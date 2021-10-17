Bir Zanzibar macerası

Konuşma sırasında sürekli “Aynen, aynen” demekten kaçınsam da, “aynen” tuzağına düştüğüm çok oluyor. Özellikle de WhatsApp yazışmalarında.“Bi tık” lafı da o tür tuzaklardan biri.



Kullanana kıl olsan da, bu kalıbı hiç sevmesen de, tuzağa düşüp ağzından dökülüyor bazen. Yapacak bir şey yok.

İşte bu yüzden Şehrazat işini biliyor.

Çok sık kullanılan bu gündelik tuzakları şarkılarına ustaca yerleştiriyor.

Önce geçmişten şık bir misal:

2008’de Şehrazat’ın “Aynen Öyle” şarkısını seslendirmişti Ajda.

O dönem Türkçe pop çalan mekanlar pek revaçtaydı ve gecede birkaç kez bu şarkı çalardı.

