın ilk günlerinde de İstiklal Caddesi’nde çekilmiş yılbaşı gecesi görüntülerini konuştuk.
Geçen yıllardan farklı olarak en azından bu kez tacize uğrayan kadın görüntüleri yoktu.
Çünkü koca caddede devasa bir erkek seli vardı, kadın yoktu!
Bunun üzerine sosyal medyada İstiklal Caddesi’nin 1995 yılında çekilmiş nostaljik görüntüleri girdi devreye.
Daha önce olduğu gibi...
En başta “İstiklal Caddesi neden böyle oldu?” diye hayıflananlar İstiklal’e gitmiyor aslında.
Çünkü İstiklal’e gitmeleri için uzun bir süredir esaslı bir neden yok.
Eskiden
İzleyen herkes sürekli kıyas yarışında.
Cem Yılmaz gösterilerinin müdavimi olmadığım için öyle
bir kıyas yapmam mümkün değil.
O yüzden son gösteriyi tamamen bu önyargıdan arınmış halde izledim.
Ne kadar güldüm ne kadar gülmedim diye de bakmadım olaya.
Oturup konferans izler gibi beklentisiz, dümdüz seyrettim. Sonuç şu:
- Jenerasyonlarla ilgili analizlerini sevdim. Ama bir noktadan sonra kendi jenerasyonunu, 70’ler ve 80’leri çok fazla övdü ve “eskiye özlem” duygusunu bir tık abarttı.
Malum, son zamanlarda en çok konuştuğumuz şeylerden biri nasıl olduğunu tam bilsek de bilmesek de Metaverse.
Şimdilik insanların dijital olarak bir araya gelip sosyalleşebileceği, onun da ötesinde mal ve hizmet satın alabileceği bir dijital meydan olarak düşünülüyor.
Ama aslında Metaverse bunun çok daha ötesi. Lakin “ötesi” için henüz zaman var.
Şu an her şey emekleme aşamasında.
Her şeyi çok hızlı yaşadığımız için hatırlayan var mı bilmem ama internetin henüz çok yaygınlaşmadığı ilk zamanları gibi düşünün.
Benim anladığım şu an Metaverse o seviyede...
PEKİ SONRA NELER OLDU?
EN İYİ KONSEPT:
Yazz Collective... Fethiye’deki salaş balıkçı Osman’ın Yeri, bu yaz başında Yazz Collective adıyla açıldı. Yapımcı Timur Savcı ve ortağı Mehmet Can Uzun’un sahibi olduğu Yazz’a sadece denizden ulaşım vardı. Mimari tasarımını Fahrettin Aykut’un üstlendiği, mutfağın başında ise Mustafa Otar’ın olduğu mekan, yaz boyu en çok konuşulanlar arasındaydı.
EN YENİ TREND:
Plaj Yakalılar... Ofise hâlâ dönmemiş olanlar ya da işi uzaktan çalışmaya müsait olanlar soluğu şehir dışında alıp yazlık yerlerde fahiş fiyatlara ev kiraladı. Ellerinde bilgisayar, üzerlerinde flip flop terlik ve şort kombinasyonuyla her yerden çalıştılar, en çok özenilen grup oldular.
EN ‘OLMAZSA OLMAZ ŞEY’:
Sanata mutlaka yer vermek... Mandarin Oriental Bodrum’da Pilevneli Galeri, Kaplankaya’da The Pill, Yalıkavak Elements’te ise Arton Galeri pop-up sergileme alanları açtı. Sevil Dolmacı Art Gallery ise Bodrum Loft açık alanda heykel sergisi yaptı.
EN EĞLENCELİ YAZLIK MEKAN:
Wu Yalıkavak.
“Sen de mi? Aynen, ben de pozitifim.”
Herkes birbiriyle “Senin semptomlar nasıl? Nasıl geçiyor?” konuşmaları yapıyor.
Test olup evde gün sayanlar, uçağa binebilmek için test olmayıp yılbaşını Alaçatı ya da Bodrum’da geçirecek olan “ayaklı pozitiflere” kıl oluyor.
Karantina günleri hesaplanıyor, “Aa az kalmış seninki” deniliyor.
Şöyle handikaplar yaşayanlar da var:
Aynı arkadaş grubundan 5 kişi geçen haftalarda aynı anda pozitif olmuş.
Ama karantina günleri tam da bugün doluyor. İçlerinden biri soruyor: “Ya hepiniz negatife dönmüş olursanız ve ben hâlâ pozitifsem ne yapacağım?”
Kısacası yılın son gününe malum virüs damgasını vurdu diyebiliriz.
Begüm Kıroğlu mücevher markası Begüm Khan’da alışılmadık takılar tasarlıyor.
Çünkü Begüm’ün takılarında kaplumbağalar, böcekler ve sinekler başrolde!
“Benim çalıştığım hayvanlar klasik güzellik anlayışına pek uymuyor. Onlar beni daha çekiyor” diye açıklıyor Begüm bu durumu...
Markasını 10 yıl önce Şangay’da kurmuş Begüm.
Oraya gidiş nedeni ise Doğu kültürlerine karşı duyduğu merak ve ilgi.
