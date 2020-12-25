Bir ev erkeğinin dayanılmaz acıları

Neredeyse tüm bir yılı maske takarak, virüs konuşarak, oturma odasından salona ya da salondan yatak odasına seyahat ederek, ayrıca bir açılıp bir kapanarak geçirdik.
Haliyle pandemi hadisesi her yönüyle popüler kültür ve magazini de etkiledi.
Mesela: Merve Boluğur belki de önceki yıl olmadığı kadar haber oldu.
Çünkü çoğunluğun aksine maskesiz dolaştı, dolaştıkça daha çok fotoğraflandı, fotoğraflandıkça Merve Boluğur maskesiz eylemine devam etti.
Hiçbir projede yer almayan oyuncu, manasız bir şekilde 2020’nin en çok konuşulanı olup çıktı...
Mesela: Bir önceki yıl Şevval Şahin ismini bilmiyorduk.
2020 popüler kültürü bize onu da öğretti. Yine pandeminin payı var.
Şahin, erkek arkadaşı Marcus için yaptığı doğum günü partisi ve onu izleyen parti zincirlemesi nedeniyle “korona parti kızı” olarak yaftalandı.
15. Contemporary İstanbul’un dijital versiyonu bugün ön izlemeyle açılış yapıyor.
21 Aralık’ta ise genel izlemeye açılıyor.
Akbank ana sponsorluğundaki Virtual Contemporary İstanbul’a 11 ülkeden 37 galeri ve 550 sanatçı katılmış.
Dijital fuar 17 gün boyunca gezilebilecek. Ücretsiz olarak.
CI’ın fiziki edisyon tarihleri de belli oldu.
O da baharın en güzel zamanlarında: 27 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında.
Dijitali yaptıktan sonra fiziki fuar tamamen iptal olabilirdi. Vazgeçilmemesi de iyi haber.
Öyle bir poz ki, bugün bile hâlâ konuşuluyor, Whatsapp’larda görsel olarak kullanılıyor. Önceki gün Şokopop’ta yeniden bu çıplak poza denk gelince şunları düşündüm:
◊ “Şimdi her iki ünlü de başka başka yollarda. Bu pozun gündeme gelmesinden utanıyor olabilirler mi?” İkonik poza dair en çok bu yorum yapılıyor.
Özellikle Nefise Karatay’ın evli oluşunun altı çiziliyor.
Bu yorumları yapanları hiç anlamıyorum. Evet, geçmiş geçmişte kaldı tamam da, insan geçmişte yaptığı bir çekimden neden utansın? Zorla mı yapmış? Yo, hayır.
Üstelik çok güzel bir fotoğraf. Kimse kötü bir şey söyleyemez bu pozla ilgili.
Gayet estetik gayet şık.
◊ “Şimdi böyle pozlar verecek bir ünlü çift yok” deniliyor. Doğru, yok.
Ama o zamanın ünlüleri de seviyordu medyaya böyle işler çıkarmayı. Konuşulmayı, ses getirmeyi seviyorlardı.
Yener gibi bir sanatçı için bu rakam bir başarısızlık mı?
Aslında değil.
2020’nin en iyi Türkçe pop albümlerinden birini yaptı Hande Yener.
Albümü baştan sona dinleyen herkes buna hak verecektir.
Ama işte bir dönem YouTube’daki tık sayısıyla ölçülüyordu ya müzik dünyasındaki başarı ve başarısızlık.
Tık sayın çoksa muhteşemdin, az sayıdaysa öldün bittin.
Bu tık kriterine takılıp kalan hâlâ çok fazla. Bitmiş değil.
Oysa YouTube başka bir dünya.
“İstanbulluların geceleri dışarı çıkamadığı ve sosyal mesafeyi korumanın her zamankinden daha elzem olduğu günlerde yalnızca karanlıkta deneyimlenebilen bir ışık festivali düzenlemeyi maddi ve manevi kaynakları zamansız, yersiz kullanmak bağlamında etik bulmuyorum”.
Refik Anadol şu açıdan haklı.
Evet, hafta içi 21.00’dan sonra, hafta sonu ise hiçbir şekilde dışarı çıkamıyoruz.
Ama bu yasakları festivali düzenleyen ekip de hesap edemezdi.
Her şeyi ekim ayında planladılar.
Aralık ayına dair bir hoşluk olarak.
Mesela ben Refik Anadol’un bir işi şu anda bir açık alanda sergilensin, mutlaka görmeye giderdim.
Houseparty’lerde, Zoom’larda sosyalleşmek, flört etmek yeniydi.
