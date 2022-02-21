Bodrum kışları daha güzel

Farklı tasarım anlayışı ve bitkileri kullanma şekliyle dikkatleri üzerine çekti Lilly.
Manhattan’daki Bryant Park yakınlarında konuşlanması planlanan Lilly, sıradan bir gökdelen değil.
Selim Vural, Lilly projesini “Pasif mimarinin bir sonraki adımı” olarak nitelendiriyor.
Peki pasif mimari anlayış ne?
Özetle şu: Pasif mimaride herhangi bir mekanik ve elektrikli sistem kullanılmadan sistem yapı elemanlarıyla oluşturuluyor.
İç mekanların kışın sıcak, yazın serin kalmasını sağlamak için güneş ve rüzgar enerjisiyle yapı malzemelerinin doğal özelliklerinden faydalanılıyor.
∆ Kendi içinde dalgalanan nakarat hemen dilime takıldı.
∆ Klasiktir, Tarkan şarkıları önce pek beğenilmez, burun kıvrılır, sonra da dile düşer. Gördüğüm kadarıyla bu şarkı o zinciri de kırmış oldu.
∆ Tarkan klipte “Mr. Robot” dizisindeki Rami Malek gibi bir “hacker” kılığında.
Şarkısıyla her kesimden insanın günlük rutinini kesip sözünü söylüyor. Bu yüzden şarkının sözlerini herkes kendine göre yorumladı ve dün itibarıyla sözler üzerine yüzlerce yorum yapıldı.
∆ “Geççek”, hem klasik Tarkan melodileri barındırıyor hem de rap bölümleriyle yeni nesli tavlamayı hedefliyor.
∆ Şarkı hakkındaki Twitter’da okuduğum en güzel yorum ise şu oldu, aynen aktarayım: “Tarkan sırtımıza battaniye, avucumuza sıcacık bir fincan kahve koydu.”
∆ Bir yandan da “Geççek”, Tarkan’ın kendi ruh halini en şeffaf yansıttığı şarkılardan biri olmuş. Şarkının sonunda diyor zaten, “Beni sorarsan, ben de iyi değilim pek, kalmadı eski neşem hiç.”
ROKA’nın en parlak yıldızı
Gayet mütevazı, kendi halinde, uyumlu, çift gibi bir çiftti.
Birbirlerine değer verdikleri her hallerinden belliydi.
Bu yüzden kral daireli, Rolls Royce’lu evlilik teklifi olayının kahramanı olan çift gerçekten onlar mı diye bir an şaşırdım, emin olamadım.
Yetmemiş, bir de kral dairesinde onlar yemek yerken içeriye Sakiler grubu girmiş ve “Dünyadan Uzak” şarkısını söylemeye başlamış.
Allah’tan Sakiler sonrası halk oyunları ekibi, ardından da “Cirque du Soleil” grubu filan girmemiş odaya.
Evlilik teklifi önemli bir an, tamam. Ama bunu bir karnavala dönüştürmelerini, ayrıca yedi kat ellerin bundan haberdar oluşunu yadırgadım.
Aslında hakkında çekilen diziden çok önce Amerika’da zaten konuşuluyordu Anna.
Ama şimdi dizi sayesinde dünya çapında bir şöhret oldu. Tıpkı Simon gibi.
Lakin kabul etmeli; Anna, Simon’dan daha akıllıymış.
Hayatını anlatan dizinin hakları için yapımcı Shonda Rhimes’le anlaşıp 320 bin dolarlık ücretini çoktan almış.
Tek hatası; geçen yıl hapisten şartlı olarak tahliye edildiğinde Balenciaga’larını giyip bir paparazzi ordusu eşliğinde Brooklyn’deki bir merkeze imza atmaya gitmesini dahi gösterişli bir olaya dönüştürmesi ve medyaya peş peşe yaptığı yüksek egolu demeçler olmuş.
Anna yeniden hapse dönmüş olsa da yeni çağın yıldızları artık o ve Simon gibiler.
Hatta Tinder’dan vazgeçmediğini, hemen ertesi gün kendine uygun profili aramaya devam ettiğini de...
Bu bitmeyen aşk arayışı inancı ve sarsılmaz romantizm bana hiç samimi gelmiyor.
Çünkü günümüzde “aşk arıyorum” diye mızmızlanılan şey bir vitrin arayışı sonuçta.
Birer vitrin mankeni arıyoruz.
Belgeseldeki sahne ismiyle Simon Leviev de bu zaafı gayet iyi biliyormuş, tepe tepe kullanmış işte.
Kendine şık ve pahalı bir vitrin oluşturmuş.
Formülü de hayli basit ve baştan aşağı görgüsüz:
Özel jette şampanyalı yolculuklar, baştan aşağı marka kıyafetler, bornozla dolaşılan lüks otel süitleri, tüm menünün ısmarlandığı restoranlar ve tabii localı partiler...
