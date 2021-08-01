Boğaz’da final yapan bir restoranın hikâyesi

O ağaca elin değerdi yani.
O an tam anlamasan bile bir ağacın nasıl dikildiğini görürdün, zihninde o bilinç bir şekilde yer ederdi. Şimdi işler pratik.
Daha önce bahsetmiştim. Mesela Ecording diye bir oluşum var.
Drone aracılığıyla tohum topu atıyorlar. Hızlı ve ulaşılamayan yerlere erişildiği için mantıklı bir yöntem. Ya da TEMA Vakfı’na bağışta bulunuyorsun, senin adına bir ağaç dikiyorlar, sertifikasını yolluyorlar. Ama açıkçası çocukluktaki o fidan dikme seremonileri çok daha masum ve içtenmiş.
Bizzat sahada olduğun ve toprağı daha iyi anladığın için...
Elbette o günler geride kaldı.
Yeni nesil ilhamlara her zaman ihtiyaç var. Mayısta başlayan ve kasıma kadar sürecek olan Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık sergisinde hayran olduğum şu iş gibi: Ego to Eco.
“Yazınla ilgili birkaç yorumda bulunmak istiyorum” dedi.
Kaya’nın ilk başta üzerinde durduğu husus şuydu:
“Mekanlara girerken tıpkı şu an AVM girişlerinde olduğu gibi HES kodu gösterilecek.
HES karekodunun içinde zaten çift doz aşılı olup olunmadığının verisi mevcut.
Yani sistem gayet iyi ve oturmuş durumda.”
Bu noktada Kaya’ya, “Peki ya mekana girerken sızmalar olursa, tanıdıklara ayrıcalık gösteren, kodunu göstermeyen olursa ne olacak?” diye sordum; ki benim çarşamba yazısında da altını çizdiğim buydu.
Aşısızların 1 Eylül’den sonra mekanlara alınmamasını önerdiler.
TURYİD adına başkan Kaya Demirer duyurdu bunu.
Yeme-içme sektörü şu açıdan haklı; yeni bir kapanmayı gerçekten kaldıramazlar.
En son yaşadığımız kapanmada zaten zorlandılar.
Bu yüzden önerilerine hak vermemek elde değil.
Ama işin göz ardı edilen bir yanı daha var: O da bu önerinin nasıl uygulanacağı...
Yıllardır yeme-içme sektörünü takip eden biri olarak uygulamaya gelince çok zorlanılacağını söyleyebilirim.
Diyelim ki bir mekanın her daim iyi hesap bırakan sıkı bir müdavimi var.
Bu yıl da konuşuldu. Hatta ödenen rakamları gösteren adisyonlar sosyal medyada paylaşıldı, onun üzerinden yorumlar yapıldı. Cumartesi günü şef Somer Sivrioğlu’yla yaptığım röportajda bu konuyu ona da sormuştum.
Çünkü Somer Şef Bodrum ve Çeşme’de tatil yapan biri. Restoranları ve fiyatlarını biliyor.
Somer Şef’in röportajda söylediği “Fiyatların abartılı olduğunu düşünmüyorum” yanıtı haliyle çok konuşuldu, tartışıldı.
Bu yüzden ona tekrar sormak istedim, bu kez işin daha derinine dalarak...
“ACIMASIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”
“Ben de restorancıyım” diyerek söze başladı Somer Sivrioğlu ve şöyle devam etti:
“Biz bir yemeği yaparken yemeğin maliyetine bakıyoruz. Gelir gider tablosunda yemek toplam maliyetin sadece dörtte birini oluşturur. Ama yüksek ya da çok kısa dönemsel kiralar, stopaj, personel ücretleri, bir de üstüne pandemi şartlarını eklersek, tüm bunların hepsi birden kâr marjını inanılmaz etkiliyor.
O nedenle sadece yemeğin maliyetine bakmamak lazım. Sonuçta bu kadar kısa bir sezonda, düşün sekiz hafta bile değil, restoranların tüm maliyetleri çıkarması lazım.
YUNAN ADASI’NDAN TRANSFER
Paros Adası’nın ikonik bir deniz ürünleri restoranı vardır: Barbarossa.
Hayli büyük bir mekan olan Barbarossa her daim kalabalıktır, adaya gelmişken mutlaka buraya uğranır ve yemek yenilir.
İşte o Barbarossa bu yaz Caresse, a Luxury Collection Resort&Spa içinde açıldı.
Paros’taki mekana göre Caresse’deki versiyon biraz daha ‘fine-dining’ havasında.
Konumu nefis, denizin hemen kenarında.