Hoşumuza da gitti.
Hatta martın 20’sinde “Yalnızlar bir adım öne çıksın” diye bir yazı satırlayıp evde yalnız yaşayanların ruh hallerini aktarmışım.
Biri şöyle demişti mesela:
“Ne kadar yalnız olduğumu anladım, üstelik daha bu üçüncü gün.
İçinde bulunduğumuz stresi yanı başımda olan biriyle paylaşamamak çok fenaymış. İşler normale döner dönmez bir sevgili bulacağım!”
Bir başkası şöyle:
Bir ilişkiye başlarsın. Henüz tam emin değilsindir duygularından.
Ama hemen açıklama beklenir senden.
“İlişki var mı yok mu?” diye.
Kendinden ve karşındakinden emin olup “İlişki var, mutluyuz” dersin.
İki gün sonra aranıza kara kedi ya da Serdar Ortaç’ın antilop yavrusu girer mesela, bu kez “İlişki bitti mi, açıklama bekliyoruz” denir.
Barışırsın, bu kez de “Barıştınız mı?”
Zor yani. Habire ilişki durumunla ilgili bir güncelleme yapmaya zorlanmak.
“Sevdiğiniz kişiyi gerçekten tanıyor musunuz?”
Tüm sevgililer ya da evli çiftler genelde bu konuda iddialıdır.
“Çok iyi tanırım ben onu” diye devam eder ve ilk akıllarına gelen özellik genelde şöyle basit ve anlamsız bir ayrıntı oluverir:
“Bir düşüneyim, mesela Türk kahvesini orta sever”.
Oysa “tanımak” dediğimiz şey, aslında kendi algı penceremizden gördüklerimiz olabilir mi?
Ya da o kişinin size kendini nasıl yansıttığıyla paralel bir diyarlama olamaz mı?
Sonuçta çok çok sevdiğiniz kişi bile olsa onun içinde kopan, kopmuş, kopmaya hazır beklemekte olan fırtınaları tam olarak nasıl bilebilirsiniz ki?
Onu “başarılı”, “sempatik”, “sadık”, “çalışkan” gibi özelliklerle tanıyor olabilirsiniz. Yine kendi algı çiftliğinizden.
Hava nefis, 17 derece.
Tüm kokuları hissedebiliyorum.
Malum, bu dönemde koku duyusu ekstra önemli.
Koku almıyorsan, bu en önemli korona belirtilerinden.
Bulunduğum yer Urla Bağ Yolu’ndaki Od Urla.
Ben burayı sadece restoran olarak biliyordum.
“Bu dönemde Urla’da nerede kalınabilir?” diye araştırınca konaklaması da olduğunu öğrendim. Arkadaşlarım da onaylayınca rotayı buraya çevirdik.
Sekiz odası var Od Urla’nın.
KANEPE HÜZNÜ
◊ Kanepe benden, ben kanepeden: Karşılıklı birbirimizden sıkıldık.
◊ “Her şey bitsin, bu kanepeyi değiştireceğim” diye düşündüm, sonra dedim ki, “İyi bu kanepe ya”. Bir anda kanepe hüznü yaşadım yani, manasız/gereksiz.
◊ Dijital platformlar arasında gittim geldim. Gece yarısı izlediğim tüm dizi ve filmleri istisnasız rüyamda gördüm.
Mesela izlediğim bir film Vietnam’da geçiyordu, hoop ben de rüya koridorlarında Vietnam’dayım. Ne deniliyor buna acaba? Karantina sırasında izlenen filmlerin yan etkisi mi?
◊ Karantina 1.0’da olduğu gibi kendimi spora, yogaya vuramadım.
Sadece bir kez içimden egzersiz yapmak geldi. Onda da kendimi zorladım.
Yeni durumlara sürekli adapte olmak yorucu olduğu kadar, ekstra emek harcamak, eski planları unutup yeni planları devreye sokmak demek.
Mesela Contemporary İstanbul.
Bu ay ortasında gerekli tüm önlemler alınarak, rezervasyonlu sistemle 15’inci kez yapılacaktı. Her şey planlanmıştı.
Ama hafta sonu yasaklarının gelmesiyle fuarın gezileceği günler haliyle azalmış oldu. Bu noktada CI ekibi fuarı tamamen iptal etmek yerine hızlı bir karar aldı, ki bu noktada hepimizin içine işlemiş o şahane “pratiklik” devreye giriyor işte:
Fuar daha önce açıklanan tarihlerde başlayacak, ama sadece dijital ortamda izlenebilecek.