Şanghay’da Çin kültürü üzerine master yaparken çalışmaya da başlamış.
HER ŞEYİN NEDENİ KOL DÜĞMELERİ!
Mücevher tasarımı işine girmesi ise
Çünkü simitli polemikte ilk söylediği laflar çok slogandı, haliyle herkes sazan gibi üstüne atladı.
Şimdi Avşar’ın o lafların üzerine kalkıp “Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem. Kendim kazandım, hâlâ da kazanıyorum. Bunun hesabını size vermeyeceğim” diye serzenişte bulunması fena halde dramatik ve sıkıcı.
Elbette kimse onun ne kadar kazandığını sorgulamıyor.
Feci bağlamdan kopuk, uzay boşluğunda açıklamalar bunlar...
Bu simitli hadisede golü atan ise pek sevgili Deniz Seki oldu.
Deniz, Hülya Avşar’ı desteklemek isterken durumu abarttı ve onu eleştiren herkesi ısıracağını söyledi.
Ah Deniz, ısırmak da nedir şimdi?
İstanbul’un sosyal hayatında aralık başından bu yana hız kesmeyen davetler, yemekler ve etkinliklerde son virajdayız.
Haftaya pek bir şey kalmaz, her şey normal seyrine döner, eve kapanır “Emily in Paris”in şaşkın maceralarını izleriz artık.
Zaten herkes patır patır hasta. Sosyal hayatın seyri “Squid Game”deki cam köprü oyunu gibi, ya düşüyor ya da yoluna devam ediyorsun.
Neyse, hafta başı Wu Bomonti’de pek hoş bir yemek vardı.
Dijital sanat platformu Shopi go Art’ın birinci yıl yemeği.
Genç sanatçıların eserlerini erişilebilir fiyatlarla satan,
dahası yeni sanatçıların önünü açan sanat platformunun yemeğinde en sevdiğim şey
Bu flört hikâyesinde suçlu İstanbul mu?
Hani romantik filmlerde olur ya, sokakta yürürken birden başroldeki kadının yanına bir adam gelir.
Kadına birkaç güzel kelam eder, tanışmak istediğini belirtir.
Hatta köşedeki kafede bir şey içmeyi teklif eder.
Tam ayaküstü flört yani.
Olaylar böyle tatlı tatlı gelişir, ilerler, romantik seyirci de önce sokakta sonra köşedeki kafede sıcak çikolata eşliğinde devam eden bu flörtü ayıla bayıla izler.
Böyle şeyler hep filmlerde olmuyormuş.
Bir tanıdığımın başına gelmiş.
Ama durun, olayların hepsi romantik film gibi değil tabii.
Anlatayım...
Kadın, her sabah olduğu gibi Boğaz hattında hızlı adımlarla yürüyüş yapıyormuş.
Bir adam yanına yaklaşmış ve “Sizi hep yürürken görüyorum, çok merak ettim nasıl bir hayatınız var?” diye konuşmuş.
Kabul, adamın “Nasıl bir hayatınız var” demesi hayli sersem sepet bir söylem olmuş.
Kadının karizması karşısında ne diyeceğini bilememiş herhalde diyelim ve anlatmaya devam edelim.
Kadınla adam ayaküstü birkaç kelam etmişler ama köşedeki kafede sıcak çikolata içerek sonlanmamış olay.
Telefonlar alınmış.
Herkes yoluna devam etmiş.Kadının içine birden kuşku düşmüş, “Ne yaptım ben?” kuşkusu, “Ya adam manyağın tekiyse, neden numaramı verdim ki?” paranoyası.
İşte bu yüzden, birkaç saat sonra adam “Merhaba” diyerek mesaj atınca, kadın kuşku kültürüne teslim olup adamın flörtöz cümlelerine kibarca set çekmiş ve “Size iyi günler” demiş.
Adam da bir daha rahatsız etmemiş.
Aynı kadın ve adam Paris’te filan aynı şeyi yaşasa, olaylar medeni bir şekilde sıcak çikolatayla biter ve hiçbir şey olmasa bile en azından denemiş olurlardı diyenlerden misiniz?
Peki ya İstanbul ve içinde yaşadığımız ilişkiler bütünü, güveni alaşağı eden bir yapıya mı sahip? Buna ne dersiniz?
Kararınızı verin, tarafınızı seçin. Hikâyeyi anlattım, şimdi geri çekiliyorum...
“Ama”sı yok
Gülşen son sahne kıyafetiyle ilgili uzun bir açıklama yayınladı.
Açıklamada en çok “ama”lı kısmı sevdim.
Çatır çatır ve de paldır küldür nefis ifade etmiş.
Gerçekten çok “ama”lı cümle kuruyoruz.
◊ Ama o da öyle yapmasaydı.
◊ Ama o da geçmişte bunu demişti.
◊ Ama bu kıyafetin yeri burası değil.
◊ Ama bu saatte dışarı çıkmasaydı.
Ve evet doğru, “ama”lı cümlelerin aslında hepsi yargı içeriyor.
Herkes “ama” diyerek birilerinin boynuna yargılama ipini dolayıp altındaki sehpayı çekiyor, farkında değil.
“Ama”sız, net günler dileğiyle...