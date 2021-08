Bodrum’da “Man O To” gecesi

Benim çocukluğumda, özellikle ilkokul zamanlarında, fidan dikme seremonileri vardı. Her okul bir alanı belirler, tüm öğrencilerle beraber fidan dikilirdi.

O ağaca elin değerdi yani.

O an tam anlamasan bile bir ağacın nasıl dikildiğini görürdün, zihninde o bilinç bir şekilde yer ederdi. Şimdi işler pratik.

Daha önce bahsetmiştim. Mesela Ecording diye bir oluşum var.

Drone aracılığıyla tohum topu atıyorlar. Hızlı ve ulaşılamayan yerlere erişildiği için mantıklı bir yöntem. Ya da TEMA Vakfı’na bağışta bulunuyorsun, senin adına bir ağaç dikiyorlar, sertifikasını yolluyorlar. Ama açıkçası çocukluktaki o fidan dikme seremonileri çok daha masum ve içtenmiş.

Bizzat sahada olduğun ve toprağı daha iyi anladığın için...

Elbette o günler geride kaldı.

Yeni nesil ilhamlara her zaman ihtiyaç var. Mayısta başlayan ve kasıma kadar sürecek olan Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık sergisinde hayran olduğum şu iş gibi: Ego to Eco.