Özellikle dolunay zamanları denk gelinirse ortamın büyüleyici hali üçe beşe katlanıyor.
◊ Somer Şef şimdi çocukluğuna dön ve kokusuna/tadına bayıldığın ilk yemeği hatırla. Neden o yemeği hatırladığının da altını çizmeyi unutma tabii...
- Anneannemin pırasalı böreği! Kendisi Yugoslav göçmeni, çok güzel el açma börek yapardı. Ve o böreği açtığı zaman annem, iki rahmeti dayım, bütün aile bir araya gelirdi. Yemeğin birleştirici gücünü ve tek bir yemekle bütün aileyi sofrada toplayabildiğini o zaman gördüm.
◊ Bir “Sliding Doors” (Gwyneth Paltrow’un oynadığı ünlü film) sorusu: Avustralya’ya gitmemiş olsaydın yine şef olur muydun? Sanki Avustralya şeflik kariyerini tetiklemiş gibi geliyor bana...
- Ben zaten Avustralya’ya gitmeden önce de işletmeciydim. Annemlerin restoranını işletiyorduk. Ama haklısın, İstanbul’da kalsaydım şefliğe o kadar girmeyebilirdim. Çünkü o zamanlar şeflik çok da özenilecek bir meslek değildi. Şefliğin popüler olması bizden sonraki jenerasyonla başladı. Belki Türkiye’de kalsaydım yine iyi bir restorancı, işletmeci ve iyi bir yemek tadımcısı olurdum ama iyi bir şef olamazdım.
BİRAZ KAÇIŞ OLARAK GİTTİM
◊ Avustralya’da olmak, orada restoran açmak sana neler kazandırdı ve tabii aynı anda senden neleri aldı götürdü?
- İnanılmaz bir özgüven kazandırdı! Avustralya’ya gittiğimde tanıdığım bir kişi bile yoktu. Zaten biraz da kaçış olarak gitmiştim. 90’lar pop furyasının bitmek üzere olduğu zamanlarda işletmemizi satmıştık ve boşluk içindeydim. Herkesin en yapmayacağı şeyi yapıp kimsenin gitmediği Avustralya’ya gitmeyi tercih ettim. Bu da bana tek başına kalmanın huzurunu, tek başına bir şeyleri başarmanın özgüvenini verdi. Bu çok ciddi bir kazanım. Şu anda dünyanın İngilizce konuşulan herhangi bir yerinde restoran açmak benim için çok kolay. Kariyerimin buraya gelmesinde en büyük etkendir Avustralya’da başarılı olmam. Orada olmak benden çok fazla bir şey götürmedi. Kendi kültürümden biraz uzaklaşmış oldum ama onu da şu son 4 yılda epey kapadığımı düşünüyorum.
Loft Art Sculptville açılışı onlardan biriydi.
Sevil Dolmacı Art Gallery ve Bodrum Loft işbirliğiyle düzenlenen Loft Art Sculptville klasik sergilerden değil, bir açık hava heykel parkı.
Bodrum Loft arazisi içine serpiştirilmiş 11 sanatçıya ait 22 farklı eser yer alıyor Loft Art Sculptville’de.
QR koda tanımlanmış bir haritaya bakarak eserleri arazi içinde gezerek bulabiliyorsunuz.
Nitekim açılış günü ağaçların arasına gizlenmiş ya da bir duvara kondurulmuş eserleri bulmaya çalışmak çok eğlenceliydi.
Sergide favorim olan eserlere gelince...
Güney Koreli heykeltıraş
Aslında Nobu, Türkiye’ye ilk kez gelmiyor.
2014 yılında Yalıkavak Marina’ya, tam da Zuma’nın olduğu yere açılmıştı Nobu.
Hatta Şef Nobu Matsuhisa açılışı Japon, İngiliz ve Türklerden oluşan toplam 60 personeliyle birlikte havalı bir şekilde yapmış, lakin Nobu’nun esas parlayan yıldızı ‘ortak’ Robert De Niro’nun Bodrum’a gelememesi elbette coşkuyu bir tutam azaltmıştı.
Bodrum’da iki sezon kalan Nobu sessiz sedasız ülkeden ayrıldığında ise yeme-içme hayatını takip edenler olarak bu duruma hiç şaşırmamış, hatta olağan bulmuştuk.
Çünkü global popüler restoranlar bir şekilde sürdürülebilir olamıyordu bizde.
Ya zaman içinde buranın kodlarına uyum sağlamak zorunda kalıyorlardı ya da kendi global kurallarıyla hareket ettikten bir süre sonra ülkeyi terk ediyorlardı.