Üstelik süre uzun. 21 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar.
Fiziksel fuar ise 2021 Nisan ya da Mayıs’ta. Net bir tarih, doğal olarak, verilemiyor.
Bu yüzden yeniydi, daha önce deneyimlenmemiş bir şeydi.
Şimdi bu ikinci karantina eski sevgiliyle yeniden çıkmaya çalışmak gibi.
O nedenle heyecan yok, heves yok. Her şeyi ezbere biliyorsun. Ayrılık garanti.
İkinci karantina dönemi o yüzden daha zor, o yüzden daha sıkıcı.
◊ İlkinde online kurs, evde ekmek yapma, müzeleri dijital ortamda gezme gibi havalı vakit geçirmelere adayan çok olmuştu kendini.
Bu kez aynı coşkulu hissiyat olacak mı, meraktayım.
Yoksa derin bir depresyon bizleri mi bekliyor?
Ekin Mert Daymaz’la çıkmıyorlarmış.
Tuba’nın bu haberi yalanlarken kurduğu cümleler çok edebiydi:
“Biliyorum, bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, ‘ilişki’ diyorsunuz.
Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz. Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum”.
Bence Tuba “Kendimle bitmeyen randevu” olayının üstüne gitmeli.
Buradan bir film, dizi ya da kitap çıkar.
Ayrıca şunu merak ettim:
Hani “Halka” filmindeki Samara bile ondan daha az ürkütücüydü.
Zaten Akasya, “Şu ibretlik halimi koyayım da, yaptırmadan önce belki bir daha düşünürsünüz” diye yazmış.
Bir yandan doktorun kapısında gördüğü estetik kuyruğundan etkilenerek şunu eklemiş:
“Kimsenin (estetikten) korktuğu yok. Herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor, ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı”.
Bu çılgınlığı elbette Akasya’nın ya da Seda Sayan’ın aşırı bandaj bandaj, aşırı şişik şişik paylaşımları durduracak değil.
Ama bir yandan iyi oluyor:
Estetik ameliyat sonrasının çok da Alice Harikalar Diyarı olmadığını görmüş oluyoruz.
Şu sıra fenomenlerin dünyasında sosyalleşiyorum.
Bir tanesinin Instagram’ını ya da “kanalıma hoş geldiniz”ini açıyorum, sonra diğerlerine zıplaya zıplaya, derken bir bakıyorum:
Bir sıkıcı pandemi kış gecesi daha böylece sona ermiş.
Mesela şu sıra Kerimcan Durmaz’ın Los Angeles hayatına özenmekteyim.
Geçtiğimiz günlerde gece yarısı canı hamburger çekti, yollara düştü tipik çığlıklarını atarak.
Keyif ve hasetle izledim, intikamımı “Sadakatsiz”deki Asya gibi filan almayı düşünmekteyim.
Bir başka gün soru-cevap yaptı Kerimcan.
Sonra “Bandıra bandıra ye beni hiç doyamazsın tadıma”.
Yonca Evcimik’in bu şarkılarını zamanında pek sevmiş, eğlenmiştik.
Ama önceki gün çıkardığı “Ayıp Şeyler” şarkısıyla herkesi dumur diyarlarında darmaduman etti ve ışık hızıyla soğuttu kendisinden.
Her şeyden önce modaya uyup rap yapmaya kalkışmış Evcimik.
Ama Ezhel’e özenip bolca ‘auto-tone’lanmış sesi öyle kulak tırmalar bir seviyeye gelmiş ki, ikinci kez şarkıyı dinlemek zaten pek mümkün değil. Hadi bunlar tolere edilebilir demode haller.
Peki kadına şiddetin karşısında olacağım diye yapılmış bu zoraki mesaj kaygılı şarkının, bir noktadan sonra kadınlara öfke kusan şu cinsiyetçi sözlerine ne demeliyiz?
“ÇIKACAK ADIN...”
“Sen kadınsın zekisin, ama bazen gerçekten aşırı cinssin
Biliyorum elde değil, hepimiz yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz gibi.
Ama artık o sohbetleri kısa kesip (çünkü hep aynı cümleleri kurup duruyoruz) başka şeyler konuşuyorum karşımda kim varsa. Yeni şarkıları, dizileri, videoları, kitapları...
Kimse tam odaklanamıyor bunlara, orası da ayrı.
Yine de şu anda en çok ihtiyacımız olan şey bunlar diye düşünüyorum. Mesela yeni bir tekli çıktı bugünlerde.
