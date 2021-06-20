Bodrum’un mekanları arasında baş döndürücü tur

The Handmaid’s Tale’den bahsediyorum.
Dördüncü sezonun final bölümünü özellikle kadın seyircilerin mutlaka izlemesi lazım.
Çünkü birçok açıdan düşündürücü noktalar var. En önemlisi de şu nokta:
“Adalet, en medeni saydığınız yerde bile gerçekleşmiyorsa o zaman ne yapmalı, her şeyi unutmalı mı?”
Dizinin karakteri June da kararsız kalıyor. Ama unutamıyor.
Sinovac’çılarla BionTech’çilerin polemiği ayrı bir durum.
Bir tanıdığım yurtdışında önce Sinovac oldu, sonra “Avrupa bunu kabul ediyor” diye geldi burada BionTech.
Barda kokteyl dener gibi yuvarlıyor aşıları yani...
Aşı olmak istemediğini söyleyenlerle ise başka bir muhabbet gelişiyor.
Kendi kişisel gerekçesini açıklayanlar, bir doktor yakınının söylediğinden yola çıkarak neden olmak istemediğini söyleyenler, “Biraz zaman geçsin üzerinden, belki olurum ileride” diye olaya daha yumuşak bakan kararsızlar, “Bunca zaman hasta olmadım, niye aşı olayım ki?” düşüncesini daha sert savunanlar...
Durum ortaya karışık yani.
Bir yandan herkes kendine göre haklı. İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor.
Olay şu: Yemek yapmayı çok seven ve bu konuda kendi kendini yetiştirmiş Mehmet Ali Börtücene, önce evinde yemek yaparak insanları ağırlamaya başlıyor.
Yıl 2014.
Bir süre sonra yanına Le Cordon Bleu’da şeflik eğitimi almış beslenme uzmanı Başak Turan da katılıyor.
İkili güçlerini “The Rabbit Hole” adı altında birleştirince inanılmaz bir süreç yaşanıyor.
Yemekleri tadanlar kulaktan kulağa onlardan bahsediyor ve böylece Mehmet Ali’nin evinde haftanın üç-dört gecesi, en fazla 10 insan, yemek masasının etrafında toplanıp The Rabbit Hole’ün gastronomik mucizelerine tanık oluyor.
İlgi büyüyünce Mehmet Ali ve Başak rezervasyonlar için bir web sitesi açıyor.
Tahminen Lucca’nın başlattığı bu süreç diğer mekanlara da hızla yayılmış, özellikle genç sanatçılar için yeni bir platform oluşmuştu.
Kuşkusuz sanat eserini mekana koymak mekana ayrı bir hava katıyordu.
Artı bir değer haline gelmişti.
Sonuçta bu anlaşılabilir bir içerik çabasıydı.
Bir mekan müşterisine iyi yemek, iyi servis, iyi müzik dışında başka ne sunabilirdi?
Hatırlayın, bir ara en geçerli formül yurtdışından konuk şef getirmekti.
Öyle ki, neredeyse her hafta bir başka restorana yabancı konuk şef geliyordu.
Bir süre sonra o da kanıksandı.
“Forest for Change” adı verilen bu orman yerleştirmesi için Kuzey Avrupa’ya özgü 23 farklı türden 400 ağaç getirilmiş.
Ama hayır, ağaçlar tarihi avlunun taşları sökülerek toprağa ekilmiş değil.
Hepsi saksılarda. Özel bir düzenlemeyle sanki hepsi avluya ekilmiş gibi duruyor.
Kısacası yapılmak istenen aslında bir orman yanılsaması.
Peki bu geçici proje ormanın amacı ne?
Şöyle diyor Devlin:
“Bu yılki bienali değerlendirirken yapmak istediğimiz ilk şey, bir ormanın tüm avluyu ele geçirmesine izin vererek,
Son gün yapılan veda partisinde, Bahar’ın kursun başından beri bayıldığı çift de orada. Bahar’ın tabiriyle, “kadın 35’lerinde, çocuk da muhtemelen 20’lerinin sonlarında”.