Peki neydi Ikigai? Kısaca “amaç” diye özetlemek mümkün.
Ya da hayattaki var oluş sebebi, sabah yataktan kalkıp hayata karışmaya sizi iten o neden.
Bunların hepsi. Japonlara göre ikigai’si olmayan insan yok.
Kimisi hayatı boyunca keşfedemiyor, kimisi akıştayken kendiliğinden keşfediyor, kimisi ise daha bilinçli davranıp ikigai’sini bulmak için kendisiyle ilgili çalışmalar yapıyor.
Neyse, ikigai buydu ve dünya üzerindeki epey bir insanı etkiledi.
Şimdi sırada shinrin-yoku var.
“Orman banyosu” anlamına geliyor ya da “doğayla bütünleşmek”.
Harari’nin öngörüsü Covid-19 bitmeden çoktan gerçekleşti.
Öyle ki, Cihangir ve Kadıköy’de gece geç saatlere kadar süren sokak sosyalleşmelerinin içine Harari beş dakikalığına dalsaydı, “Bu kadarını ben bile beklemiyordum” diyebilirdi.
Cihangir’deki o sokak sosyalleşmelerine birkaç kez ben de düştüm.
Hissettiğim ve analizlediğim özetle şuydu:
İnsan evde oturmaya programlanmış bir varlık değil.
Dışarıda olmak ve kendini göstermek istiyor.
Kimisi sınavı geçiyor kimisi hep olduğu gibi yere çakılıyor.
Geçmişin tozlu sayfalarından iki örnek verelim...
ALENEN DAN DAN!
“Dan Dan” klibindeki kıyafetleri nedeniyle bir kurulun düzenlediği raporda alenen “eskort”a benzetilmiş, bu çirkin benzetme nedeniyle haklı olarak dava açmıştı Gülşen.
BODRUM’DA EN ÇOK KONUŞULAN...
Herkes Bodrum’da suyun azaldığından, gün içinde en az dört saat su kesintisi yaşandığından ve bayramla birlikte bu sorunun giderek büyüyeceğinden bahsediyor.
Tüm bunlara bir de kanalizasyon problemini ekleyin.
Mesela Türkbükü’ne girerken belli bir nokta var, nasıl fena kokuyor, inanılmaz. Bir aksaklık daha var. O da GSM operatörlerinin sunduğu internetin aşırı yavaş oluşu. Bu da instagram bağımlıları için bir işkence oluyor haliyle...
Aynı şekilde fiyatların yüksek oluşundan şikayet ediliyor, “Dün gece şöyle bir hesap ödedik” diye masalarda anlatılıyor, ama ertesi gün yine aynı yerlere gidiliyor.
Aslında Bodrum; bin kere “Bitti artık” diye nokta koyduğun ama terk etmenin mümkün olmadığı o tutkulu, arıza sevgili gibi.
Tüm arıza sevgililer sürprizlidir üstelik. Bodrum da öyle. Sürprizi bitmiyor. Sürekli bir değişimde.
Bodrum’a gelirayak konsepti farklı yeni bir mekan duydum mesela, adı Ritmo Zeytino.
Yalıkavak’taki mekan haftanın sadece üç gecesi açıkmış, perşembeden cumartesiye. Felsefeleri “çiftlikten sofraya” ve menüleri sürekli değişiyormuş.
Günlerini kaçırdığım için henüz gidemedim, ama meraktayım tabii.
Üstelik bir de Dirimart Galeri’yle işbirliği yapmışlar.
Hayır, ünlü bir sanatçının sergisi değil.
Gayet ikonik bir parçanın, çantaların sergisi!
Victoria and Albert Müzesi’nde yıl sonuna kadar devam edecek “Bags: Inside Out” sergisinde tam 300 adet çanta sergileniyor.
Bunlar içinde 16. yüzyıl Kraliyet modeli de yer alıyor, Louis Vuitton’un 20. yüzyıl bavulları da...
“Bags: Inside Out” sadece çanta meraklısını değil, çantaların tarihi üzerinden popüler kültür okumayı sevenleri de etkiliyor.
Ben de ikinci gruba dahil olanlardanım.
Fotoğraflar Instagram profiline son sürat geri geldi.
İlişkide olur tabii böyle vakalar, ayrılıp barışmalar. Tekrar geri dönmeler.
Ama tabii bu ilişkinin şöyle bir yanı oldu.
Pencere kenarına çıkıp mahalledeki herkesin
ilişkisini kendine göre düzenleyen meraklı
teyzeler gibi tüm sosyal
Popüler bir plaja gidip “Ben şurada havlumu serip iki dakika denize gireceğim” diyemezsiniz, kavga çıkar.
