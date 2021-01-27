‘Aşk yok, çünkü yeni biriyle tanışmıyorum’

Dünyanın en uzun ve dik pistlerinden biri olarak anılan Palkandöken Kayak Merkezi’nde 8’i kolay, 9’u orta düzey, 3’ü ileri düzey, 4’ü de doğal olmak üzere 24 pist yer alıyormuş.
Üstelik Türkiye’nin en uzun dünyanın ise üçüncü uzunluktaki pistiyle 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyormuş Palandöken.
Daha önce bir kayak merkezine gelip de pistlerle ilgilendiğim pek görülmemiştir aslında.
Tek ilgilendiğim, “Burada güzel restoran var mı?” olmuştur.
Ama kaymayı öğrenmeye başlayınca pistlere alıcı gözle bakmaya başlıyormuşsun meğer.
Yasin Kıyıcı hocam sağ olsun, daha ikinci denemede “Sen kaptın bu işi” diyerek cesaretlendirdi ve tepeden aşağıya doğru süzüldüm.
Ya da ben süzüldüğümü sandım, o da ayrı mesele.
Sosyal medya karşıtı, kruvasan felsefecisi Okan Bayülgen’le “Unutmayın ki...” diye başlayan vecizeyi güneş sistemine armağan etmiş popüler simagil Gülben Ergen’in atışmasından bahsediyorum.
Önce Bayülgen Türk sanat alemindeki kamplaşmadan bahsetti.
Özetle, herkes kendi dengi olduğuna inandıklarıyla görüşür dedi.
Sonra da, “Aslında sen de Zuhal Olcay gibi, Leman Sam gibi olmak istiyorsun” diyerek oyun oynayacağı mahallesini seçmesini söyledi Gülben Ergen’e.
O atışmadan Okan’ın “Senin gibi bir tipi aramıza almayız” lafı cımbızlandı ama sohbetin özü böyle değildi işte, başka bir şeydi.
Keza Gülben de o tatlı atışmada pası gole güzel çevirdi:
“Beni aranıza almak için ne taklalar atarsınız?”
Zirai tarım ilaçlarında kullanılan pestisit, zararlı organizmaları engellemek ve kontrol altına almak için kullanılan bir kimyasal madde.
İnsanlar için uzun vadede zararlı. Ayrıca biyolojik çeşitliliği de öldürüyor.
Şimdi Hollanda’ya uzanalım.
Studio Roosegaarde adlı tasarım stüdyosu, 20 bin metrekarelik bir tarım alanının farklı noktalarına yerleştirilmiş LED’lerle bir ışık enstalasyonu yarattı.
Bu enstalasyona da “Grow” (Büyüme) ismini verdiler.
İş bitince ortaya çıkan manzara şahaneydi.
Çünkü ışıklar tarlada eşit olarak dağılıyor ve yukarı-aşağı hareket ediyordu.
Haliyle görüntü
“Sıfır aşk, uzun süredir hayatımda kimse yok. İçimdeki ışığa odaklanmam gerekiyor ve onu söndürmemem gerekiyor. Çünkü sönerse onu yakması çok zor.
Geçenlerde Aleyna’yla (Tilki) da konuştuk. O benden daha tecrübeli çünkü bu hayata daha erken girdi. O da ‘Aşk kariyeri öldürür’ diyor. Ben de öyle düşünüyorum.”
Bu tarz cümleleri yıllar öncesinin pazar magazin dergilerine (Gala, Şamdan) erotik dozu yüksek pozlarıyla konuk olan ünlüler, ünlü adayları filan söylerdi:
“Aşka vaktim yok”
“Aşka kapılarım kapalı”
“Önce kariyer, aşkı unuttum”
“Aşk mı? Benden uzak dursun”
Saymadım, sayamadım.
Bu kaçıncı hafta sonu oldu, artık farkında bile değilim.
Sanırım hepimizde durum aynı.
Sanki yıllardır cumartesi-pazar dışarı çıkmıyormuşuz gibi gelmeye başladı.
Zihin bir önceki eski normali flulaştırdı resmen.
Çok değil, kasım başındaki halimizi üstelik...
Bu yeni sürümle beraber yeni alışkanlıklar da doğdu tabii:
Ünlü figürlerin bu yola girmelerine biraz da Beren Saat yol açtı.
Onunki en cesuruydu.
Hatırlayın; Saat’in dalgalandım da duruldum hallerini uzun metinler eşliğinde paylaştığı, takipçisinin “Ne demek istedi şimdi” şeklindeki insta dedektifliğini...
Önceki gün Ceyda Düvenci de benzer bir iç şelalenmesi yaşayarak şöyle yazmış paylaşımına:
“2021 bambaşka başladı benim için. Yepyeni bir ben oldum.
Yıllardır kendimle ilgili bir yolculuk yapıyor olmam bir anda yaptı bu değişikliği.
Çok garipti.
Yılın ilk üç günü odama kapandım.
