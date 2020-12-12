Aşkı nakavt ettiren neydi Hadise?

Nicole Kidman’la Hugh Grant’in oynadığı Undoing dizisi pek sevilen bir damara oynuyor:

“Sevdiğiniz kişiyi gerçekten tanıyor musunuz?”

Tüm sevgililer ya da evli çiftler genelde bu konuda iddialıdır.

“Çok iyi tanırım ben onu” diye devam eder ve ilk akıllarına gelen özellik genelde şöyle basit ve anlamsız bir ayrıntı oluverir:

“Bir düşüneyim, mesela Türk kahvesini orta sever”.

Oysa “tanımak” dediğimiz şey, aslında kendi algı penceremizden gördüklerimiz olabilir mi?

Ya da o kişinin size kendini nasıl yansıttığıyla paralel bir diyarlama olamaz mı?

Sonuçta çok çok sevdiğiniz kişi bile olsa onun içinde kopan, kopmuş, kopmaya hazır beklemekte olan fırtınaları tam olarak nasıl bilebilirsiniz ki?

Onu “başarılı”, “sempatik”, “sadık”, “çalışkan” gibi özelliklerle tanıyor olabilirsiniz. Yine kendi algı çiftliğinizden.