Eski bir röportajında söylüyor, onun derdi sadece şuymuş:
“İstanbul’da şık ve pahalı olmadan da kaliteli ve keyifli olabilecek bir mekan yaratmak.”
Tamamen bu hevesle yola çıkmış.
Çıktığı yolda gelinen nokta ise bir yeme-içme markası için hayli güçlü.
Öyle güçlü ki, Lucca’nın başına açıldığı günden bu yana, dile kolay tam 18 yıl olmuş, türlü türlü olumsuz olay gelse de marka yoluna hep devam etti.
Tam da mekan önünde meydana gelen son kurşunlu hadise de onlardan biriydi.
Benim hep gözlemlediğim şey şu:
Bu sadece bir “Bizim zamanımızda her şey çok güzeldi” kederlenmesi değil.
10 yıl öncesi bile daha iyiydi.
Tamam, pandemi etkisini ve menü fiyatlarındaki büyük artışları da katmalıyız işin içine. Yine de tüm bunlar İstanbul sosyal hayatında son dönem gelişen zevksizliğe yol açmamalıydı.
Zevksiz; çünkü sosyal hayatta gördüğümüz insanlar çok daha fazla kaba ve saygısız olmaya başladı.
Zevksiz; çünkü “param var, her şeyi yapabilirim” diyen şımarık bir kesim var.
Mekanlara sırf bu yüzden geliyor, bu tavırlarıyla da terör estiriyorlar.
Soybaş “Müşteriye süre sınırı olur mu?” başlıklı o yazısında şöyle diyordu: “Haliyle konu tartışmaya açıldı. Müşteri değil, misafirimizsiniz diyenler kadar restoran adabı hatırlatması yapanlar, hatta artan maliyetlere işaret edenler de var...”
Nişantaşı’ndaki kafenin uygulaması sevimsiz görünüyor ama o klişe ağzı kullanırsak, “O kafe yalnız değil, dünyada örnekleri var”.
En iyi uygulama ise aslında şu:
Belli saatler arasında rezervasyon uygulaması yapmak.
Londra ve New York gibi metropollerin restoranlarında “Saat 19.00 ile 21.00 şu masa sizin, sonra kalkmak zorundasınız” derler mesela.
Saat 21.00’den sonra o masayı başkasına verirler.
O dönem bitti ama yine de o şarkılar unutulmadı.
Derken pandemiyle birlikte Bartu ile Melikşah’ın canlı yayınlarının gediklisi oldu Ortaç.
Peşi sıra da ilginç çıkışlar yapmaya başladı.
Sık sık sosyal medyadan bu çıkışların yer aldığı videolar paylaştı.
Son olarak yine garip bir açıklama daha yapmış:
“Baba olmak için artık çok geç. Halbuki kaç tane çocuğum olacaktı.
Hep kürtaj oldular. Kaç tane... İstemediler, gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum. Aralarında tanıdığınız isimler de var.”
Baba olamayışına üzülmesi, bu kadar detaya inmesini gerektirmiyor Ortaç’ın.
İlk duyduğumda “Tam Deniz’lik!” demiştim.
Çünkü hayatı geldiği gibi yaşayanlardan Deniz. Hesap kitap yapmadan.
Yine de tabii 10 gün içinde tanışıp evlenmek hâlâ bir çılgınlık, bir delilik olarak görülüyor.
“Tamam çok âşık olmuşlardır ama...” diye başlayan cümleleri, haberi ilk duyduğumuz kafe masasında çoğu kişiden aynı anda duydum.
Hep bir “ama” sığınağımız var.
“Ama evlenmeleri şart mıydı?”
“Ama biraz daha tanısalardı birbirlerini.”
Koşuyolu’ndaki Alan Kadıköy isimli komplekste açılan “20. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı” sergisinden sonra şimdi de Ataşehir’de yeni medya ve dijital sanat müzesi
X Media Art Museum, kısa adıyla XMAM, hafta sonu kapılarını açıyor.
Müzenin ilk işi ise uluslararası pek çok ödülün sahibi Ouchhh stüdyonun “Leonardo Da Vinci: Yapay Zeka Işığın Bilgeliği” adlı sergi.
Leonardo Da Vinci’nin çizimleriyle başlayan sergide veri tabanı olarak sanatçının icatları, makine çizimleri ve eskizleri kullanılıyor.
Sanat tarihi verileri ve Leonardo Da Vinci’nin bilgilerinin yapay zekaya öğretilmesiyle elde edilen işler ise 15 milyar fırça darbesiyle tüm mekanda yer alacak.
Gittiği şehir ya da kasabalarda bir süre yaşamış, hatta restoranlarında çalışmıştı.