O çocuksu ve “Oh! Susuz kalmayacağız” heyecanına tezat meteorologlar, “sarı alarm”, “aman dikkat, geliyor” tadında felaket filmi açıklamaları yapmayı da ihmal etmedi.
Eskilerden kalma bir alışkanlıkla.
Sonuçta yağdı yağacak derken, bugün nihayet İstanbul’a bir tutam kar düşmüş olabilir.
Lakin biz böyle gündelik, kısa vadeli heyecanlarla avunurken dünyanın başka başka yerlerinde yeni bir dünya için fikir tohumları patır patır saçılıyor etrafa.
Mesela seçkin mimarlar arasında bugünlerde kapışma var.
Metropollerdeki büyük projelerde imzası olan BIG’nin kurucusu Bjarke Ingels’in ilk kez Time’a açıkladığı Masterplanet projesiyle başladı olaylar.
Daha önceki yazılarda aktarmıştım.
Ingels özetle, “Bir şehri planlayan mimar gibi dünyaya yaklaşmalı, çevre sorunlarını o şekilde çözmeliyiz” diyor.
Acun, köpek balığına benzeyen, daha önce hiç görmediğim bir deniz aracıyla Survivor adasına doğru bata çıka yol alıyordu.
Malum, Acun da bizim buraların dizi karakteri.
Aşırı gerçek üstü bir hayat yaşamasına rağmen asla yadırganmamayı başarmış tek insan.
Sürat yapan deniz araçlarına tutkusu da malum.
İki yıl önce La Boucherie’deki şovunda Eser Yenenler anlatmıştı.
Bodrum’da Acun ve tüm PlayStation arkadaşları bir anda Yunan adası Leros’a gitmeye karar vermişler.
Bir PlayStation turnuvasına katılmak için filan herhalde.
Orası meçhul.
Öyle böyle değil, Sayan’dan sonra dobra aşağı dobra yukarı, her üç cümleden birinde dobrayı havalı sıfat olarak kullanır olduk.
Seda Sayan’ın memleketin en dobrası seçildiği zamanları hatırlayın.
Esip gürlüyordu Joffrey Baratheon misali.
“Oğlum ayağınızı denk alın” diye başlayıp “Siz kimsiniz be!” demek suretiyle dobragillikte zirveye ulaşan o kadim zamanları, sık sık Instagram’ın keşfet sayfasına düşen gullüm dozu 10 numara videolarla anıyoruz.
Algoritma okyanusu sağ olsun.
Okan Bayülgen de dobradır mesela.
Ama onunki frankofon bir dobralıktır.
Kruvasan ve kahvenin yanında iyi giden bir dobralık.
Aşı haberleri sonrası karşıma çıkan makaleler de hep aynı şeyi, yani geleceği sorguluyor:
“Pandemi sonrası nasıl olacağız? Her şey eskisi gibi olacak mı?”
Financial Times’tan The Guardian’a, çoğu yazının bahsettiği ana damar şu:
Dijital etkileşimle her şeyi çözmeye çalışsak da fiziksel etkileşimin yerini hiçbir şey tutmuyor.
Doğru, son zamanlarda Zoom toplantılarından bıkanları park köşelerinde mesafeli toplantı yaparken görüyorum.
Ellerinde, köşedeki kahveciden alınmış karton bardak içinde kahveler.
İstanbul’daki havanın verdiği ılık kolaylıkla -en azından şimdilik- açık hava toplantıları yapıyorlar.
Olaylara (aşırı) dışarıdan bakan BM magazin gözlem heyeti olarak gördüğüm Bermuda şeytan üçgeni iç açıları toplamı şudur:
Murat Dalkılıç, aylar önce ayrıldığı eski sevgilisi Hande Erçel’e belli ki hâlâ kırgın.
Söylenen o ki; ex aşkı Hande’yi dizi partneri Kerem’le beraber Acun’un kanalındaki programda görünce iyice gıcık olmuş, hemen Acun ve tüm yakın PlayStation dostlarını filan takipten çıkmış.
Acun da o sırada Dominik’ten bilmem nereye 50 bin feet dolaylarında uçmak üzereyken eminim bu takipten çıkmaya bir saniye kadar içerlemiş, hatta bu tatlı hüzün ve bir kutu kola sonrası kendine yeni bir parmak arası terlik siparişi vermiş olabilir.
Orası en az Şeyma’nın Mısırlı yeni sevgilisi kadar muamma...
Öte yandan Hande ve Kerem ise oynadıkları 120 dakikalık dizideki rollerin kuantum enerjisine doğal olarak kendilerini kaptırmış durumda.
“N’aber, her şey yolunda mı? Yeni proje var mı? Haftaya bir kahve içelim, görüşemiyoruz.”
Elbette o kahveler hiçbir zaman içilmedi. Hep sonraki haftaya ertelendi.
Meğer kahve sözleri üzerinden ilerleyen o birbirinin aynısı konuşma balonları gayet güzelmiş.
