Beyoğlu’ndaki tünelin sonunda bir ışık

İstiklal Caddesi’ne bir cumartesi gecesi girmek ve yürümek, işte bütün mesele.
Tamam, eskiden de bu caddede kalabalıktan bazen yürünmezdi.
Ama bu kez bir başkaydı.
Cadde boyunca görüp üzüldüğüm, sayıları çok fazla olan, tam da caddenin ortasına oturmuş dilenen çocuklar...
Caddenin hakimiymiş gibi üzerine üzerine yürüyen erkek grupları...
İki adımda bir darbuka sesleri...
Sürekli montun cebindeki cüzdanı kontrol etme ihtiyacı...
Ve tam da bu tedirgin ve çöplere basmamak için slalom yaparak adımladığım yolun üzerinde gördüğüm ironik “İstiklal Senin” yazıları...
Tünelin sonundaki ışık misali, bu yürüyüş sonunda vardığım yer ise şaşırtıcıydı, sürprizliydi. Mr. Cas adında bir otel.
Tam caddenin üzerinde. Daracık, tarihi bir bina.
Dördüncü katında Galatasaray Lisesi’ne bakan balkonu ve 1920’ler ambiyansıyla nefis bir restoran-bar var.
İşte burada moda tasarımcısı Gökay Gündoğdu’nun doğum günü partisi vardı.
Dolayısıyla partide uzun süredir İstiklal tarafına gelmeyenler haliyle caddeyi konuştu gece boyu.
6 YIL ÖNCE AÇILMIŞ
Eski Beyoğlu’nu anımsatan, çok emek verildiği her halinden belli Mr. Cas Oteli, meğer 6 yıl önce açılmış. Oteli açmadan önce İstiklal tarafına çok az geldiğini söyleyen genç bir girişimci tarafından. İsmi Can Ertuğrul.
O gece kendisiyle tanıştım ve cesareti için tebrik ettim.
Can, “Soho House’a gelenler bize de geliyor” diyor ve caddenin kaotik halinin olumlu yönde değişeceğinden umutlu. Hatta değişmeye başladığını söylüyor.
İnsan ister istemez Can’ın umuduna ortak olmak istiyor.
Özellikle de Galatasaray Lisesi ve Galata Kulesi’ne bakan balkona oturup Beyoğlu’nda geçirilen zamanları andığınızda...
Düğün danslarının muhteşem evrimi
Artık düğünlerde yeni evli çiftin romantik danslar yapmaya çalıştığı sahneler geride kaldı.
Şimdi düğünlerde günler öncesinden koreografisine çalışılmış hareketli danslar sergilemek moda.
Bunun en güzel ve pek şık bir örneğini Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in düğününde gördük.
Hem Dila ve Dağhan “I Wanna Dance With Somebody” şarkısında dans şov yaptı hem de Dila kız arkadaşlarıyla Beyonce şarkısında başka bir gösteri sergiledi.
Aleyna ve Jared
* Son zamanların en uyumsuz poz ikilisi.
* Nerede Jared’ın özenli gala hali, nerede Aleyna’nın “Yoldan geçiyordum abi, bir poz çekilebilir miyiz? Sosyal medyada paylaşıcam” diyen pek amatör hali...
* Jared Leto tüm efendi haliyle duruyor ve eminim içinden şöyle diyor: “Kim bu bardan apar topar çıkıp gelmiş gibi duran kız? Neden benimle poz veriyor?”
* Aleyna’nın bu yan yana poz üzerine, “Galaya gideceğim diye 10 saat hazırlanamam. Ben tüm kıyafetlerden daha güzelim. Her zaman bir markaya ya da styling’e ihtiyacım yok. Ben markanın ve styling’in kendisiyim” demiş.
Kibir okyanusunda boğulmak üzereymiş gibi duran bu açıklama da tek kelimeyle berbat.
Beyoğlu’ndaki tünelin sonunda bir ışık
İstiklal Caddesi’ne bir cumartesi gecesi girmek ve yürümek, işte bütün mesele.
Tamam, eskiden de bu caddede kalabalıktan bazen yürünmezdi.
Ama bu kez bir başkaydı.
Cadde boyunca görüp üzüldüğüm, sayıları çok fazla olan, tam da caddenin ortasına oturmuş dilenen çocuklar...
Caddenin hakimiymiş gibi üzerine üzerine yürüyen erkek grupları...
İki adımda bir darbuka sesleri...
Sürekli montun cebindeki cüzdanı kontrol etme ihtiyacı...
Ve tam da bu tedirgin ve çöplere basmamak için slalom yaparak adımladığım yolun üzerinde gördüğüm ironik “İstiklal Senin” yazıları...
Tünelin sonundaki ışık misali, bu yürüyüş sonunda vardığım yer ise şaşırtıcıydı, sürprizliydi. Mr. Cas adında bir otel.
Tam caddenin üzerinde. Daracık, tarihi bir bina.
Dördüncü katında Galatasaray Lisesi’ne bakan balkonu ve 1920’ler ambiyansıyla nefis bir restoran-bar var.
İşte burada moda tasarımcısı Gökay Gündoğdu’nun doğum günü partisi vardı.
Dolayısıyla partide uzun süredir İstiklal tarafına gelmeyenler haliyle caddeyi konuştu gece boyu.
6 YIL ÖNCE AÇILMIŞ
Eski Beyoğlu’nu anımsatan, çok emek verildiği her halinden belli Mr. Cas Oteli, meğer 6 yıl önce açılmış. Oteli açmadan önce İstiklal tarafına çok az geldiğini söyleyen genç bir girişimci tarafından. İsmi Can Ertuğrul.
O gece kendisiyle tanıştım ve cesareti için tebrik ettim.
Can, “Soho House’a gelenler bize de geliyor” diyor ve caddenin kaotik halinin olumlu yönde değişeceğinden umutlu. Hatta değişmeye başladığını söylüyor.
İnsan ister istemez Can’ın umuduna ortak olmak istiyor.
Özellikle de Galatasaray Lisesi ve Galata Kulesi’ne bakan balkona oturup Beyoğlu’nda geçirilen zamanları andığınızda...
Düğün danslarının muhteşem evrimi
Artık düğünlerde yeni evli çiftin romantik danslar yapmaya çalıştığı sahneler geride kaldı.
Şimdi düğünlerde günler öncesinden koreografisine çalışılmış hareketli danslar sergilemek moda.
Bunun en güzel ve pek şık bir örneğini Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’in düğününde gördük.
Hem Dila ve Dağhan “I Wanna Dance With Somebody” şarkısında dans şov yaptı hem de Dila kız arkadaşlarıyla Beyonce şarkısında başka bir gösteri sergiledi.
Aleyna ve Jared
* Son zamanların en uyumsuz poz ikilisi.
* Nerede Jared’ın özenli gala hali, nerede Aleyna’nın “Yoldan geçiyordum abi, bir poz çekilebilir miyiz? Sosyal medyada paylaşıcam” diyen pek amatör hali...
* Jared Leto tüm efendi haliyle duruyor ve eminim içinden şöyle diyor: “Kim bu bardan apar topar çıkıp gelmiş gibi duran kız? Neden benimle poz veriyor?”
* Aleyna’nın bu yan yana poz üzerine, “Galaya gideceğim diye 10 saat hazırlanamam. Ben tüm kıyafetlerden daha güzelim. Her zaman bir markaya ya da styling’e ihtiyacım yok. Ben markanın ve styling’in kendisiyim” demiş.
Kibir okyanusunda boğulmak üzereymiş gibi duran bu açıklama da tek kelimeyle berbat.