Tam bir “göçmen şef” deneyimi yaşamıştı yani.
Uzun bir aradan sonra Melih’le tekrar bir araya geldiğimizde bu kez karşımda d.ream grubunun 9 markasından sorumlu bir mutfak koordinatörü var.
Kısacası Melih bir süredir sadece şef değil, yönetici şef.
“Şu an baktığım 9 restoran var. Elbette hepsine girip yemek yapmıyorum. Ama haftanın 6 günü mutlaka bir ya da iki restoranımın mutfağında oluyorum” diyor Melih.
Baktığı restoranların mutfak hikâyesini tamamen kendisi oluşturuyormuş.
“Hâlâ mevsimsel bir restoran işletiyormuş gibi tüm restoranlarımın menülerini değiştiriyorum” diyor.
“DÜNYADA HERKES
Çetintaş geçtiğimiz haftalarda tuhaf bir iddiayla gündeme gelince şaşırdım.
Habere göre Ankara’da hamile bir kadın, doğum koçu ile evde doğum yapmaya çalışırken bebeğini kaybetmişti.
Doğum koçunun ise Çetin Çetintaş tarafından atanan Ceyda Saltadal olduğu belirtiliyordu.
Yine habere göre, Çetintaş hamile kadına gebelik süreci boyunca doktora gitmemesi gerektiğini söylemişti.
Çetintaş bu iddiaları sosyal medyasında yalanladı.
Ama sonrasında her yoga eğitmenine yapıldığı gibi “tarikat” yaftası yapıştırıldı üzerine. Ben de kendisine açıp sordum, “Neler oluyor?” diye.
Popülist’in açık ara popüler olduğunu da yakın zamanda gözlemlemiş bulunmaktayım.
Peki başka neler oluyor burada?
Londralı, havalı Roka’nın açılmasına az kaldı.
Kanyon’da pili tükenmiş Gina’nın açılıp yeniden dirilmesi de an meselesi.
Sırada Frankie var.
Kadına birkaç güzel kelam eder, tanışmak istediğini belirtir.
Hatta köşedeki kafede bir şey içmeyi teklif eder.
Tam ayaküstü flört yani.
Olaylar böyle tatlı tatlı gelişir, ilerler, romantik seyirci de önce sokakta sonra köşedeki kafede sıcak çikolata eşliğinde devam eden bu flörtü ayıla bayıla izler.
Böyle şeyler hep filmlerde olmuyormuş.
Bir tanıdığımın başına gelmiş.
Yani o günden bugüne bu şarkı defalarca çalındı, dinlendi.
Ne zaman ki şarkı, Sezen Aksu’nun daha çok demo çalışmalarının yayınlandığı YouTube kanalında yılbaşı günü yayınlandı, yeniden keşfedildi.
Ama keşfedilen şeyin ne olduğu malum.
Şarkıda geçen sözlere takılanlar “haddini bil” diyerek Aksu’ya saydırmaya başladı.
Doğrusu bunları ilk okuduğumda “Olur böyle şeyler” diye düşünüyordum; “haddini bil” çok hadsiz, üstten bakan ve yok sayan bir söylem olsa da herkes herkesi eleştirebilir, bu da gelir geçer...
Ta ki düne kadar.
Çünkü olay büyüdükçe büyüdü ve sonunda o küçük grup Sezen Aksu’nun evinin önünde basın açıklaması yaptı.
Sürekli görmeye alıştığın karakteri aniden başka bir oyuncu oynamaya başlar ve seyirciden o yeni yüze çat diye alışması beklenirdi.
Herhalde en son böylesi bir değişim “Spartacus” dizisinde filan olmuştu.
Berksan’ın estetik ameliyatla aniden ve çok sert bir şekilde, Ajda’nın şarkısının hakkını verircesine “bambaşka biri”ne dönüşmesi de o hesap.
Fransız askısı marifetiyle yüzü gerginlikten kopacak duruma gelen Berksan, doktorunun coşturmasıyla kendini “yakışıklı mahkum” diye bellek klasörlerimize kazınmış Jeremy Meeks’e benzetmiş.
Sosyal medyanın yorumları ise daha hain:
Berksan’ı Seda Sayan’ın kayıp erkek kardeşi sananlar çoğunlukta.
Öte yandan herkes itiraf etsin: Estetikle ilgili mevzuları alaya alıp “Ay yüzüne bak, ne yaptırmış böyle” diyen bile, imkanı olsa hemen bıçak altına yatıp kesin bir şey yaptırır.
Hele ki “İyi çıkmamışım, bir daha çeksene”lerin dilimizden düşmediği şu zalim, like’ı giderek azalmış Instagram çağında.
