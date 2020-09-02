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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Bu adamın derdi neydi?

2 Eylül 2020

Kuşadası’nda çöpleri denize döküp bir okulun bahçesindeki ağaçları ateşe veren adam gerçekten bir mesaj vermeye mi çalışıyordu?

Ağaçları yaktıktan sonra şöyle demiş çünkü:
“Halkımızın ne kadar bilinçli olduğunu test etmek için ağaçları yaktım.”
Laflarının gerisi yok. Bu yüzden tam olarak ne söylemeye çalıştığını bilmiyoruz.
Bu adam doğadan nefret eden çılgın bir psikopat mıydı yoksa bilinçli olarak mı böyle radikal bir şov gerçekleştirdi?
Her şeyi bir yana bırakın; çöpleri denize dökerken onu videoya çeken vatandaş nasıl o kadar sessiz sakin ve duruma seyirci kalabildi?
“Ne yapıyorsun be adam?” demeyip videoyu çekmeye devam etti?
Yoksa adamın bahsettiği esas test bu seyirci kalma halimiz miydi?
Kafada deli sorular...

Alanson sosyal medyanın hızına yetişemedi

Mazhar Alanson’un sosyal medyada dolaşan cümlelerini hepimiz gerçek sandık.
Meğer o cümleler öyle değilmiş. Başka türlüymüş.
Alanson, bir röportajdan alıntılanan cümlelerin gerçek halini yayınladı.
Ama artık çok geç. Şu açıdan: Sahte olan hızlı bir şekilde yayıldı bile.
Bu noktada işinin ehli basın danışmanlarının değeri anlaşılmıştır diye düşünüyorum.
Eskiden basın danışmanları sadece yazılı ve görsel medyaya açıklama yapardı ama şimdi sosyal medyaya da açıklama yapmak zorundalar.
O açıklamayı çoğu zaman artık sanatçının kendisi yapıyor.
Onların açıklama refleksi de sosyal medyanın hızına yetişemiyor maalesef.
İş işten geçmiş oluyor.

Gaga’nın maskeleri

MTV Ödülleri’nde Lady Gaga baştan sona tam bir maske şov yaptı. Ödül alırken ya da şovunu gerçekleştirirken birbirinden yaratıcı maskeler takıp durdu. Maskelere bakınca şöyle sayıkladım içimden/dışımdan:
1. Onca maske içinde favorim boynuzlu olandı.
2. Maskeye bu kadar abanılmasından bir noktada sıkıldım, abartılı buldum.

FAM geliyor

Sanat eserlerini dijital ortamda görmekten, eserin sahibiyle şöyle yüz yüze gelip iki çift laf edememe halinden sıkıldınız mı?
Sergi açılışlarının bazen aşırı kokoş olabilen ortamını dahi özleyenlerden misiniz?
9 Eylül’de başlayacak FAM adlı sanat etkinliği, pandemi nedeniyle dijitale sıkışmış güncel sanatı yeniden gerçek hayata taşıyacak gibi.
FAM, Kabataş’taki Setup’ın yaratıcısı olduğu bir sanat projesi. Katılan genç sanatçıların çoğunun eseri mahalle sokaklarında sergilenecek.
Hem de 2 ay boyunca.
Şimdiden ajandanıza kaydedin derim. Eylülde şehrin keyfi ancak böyle çıkar. Tıpkı eski normal günlerindeki gibi...

Son zamanlarda...

◊ Gökhan Türkmen’in kızı Nil Rona’yla kamera karşısına geçtiği Mavi şarkısının hem sözlerini hem de videosunu çok anlamlı buldum.
◊ Her videosu ayrı bir sanat eseri olan (misal: “Human”) İran asıllı Hollandalı şarkıcı Sevdaliza’nın son videosu “Habibi”yi tekrar tekrar izlemeye doyamadım.
◊ İngiliz dizisi “Pure”un işlediği sıra dışı konuya ve başroldeki Charly Clive’a bayıldım.
Dizinin konusu ne mi? Şöyle özetleyeyim: “Pure”un ana karakteri 24 yaşındaki Marnie’nin beyni günün her saatinde porno görüntülerin yaylım ateşine maruz kalıyor ve Marnie bu ilginç rahatsızlığıyla başa çıkmaya çalışıyor.

 

 

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