Bir ara erkek tarafına şöyle diyor Bahar: “Çok yakışıyorsunuz, sevgilin kaç yaşında?”
Adam şaşırarak Bahar’a şu yanıtı veriyor: “Bilmem. İsmini, yaşadığı yeri, burcunu, mesleğini biliyorum. Ama yaşını hiç merak etmedim.”
Bu anısını instagram profilinde anlattı Bahar.
Sonrasını şöyle bitirerek:
“Tokat gibi yapıştı cevap yüzüne. Oysa benim ülkemde bir erkekle tanışmak için üç cümle vardı: Merhaba, adın ne, kaçlısın?
Burada bahsedilen yalnızlık, eş-dost-sevgili yoksunluğundan dolayı hissedilen bir yalnızlık değil.
Başka türlü bir yalnızlık.
O yüzden, Ezgi Mola’ya açılan ve herkesi isyan ettiren o davadan dolayı ilk paylaşılan cümlelerden biri bu oldu:
“Ezgi Mola yalnız değildir”.
Ezgi’ye destek verenlerin neredeyse hepsi bu cümleyi kullandı, en son da Beren Saat.
Dolayısıyla fuardaki eserler kadar insanların birbiriyle sosyalleşmesini izlemek de büyük resmin bir parçasıydı, kaçırılmayacak bir andı.
Peki Akbank ana sponsorluğunda yapılan fuar nasıldı?
Elbette galeri sayısı önceki CI’lara göre daha az olduğu için (toplamda 26) tüm fuarı hızlıca gezip bitirebiliyordunuz.
Yoğunluk üst kattaydı.
Alt katta sadece dijital işlerin sergilendiği Plugin vardı.
Temmuz ve ağustosta da ne olacakları belli değil.
Birçok müzisyen tepkilerini, daha fazla dayanamayacaklarını dile getirmeye çalıştı.
Ama böyle durumlarda -doğal olarak- sektördeki popüler isimlerin tepki vermesi daha çok isteniyor. Benim gördüğüm kadarıyla Gülben Ergen, Gülşen ve Nükhet Duru, Murat Boz dışında sesini çıkaran popüler isim pek olmadı.
Oysa toplu bir şekilde ortaya çıkılsa belki kararın tekrar gözden geçirilmesine yol açılabilirdi. Bu arada bazı otellerde görüyoruz.
Gayet canlı müzik yapıyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde Melek Mosso, Dalaman Sarıgerme’deki lüks bir otelde sahne alıyordu.
Instagram’da gördüm.
Otelde serbest ama başka mekanlarda müziğin serbest olmayışı haliyle hoş değil.
Yarın ve çarşamba günü ön izlemeyle açılacak sanat fuarı, perşembeden pazara kadar herkese açık olacak.
Sonraki günlerde ise şehri yine yeni hareketler bekliyor.
Onlardan biri de Bebeköy’deki Backyard’ın baştan aşağı değişerek The Yard olarak ortaya çıkması olacak.
The Yard’ın en önemli yeniliği Bikini Beach adıyla açılacak olan havuzu.
Tasarım olarak 70’lerdeki St Tropez’den ilham alan Bikini Beach’in tipik bir havuz olması elbette planlanmıyor.
Daha çok gün boyu ve akşamüstü vakit geçirilecek bir mekan olarak tasarlanıyor Bikini Beach.
The Yard’ın içine konuşlanan restoran ise Aman da Bravo.
70 küsur yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim taksici, “Kesmişler abi ya” dedi aniden.
“Neyi?” diye sordum, “Ağacı” dedi.
Tam Barbaros’a çıkarken yolun ortasında duran bir çınar ağacı vardı.
Ondan bahsediyor. Ağaç komple sökülmüş.
Ben de sonradan anımsadım ağacı.
Orada demir bir destekle duruyordu.
Sıkıcı paket servis hayatlara yavaş yavaş renk gelecek gibi.
Mekanların haftaya açılacağına dair henüz resmi açıklama yok. Zaten gündem gümbürtüsünden unutuldu gibi sanki. Ama sektör beklemede, hazırlıklarını yaptı.
Her zamanki gibi her şey son dakika açıklanacak.