Zaten kimsenin de aklına gelmez böyle bir şey yapmak.
Sadece bu da değil.
Kumsalın hemen yan tarafında bir site vardır. İki adım yürüyüp orada da denize giremezsin, sitedekiler büyük celallenir, “Burası site plajı” diye.
Peki Şahan Gökbakar’ın, Marmaris’teki evinin önündeki kumsala yüzenlere, güneşlenenlere karşı yaptığı önlemlere nasıl bakmalıyız?
Aşırı mı?
Gayet yerinde mi?
Öncelikle tatilci teknelerinin evinin bulunduğu koya doğru yanaşmasını engelleyemez Şahan.
Fotoğraf an itibarıyla 2 milyon 482 bin like almış görünüyor.
Yorum sayısı ise 9 bin 349.
126 milyon takipçiye 2 milyon beğeni az görünebilir.
Ama paylaşımlar beğeniyle değil erişimle ölçülüyor.
O fotoğrafın da erişimi tahminen 30-40 milyonu bulmuştur.
Buna bir de Orlando’nun takipçilerini ekleyin.
Bodrum ve Bodrum’da bulunan markaların bu tür paylaşımlarla dolaşımda olması sevindirici. Çünkü bu bir dalga ve bir noktadan sonra dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz.
Sahalara dönüşten kastım şu:
Malum, pandemi nedeniyle bünye erkenden eve çekilmeye alışmış, eski zamanların oradan çık buraya git diye özetlenebilecek daldan dala sosyalleşmesini filan çoktan unutmuştu.
O zaman filmi başa sarayım.
Cumartesinin başlangıcı Soho House’un terası.
Uzun süredir görmediğim kadar kalabalıktı Soho House.
Ama bugünlerde zaten her yer böyle: Mekanlara yapıştık, bırakmıyoruz...
HER ŞEYİ PEŞ PEŞE YAPMAK OLMUYOR
Soho’nun kalabalığı gayet kozmopolitti.
◊ Eskiden Mancar’ın olduğu yere açılan, sezonun en sürpriz ve şık mekanlarından biri olmaya aday Clavis’e.
◊ Bu yaz Peru mutfağı ağırlıklı bir menüyle karşımıza çıkan, ceviche’lerini bizzat deneyip beğendiğim Momo’ya.
◊ Mykonos esintili Zoe Otel’in içinde yer alan Angelo Grande’ye.
◊ Ovacık’taki eski bir bağ evinin içine konuşlanmış, toplamda 20 kişilik kapasitesi olan ve rezervasyonsuz yer bulması zor olan Ova Sofra’ya.
◊ Çamlık Yolu üzerindeki bu üçlüye: Eli, Cherie ve
Bom Dia’ya.
Boğaz’da final yapan bir restoranın hikâyesi
Dededen toruna aktarılan bir balıkçı. Ayrılıklar, çatışmalar derken sonu onlar için mutlu, bizim için ise daha havalı bir şekilde Boğaz’a nazır sonlanan bir hikâye: Balıkçı Niyazi ya da yeni adıyla Sea Salt’un eskiden yeniye uzanan macerasına buyurun...
Ortaköy’deki Feriye ilk kez 2019 yazında yeni bir yüzle karşımıza çıkmıştı.
Girişine bir kahveci, alt katına bir galeri alanı kondurulmuş, denize bakan restoranı ise daha modern bir havaya bürünmüştü.
Kısacası Feriye, turistler ve iş yemeği odaklı gelenlerin dışına çıkmaya başlamıştı.
Bu yaz ise başka bir hamlesi daha oldu Feriye’nin.
O da Sea Salt adlı restoran ve yanı başına konuşlanan Kult adlı bar.
Her iki mekan da Alaçatı’dan transfer.
Sea Salt aslında Isolee Plaj içindeki Balıkçı Niyazi’nin ta kendisi.
Tıpkı orada olduğu gibi burada da işin başında bizzat Ali Yuvanç var.
Ama bu kadarı bize yetmez tabii.
Önemli olan, Alaçatı’daki ürün kalitesini ve aynı lezzeti İstanbul’daki mekana da taşıyabilmek.
Ali Yuvanç bunu başarmış. Çünkü tüm ürünleri iki günde bir Urla’dan, Ovacık’tan ve bölgenin diğer yerlerindeki tedarikçilerinden getiriyormuş.
“İki günden sonra bir şey barındırmıyorum mutfakta. Domates bile Ovacık’tan” diyor Yuvanç. Bu konuda iddialı.
