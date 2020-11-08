Bir adet ZZD Zoraki zincirleme Dallas

Bu kış böyle, havalar soğusa da mekanların kaldırıma taşmış sıkışık açık alanlarında ya da önü açık ama üstü kapalı bölümlerinde sosyalleşeceğiz.

Çünkü kimse içeriye, dört duvar arasına girmek istemiyor, tedirgin oluyor.

Dün akşam mesela tam öyle bir yerdeydim.

Bir mekanın önü açık, üstü kapalı bölümünde.

Bir anda tüm masalar doldu taştı.

Baktım, içerisi bomboş.

Bir süre sonra arkadaşımla içeriye geçtik. Tam tersini yaptık yani.

Çünkü bir an içerisi daha güvenli geldi!