Üzerinde o yıllarda sıkça giydiği, artık onunla özdeşleşmiş siyah deri mayo var.
Ve tabii mini deri ceketi.
Sisler içinden çıkıp gelen Aldinç konserde müthiş enerjik, sahnede oradan oraya koşturuyor.
Hani insanın o ana ışınlanası geliyor.
Üstelik şarkı da nefis pop rock, ismi de pozitif:
“Ne Güzel”.
Hatta onlar ilk açıldığında, “Buraya insanlar gelir mi?” diye düşünülüyordu.
Çok geçmeden Arter’in yeni binasının inşaatı bitti ve Arter’in gelişiyle birlikte Dolapdere’nin estetik olarak çehresi de değişmeye başladı.
Müze Evliyagil de Arter’le aynı cadde üzerinde bir galeri açtı.
Ve şimdi de dört önemli galeri Dolapdere’ye çok yakın olan Piyalepaşa projesinin içine konuşlandı:
Merkür, Zilberman, ArtSumer ve Pi Artworks.
Önceki gün bu dört galeriyi gezdim.
Pi Artworks sergilere şubat ayında başlayacakmış.
Bodrum kışları daha güzel
Kış güneşinde buz gibi denizi, şef yemekleri, şömine başı muhabbetleri ve yazdan farklı kalabalığıyla Bodrum’un kış ortası notlarına buyurun...
Bodrum’un üç aya, hatta bazı yazlar iki aya sıkışıp kalan kısa sezonu pandemiyle beraber uzadı.
Sadece yaz sezonu değil, artık kışın bile Bodrum’a gelen insan hayli fazla olmaya başladı.
İlk kez geçtiğimiz yılın şubat ayında yaşamıştım bunu.
Bodrum merkezin popüler mekanlarından Yula’da kış güneşine karşı otururken İstanbul’dan sadece hafta sonu için gelen birçok tanıdık simayla karşılaşmıştım.
Hatta yollarda yaz kadar olmasa bile trafik bile vardı.
GÜZİDE DURAN’IN
DEDİĞİ GİBİ
Şimdi yine yeniden bir şubatta Bodrum’dayım.
Cumartesi gecesi Maça Kızı’nın davetinde karşılaştığım, bir süredir eşiyle Bodrum’da yaşayan Güzide Duran Aksoy’un da söylediği gibi: “Bodrum kışları daha güzel”.
KIŞIN DA HAREKETLİ KILMAK İSTİYOR
Maça Kızı’nın yaratıcısı Sahir Erozan da kışın Bodrum’da olmanın güzelliğinin farkına varanlardan.
İşte bu yüzden Maça Kızı’nı kışın da hareketli kılmaya karar vermiş.
Hafta sonu gastronomi ve sanat odaklı bir etkinlik düzenlemesi bu yüzdendi.
Neler oldu bu etkinlikte?
Öncelikle Türkiye’nin önde gelen kadın şefleri iki gece boyunca yemek yaptı.
Şemsa Denizsel, Damla Uğurtaş Özay, Müge Ergül Karaca, Çiğdem Seferoğlu, Zeynep Pamirtan, Pınar Taşdemir, Burçak Kazdal, Seray Öztürk ve Sara Tabrizi.
Ayrıca sağlıklı yaşam meraklılarının yakından takip ettiği şef Bruna Emer de bu kadroya eşlik etti, yemek dersi verdi.
Bodrum’da yaşayan sanatçı Mine Akın da zeytin ağacı köklerinden oluşturduğu heykelleriyle mini bir sergi yaptı.
KİMLER VARDI?
İki geceye yayılan yemeklere katılanlar arasında ise Menderes Utku ve eşi Sura, Autoban’ın kurucularından Seyhan Özdemir, İstanbul ’74’ün sahibi Demet Müftüoğlu Eşeli, mimar Melkan Gürsel, iş insanları Baran Süzer ve Alp Özcan gibi tanıdık isimler vardı.
SON YEMEK
Maça Kızı’nda bu etkinlik olurken aynı anda Bodrum merkezdeki ikonik restoran Mahmut Kaptan’ın Yeri bir daha açılmamak üzere son yemeğini veriyordu müdavimlerine.
Sırf bu yemek için İstanbul’dan gelen bir arkadaşım, “Zar zor yer bulduk. Buradan da Körfez Bar’a gideceğiz” diyordu mesajlaştığımda...
EDITION NİSANDA AÇILIYOR
Bodrum kışın daha güzel, ama yazı özleyenler için de bu kez sezonun hayli erken açılacağını söyleyeyim.
Yaz-kış Bodrum’da yaşayan Bodrum Edition’ın genel müdürü Marc Matar’la Maça Kızı yemeğinde karşılaştığımızda şöyle diyordu: “Nisanda oteli açıyoruz”.