Mekanların açılmasından önce ilk hareketlenme sergilerle geldi.
En çok beklenen sergi de Taner Ceylan’ın Olimpos’taki zeytinliğinden elde ettiği gelirle düzenlediği ve küratörlüğünü üstlendiği “Olimpos Sergileri-2”ydi. Karaköy’deki tarihi Zülfaris Sinagogu’nu mekan olarak seçen sergiyi dün gezdim. Ama gezmeden önce Karaköy ve Galata arasında kayboldum!
Tarihi mekanı Google konumundan bir türlü bulamadığım için...
Sanırım o üst segment jet seviyeye bu yaz itibarıyla Cennet Koyu’ndaki Villa Maça Kızı sayesinde gelinecek.
Aslında Villa Maça Kızı’nın olduğu bina yıllarca (80’lerden 2000’lerin ortasına dek) mütevazı bir aile işletmesi olan Atami Otel’di.
2015’te Capri Adası’ndaki Il Riccio’nun Bodrum’a transfer olmasıyla burası baştan aşağı kimlik ve tarz değiştirerek küçük bir Capri’ye dönüşmüştü.
O hali de güzeldi, Bodrum için farklı bir deneyimdi.
Ama Türkiye’ye gelen yabancı marka işletmeler nedense sürdürülebilir olmaz.
Öyle tatlı delilikte, kimseleri takmayan bir koreograf ve şarkıyla çıkmışlardı ki hayran kaldım.
Eurovision biraz da bu demek.
Işıltısından geçilmeyen kostümler, ‘kitsch’ sınırlarını zorlayan abartılı şovlar.
Tam bir taşma, coşma, kendini gerçekleştirme hali.
Avrupa’da herhangi bir kulüpteki şovlarda olduğu gibi.
Cumartesi gecesi de öyleydi.
Eurovision’u YouTube’dan bir izlemeye başladım, bırakamadım.
Ülkeler her yıl olduğu gibi
Hani çorba reklamı da olurdu, sucuk reklamı da...
Belki o da Thodex skandalını gördükten sonra “Tüh” demiştir, pişman olmuştur, bilemiyorum. Tamam, her kripto borsa aynı kaderi paylaşacak diye bir şey yok.
Ama kripto borsasında yaşanan onca olaydan sonra “güven”i temsil eden bir ünlünün kalkıp reklamda oynadığını görünce ister istemez hayal kırıklığına uğruyorsun.
Çeşme’de hiçbir şey olmuyor mu?
Bodrum bu yaz ultra hareketli, peki ya Çeşme?
Bodrum’a kıyasla hareket bereket az, herkes daha temkinli ilerliyor. En yeni ve iddialı mekanlardan biri Cherie olacak.
Mekanlarda sabaha kadar eğlence sürüyordu.
Tabii kısıtlama yok, yasak yok.
Gizli Kalsın’ın eğlencesi de 24.00’ten sonra başlıyordu.
İşte Zeynep’i dinlemeye saatler 01.00’i gösterdiğinde giderdik.
Ya da o dönemlerdeki deyişimizle gecenin sonunda oraya ‘düşerdik’.
Gerçekten de daha önceki sezonlarda böyle bir şey olmamıştı.
Bu kadar çok İstanbullu popüler mekan aynı anda Bodrum’a gelip yazlık proje yapmamıştı.
Lucca, Paper Moon, Must, Sunset Sushi, Blue Topaz, Kun, Inari, Wu...
Ayrıca halihazırda olanlar var. Maça Kızı, Loft Elia, Frankie Beach Club gibi.
Bodrumlu yeni markalar var: Geçen yazdan Dereköy, bu yaz Naru ve The Swim Club gibi.
Urla’dan transfer olan da var: Şef Osman Sezener’in Kitchen’ı gibi.
Nasıl olmasın ki?
Tüm duyumlar mekanların açılacağı yönündeydi.
Belli bir saate kadar en azından açık alanlara izin
verilecekti. Beklenti buydu.
Hatta geçen hafta sonu ona göre malzeme alımı yapanlar vardı.
Ama beklenen olmadı.