Hollandalı grup Altın Gün’ün yeni albümleri “Yol”dan çıkardıkları “Ordunun Dereleri” adlı çalışma.
Özellikle videosunu izleyin, pek şahane bir zaman tüneli.
Grup üyeleri 70’ler kıyafetleriyle, eski bir Mercedes sürekli yolda...
Bir ev erkeğinin dayanılmaz acıları
2020 ev erkekleri için de ayrı tecrübelerle geçti.
Ev erkekleri dediğim: Bir şekilde evinde yalnız yaşayanlar.
Yıllardır yaşam tarzı olarak bekârdır, yeni boşanmıştır, evlilik ona göre değildir, sevgilisiyle yapamamıştır, ev arkadaşını kovmuştur, ailesi evi ona emanet edip gitmiştir...
Türlü türlü ev erkeği mevcut yani.
Peki bu erkekler bu yıl içinde neyi gördü?
Her yerin çok çabuk tozlandığını!
İlk karantinada olay romantikti, bir çeşit macera filmi tadında.
Eve temizlikçi çağırmak mümkün olmasa da bir şekilde idare edildi.
Sonra araya yaz girdi.
Temizlikçiler yeniden çağrılmaya başlandı.
Nitekim ben de öyle yaptım.
Ta ki şu ikinci karantinaya kadar.
Temizlikçi çağırmayı bırakıp da evde günlerce, gecelerce kalınca gördüklerim fenaydı:
◊ Şu gördüğüm bir toz yumağı mı?
Daha dün orayı temizlemedim mi?
◊ Bu çorabın tekini ne ara bu kanepenin altına atmışım?
◊ Camlardaki kuş pislikleri ne kadar da sanat eseri kıvamında!
◊ Bu banyo neden böyle savaşı alanı gibi?
Temizlik gerçekten tuhaf bir kısır döngü.
Yapıyorsun mesela klasik müziğini açıp Bach eşliğinde.
Olaya ambiyans katmayı umarak.
Yalandan.
İki gün sonra olay yerinde yeni toz tepeleri...
Hele egzersiz yaparken daha fena.
Tepetaklak hareketler yaparken yerdeki minik toz zerreleriyle burun buruna geliyorsun.
Aşırı yakın temas.
Bir tür National Geographic belgeseli gibi: “Tozların dünyasındaki çiftleşme anları”.
Ya da bir Zoom toplantısındasın.
Bir anda dikkatin masanın üstündeki toz zerrelerine kayıyor.
O an, bittiğin an.
Bir gözün ekranda ötekisi ince bir tabaka halinde tüm masayı kaplama eğilimi göstermiş toz probleminde...
Hal böyle kendi çapında trajikken, ev erkeği olarak acılar içindeyken dün hayatıma bir de sivrisinek girdi.
Kışın sivrisineğe ilk kez rastladım, pes diyorum.
O da pandemi nedeniyle yolunu kaybetmiş, besbelli.
Kendisinin sonu, Ömür Gedik’in pek hoşlanmayacağı türden oldu.
Neyse, ev erkeklerine şimdiden evde daha az vakit geçirecekleri bir 2021 diliyorum.
Umarım eski normallere, sosyal hayatlara dönülür.
Yoksa halimiz toz duman.
Dinleme listesi mi arkadaş tavsiyesi mi
Dün Sinem Vural müzik dinleme platformlarıyla ilgili yazmış.
Diyor ki: “Dinleme platformlarının lokalizasyon sürecinde müzisyeni dikkate alması gerekiyor. Onları dinlemeli, içerisinde bulunduğu ülkenin dinamiklerini, yeni akımları görmeli.
Hep aynı kişileri, aynı cuma listelerinde en üstlerde görmekten onlar bıkmamış olabilir, ama biz bıktık”.
Sinem’e katılıyorum.
Listeler güzeldir, ama çeşitliliğinde azalma olunca bıkkınlık yaratır.
Her dinleyici de yeni çıkan ne var diye uzun uzun araştıramayacağına göre dinleme platformlarının listeleri bu durumda çok fazla belirleyici oluyor.
Ama ben hâlâ arkadaş tavsiyesiyle ilerlemekten yanayım.
Mesela önceki gece bir arkadaşım “Bunu dinle, çok güzel” diye bir şarkı attı.
Hemen dinledim ve bayıldım.
Meğer bu şarkıyı keşfetmekte geç kalmışım.
Hemen sizinle de paylaşayım, arkadaşınız olarak:
Rody Dünyada’nın “Bizden Olmaz” adlı şarkısı.
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