Hatta İstanbul’daki balıkçıları gezerken şaşırmış, şöyle diyor:
“Bazı restoranların vitrinlerinde 10 günlük balık var. Nasıl yapıyorlar, inanamıyorum.
Oysa bu kadar güzel müşterileri var. İşi bilmeyen ve sevgiyle yapmayan insanlarla dolu her yer.
Bu nedenle böyle oluyor. Biz gerçekten hassasiyetle yapıyoruz. İnan burada yenilen her şeyi çiğ versem bir şey olmaz, yiyebilirsin. O kadar taze her şey.”
TRANÇA’NIN KENDİNE HAS LEZZETİ
O taze ürünlerden biri, Trança.
“Urla’dan çıkan bir balık” diyor Ali: “Çok nadir çıkar. Oltayla avlanır. Günde 3 ya da 5 tane. Bu yüzden fiyatı yüksektir. Genelde her mevsim olur ama şu an en iyi mevsimi. Kırmızı bir balıktır. Kendine has özel bir lezzeti olan balıktır. İki dakika fazla pişirirsen tavuk gibi olur. Ona çok dikkat ediyoruz.”
“KONUM İDDİALI VE İNANILMAZ”
“İstanbul’dan beklentin nedir?” diye soruyorum Ali’ye.
Basit bir şekilde özetliyor:
“Nasıl Alaçatı’daki mekana gittiğinizde herkesi tanırsınız. Burada da onu istiyorum.
Alaçatı gibi burası da izole bir yer. Elbette konum iddialı ve inanılmaz, belki biraz zorlanabiliriz.”
AHTAPOTUN SIRRI
Alaçatı’daki Balıkçı Niyazi’nin en önemli farkıydı ahtapotun yumuşaklığı.
Sea Salt’ta da aynı şeyi başarmış Ali.
Sırrını şöyle anlatıyor:
“Ahtapotun böyle yumuşak çıkmasının formülü bakır kazanda pişme süresiyle ilgili.
Böyle çıkarmak zordur. Genelde yapıp dolaba atarlar ve kaşık kaşık verirler restoranlarda.
Biz mezeler dahil, hiçbir şeyi dolaba atmıyoruz.”
BİBERLER NAZİLLİ’DEN
Bir de meşhur “Terleten”i, namı diğer Atom uyarlaması var Ali’nin.
Tamamen onun uydurduğu bir şey ama çok lezzetli:
“Herkes yiyebilsin diye acısız da yapıyorum bunu. Biberleri Nazilli’den alıyorum.
Onun da bir hazırlanma tekniği var.
10 saniyede pişiyor. Bir anda biberler patlıyor.
1 saniye daha durursa biber kararıyor.”
“BABA-OĞUL ÇATIŞMASI GARİP BİR ŞEY”
İster istemez “Balıkçı Niyazi” karmaşasını da soruyorum.
Çünkü birden fazla aynı isimli mekan vardı bir ara.
Ali bu durumu da açıklıyor. Gayet samimi ve net:
“Balıkçı Niyazi babamın dedesi. Ben dördüncü kuşağım.
Babamın da adı Niyazi.
Dedem ilk kez 1972’de İzmir İnciraltı’nda bir yer açıyor. Sonra babam dedemden ayrılıp kendisi bir yer açıyor.
Bir süre babamın yeri, ‘Niyazi’nin Yeri’ diye gitti. Sonra Alaçatı Port’a geldik. Port Balık diye bir yer açtık.
Kafa karışıklığı oluyor diye adını Balıkçı Niyazi’ye çevirdik.
Bir süre sonra ben o işin içinde bulunmaktan yoruldum.
Çünkü baba-oğul çatışması garip bir şey.
Ben Muzaffer Abi’nin (Yıldırım) isteğiyle Isolee içinde bir yer açtım.
Babam da hâlâ aktif, çalışıyor. Alaçatı Solto’da bir yeri var.
Şu an artık iyiyiz, konuşuyoruz. Birlikteyken iyi değildik. Çünkü üzerimde bir baskı oluyordu.
Şimdi kendimi daha iyi ifade etmeye başladım.”
‘Kult’ın bir de kışlığı var
Sea Salt’un yanına Kult açıldı demiştim.
Kult’ın bir de kışlığı olacakmış.
O da hemen arkasındaki tarihi binanın içindeki nefis salonun içinde.
Sonuç olarak arada bir uğradığımız, sosyal hayat rotasına pek girmeyen Feriye’ye bundan sonra daha sık uğramaya başlayabiliriz.
Kışlık Kult’ı şimdiden meraktayım.