Şimdi 1 Haziran tarihi bekleniyor ama o tarih için de sektör biraz umutsuz.
Böyle demiş Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında.
Yerden göğe ve hatta Mars’a kadar haklı.
Aslında Bahar Candan kategorisindeki insanlara her daim ihtiyacımız var.
Çünkü “Ne saçmalamış” diye onları izleyip eğlenmeyi seviyoruz.
Onları izledikçe de kendimizi daha çok seviyoruz, “İyi ki böyle değilim, iyi ki normalim” diye.
Medya ve özellikle yarışma programları da bu yönümüzü bildiği için her dönem yeni Bahar Candanlar buluyor, yaratıyor ya da onların yolunu açıyor.
Bulunan kişinin adı bazen Ajdar oluyor bazen Bahar Candan.
Bodrum’un mekanları arasında baş döndürücü tur
Bodrum’un yazlık sezon tarihi açısından 2021 ilginç bir yıl.
O kadar çok mekan açıldı ve açılmaya devam ediyor ki, ülkenin yarısından fazlası Bodrum’da olacakmış gibi hissetmemiz doğal.
Dolayısıyla bugünkü köşe Bodrumcular için eski-yeni mekanlar hakkında mini bir rehber: Bodrum’u uzaktan seyredip merak edenlere, “Çok kalabalık buralar” diyenlere, hafta sonları gidip geleceklere, sezon boyu yerleşenlere, yeme-içme sevdalısına ve sosyal ortam kuşlarına...
GASTRONOMİ SEVDALISINA...
◊ “İyi yemek nerede olacak, bana onu söyle” derseniz, ilk başa sürpriz bir restoranı koyarım. Demirbükü’ndeki Mesa’nın içinde açılacak olan Naru’yu. Mekanın iki ortağını, Özgür Arıkan ve Çağlar Kanzık’ı geçen yaz Dereköy Lokantası vesilesiyle tanıdık ve sevdik.
Bu yaz Mesa içindeki yeni yerlerinde iki Bodrumlu ortak daha fine-dining takılıyor. Menülerini sezon başlamadan tatma şansına eriştim, favorim marine edilmiş barbun oldu.
Naru’nun tek handikapı henüz bitmemiş bir inşaat projesinin içinde oluşu. Neyse ki bulundukları plajda bu “bitmemişlik” hiç hissedilmiyor.
Naru
◊ İkinci gastronomi durağımız geçen yazın sürprizi Loft Elia. Şef Yılmaz Öztürk geçen yaz bir boşluğu doldurarak yeme-içme meraklısını restoranına çekmişti. Bu yaz menüde ufak tefek değişikliklerle, açık ateşte pişirdiği nefis yemeklerle yoluna devam ediyor.
◊ Üçüncü durağımız Azur. Yeniköy’deki mekan Yalıkavak Gökçebel’de. Yeniköy’deki menülerini Bodrum’da da devam ettiriyorlar. Sadece lounge menüleri farklı.
◊ Dördüncü restoran Kitchen Bodrum by Osman Sezener. OD Urla’nın sahibi Osman Sezener’in bu pop-up restoranı Edition Oteli’nin içinde. Şef Sezener’in sürprizleri var buraya dair.
Osman Sezener
Şöyle diyor Sezener: “Favadan cacığa, dana yanağından el yapımı makarnalara, ördekten balığa ve hatta köfte-kebaba kadar geniş bir yelpazede yer alacak yemekler. Restoranın müthiş bir manzarası var. Ambiyansı rahat-şık ve herkesi büyülüyor”.
◊ Beşinci restoran Blue Topaz. Reina içinden hatırlarsınız Blue Topaz’ı. Bu kez eski Hazine’nin yerine konuşlandılar. Deniz mahsulü ağırlıklı bir menüleri var.
Ayrıca mekanı baştan aşağı yarattılar. Burası da müdavim yeri olur diye düşünüyorum.
◊ Altıncı restoran ise Inari. Edition içindeki Inari’ye de İstanbul’dan aşinayız. Suşi yemek isteyenlerin ilk adresi olacak burası.
◊ Yedinci öneri Susona LXR içindeki Malva. Her gittiğinizde mevsimsel yeni tabaklar ekliyorlar.
◊ Sekizinci sırada Yalıkavak’ta açılacak olan AltÜst var. Tarzlarını ‘fun-dining’ olarak tanımlıyorlar. Manzara ve yemeklerine güveniyorlar.
◊ Dokuzuncu ise Kaplankaya’da açılan Ona’nın pop-up restoranı var. Luca Pronzato’nun yarattığı ONA, Kaplankaya’daki Anhinga plajında. Bodrum’a biraz uzak ama yine de gastronomi meraklısı iyi yemek keşfi uğruna her yere gidebilir.
Cem Mirap
SOSYALLEŞMEK İSTEYENE...
◊ Tabii ki ilk adres Lucca by the Sea. Özellikle uzun öğleden sonra yemeklerine bağlanan akşamüstü partilerinin adresi oldu şimdiden Lucca.
◊ Bir diğer sosyalleşme arenası Paper Moon. Gündüzleri de açık olacağı için tüm görme-görülme meraklılarının gün boyu mekanı burası.
◊ Yalıkavak’taki Boel Otel içine açılan Must ise Nişantaşı’ndaki müdavimlerini direkt buraya taşıdı. Kuşkusuz bunda en büyük pay Ercan Gümüşkaya’nın. Onun samimiyetine, enerjisine koşuyor insanlar.
YENİ NESİL BURALARDA...
Gelelim yeni neslin tercihi olacak yerlere...
◊ Geçen yaz Edition Otel’den çıkmayan yeni nesil bu yaz Wu Bomonti’nin Yalıkavak’taki yeri ve The Galliard Cove House içindeki Kun arasında gidip gelecek. Özellikle Kun sürpriz yaptı denilebilir. Tarabya’daki mekanını kapatmıştı, ama unutulmamış demek ki. Kun’un açılacak olması bir heyecan yarattı yeni nesil arasında.
◊ Bir de Türkbükü sürprizi var. Genelde Türkbükü pek bohem bir yer değildir. Daha ağır, hafiften kokoştur. Ama barmen Kevin Patnode’un içinde olduğu proje The Swim Club’ın Ship Ahoy’un olduğu yere konuşlanmasıyla Türkbükü bu yaz bohem takılmayı seven yeni nesli buraya çekebilir.
◊ Bir Türkbükü noktası daha: No:81 Oteli’nin içindeki Daze geçen yazlarda elektronik müzik seven gençleri barının etrafına toplamayı başarıyordu. Bu yaz da Daze sıcak noktalardan biri olmaya aday.
DAHA BOHEM TAKILMAK İSTEYENE...
◊ Ortakent’te yeni bir restoran bar açılacak: Sal. Bohem burjuvaların adresi olmaya aday.
◊ İKSV Binası’nın üstündeki Monkey de Yalıkavak Gökçebel tarafına geliyor. Ay sonu açılıyor. O da günbatımı manzarası olan bir yere konuşlanmış. Üstelik plajı da var.
◊ Gündoğan’daki Sait Loft bohem üssü olmaya devam.
◊ Yalıkavak’taki Kavanoz da öyle. Özellikle Kavanoz gün batımı buluşmaları ve kokteylleri için benim hâlâ bir numaralı favorim.
◊ Son öneri, Karaköy’deki Mana’nın Gölköy’eki Faros içine açılan yeri. Modern meyhane sevenler için.
“SANATSIZ YAPAMAM” DİYENLERE...
◊ Pilevneli Galeri en erken gidenlerden.
Mandarin Oriental içindeki galerileride ilk sergiyi açtılar: Daniel Firman. Kaplankaya’da ise The Pill pop-up bir galeri açtı.
◊ Arton Galeri de mimar Emre Arolat’ın yaptığı Elements içindeki bir daireyi galeri haline getirdi, yaz boyu burada sergiler yapacak.
◊ Bir diğer sürpriz Sevil Dolmacı Art Gallery’den.
Bodrum Loft içindeki açık alanlarda yaz boyu sürecek bir sergi yapacak ünlü galeri.