Şimdinin cümlelerine bakın, hepsi virüs üzerine. Son günlerin gözde cümlesi mesela bu:
“Maskeni çıkarabilirsin, antikorluyum aşkım ben, rahat ol.”
Hastalığı yeni atlatmışların ya da etraflı bir test sonucu antikorlu olduğunu öğrenenlerin, yani geçmiş aylarda korona geçirdiğini fark edenlerin cümlesi bu.
Devamı da var: Antikorunu aynı seviyede tutmak için ona göre beslendiğini söyleyenler.
Kısacası, bugünlerde antikor aşağı antikor yukarı.
Eğer hava orta şekerliyse Ilıca Plajı’nda bir de denize girmek.
Henüz ikisini de yapmış değilim.
◊ Delikli Koy’a gitmek de moda. Ama buranın bir köpek cumhuriyeti olduğunu yeni kavramış bulunuyorum. Bu kadar köpeği bir arada uzun süredir görmemiştim.
Bir de pet şişeyi! Herkes bir köşeye pet şişe savurmuş, ayıp yahu.
◊ İstanbul her şeye rağmen daha güzel, onu anladım. Çünkü mekanlar kapalı olsa da hareket oluyor, yani deli bir trafik! Güneydeki ıssızlık hissi ise on dakika iyi geliyor, ondan sonra “Dönsem mi?” oluyorsun. En azından bana öyle oldu.
◊ Sürekli bir “Hava yağmur veriyordu ama bugün de çok güzel” sohbeti oluyor burada.
Sonra da havayı İstanbul’dakiyle kıyaslama cümleleri geliyor. Nedense.
Finalde ise “İstanbul’da kesin susuz kalınacak bu yaz” muhabbeti yapılıyor.
“Bu yıl seyahat edebilecek miyiz? Yoksa yine evlerde miyiz?”
Global turizm sektöründen haberler aktaran PhocusWire’da yayınlanan bir trend yazısı bu sorulara yanıt olacak nitelikte. PhocusWire, dünyanın önde gelen seyahat teknolojisi şirketlerinden Amadeus’un geniş çaplı araştırmasını yorumlamış.
Buna göre 2021’de bizleri 6 tane seyahat akımı bekliyor.
Elbette tüm bu akımlar sınırların 2021 yılı içinde açılacağı umuduyla sıralanmış.
Amadeus’un anketine göre gezginlerin yüzde 55’i artık 14 gün ya da daha uzun süre seyahat etmek istiyor. “Büyük gitmekten” kasıt bu: Çok uzun süreli seyahatler.
Çünkü insanlar eğer 2021 yılı içinde seyahat edebileceklerse kaybettikleri zamanı telafi etmek istiyor. “Hayat kısa ve dünya çok geniş” fikriyle hayatta bir kez yaşanacak uzun soluklu seyahat maceralarının peşinden koşma niyetindeler.
Airbnb tüm iş modelini uzun süreli konaklamaya kaydırmış bile. Dolayısıyla kısa süreli seyahat, mesela “iş için seyahat etmek” kavramı yavaş yavaş ortadan kalkacak gibi.
2020 yılı içinde gördük ki, aslında her yerden çalışmak mümkün! Sadece bir internet bağlantısına ihtiyacımız var. Bu yüzden, COVID-19 bitse bile işverenlerin çalışanlarını ofise geri getirmekte zorlanacağı ya da buna ihtiyaç duymayacakları öngörülüyor.
◊ MasterChef neden bu kadar çok izlendi?
- Öncelikle programın arkasında çok iyi bir ekip var. İkincisi de herkesin kendini bulabileceği, ortak bir paydadır yemek. Elbette pandeminin de çok izlenmede etkisi var. Mesela geçen yıla göre bu yıl başvuran da çok fazlaydı. Düşünsene, 100 bine yakın başvuru vardı!
◊ Bu gece final var. Serhat ve Barbaros kapışacak. Favorini söyleyecek misin?
- Tabii ki hayır! (gülüyor). Ama ikisi de birbirine çok yakın, başa baş giriyorlar finale.
İkisi de yarışmayı domine eden karakterler. Serhat daha modern şef havasında. Teknikleri açısından. Yurtdışında eğitim görmüş. Barbaros ise iyi restoranlarda çalışmış, kendini geliştirmiş bir şef. Şöyle diyebilirim: Biri teknikte (Serhat) diğeri lezzette (Barbaros) üstün.
◊ O zaman ya teknik ya da lezzet kazanacak diyebilir miyiz?
- Bu geceki performanslarına, yapacakları tabaklara bağlı. Özellikle de son tabak. Çünkü kendilerini anlatan imza yemeklerini yapacaklar canlı yayında.
Mercan Dede’nin Instagram hesabında paylaştığı şu mesaj klasik mesajlardan farklı olduğu için bir adım öne geçti:
“Biz yeni olmadıktan sonra yılın yeni olup olmaması ne fark eder?
Aynı yılı yetmiş kere yaşayıp adına yaşam dememek, hayatın hakkını vermek lazım.”
◊ EN YARIM KALMIŞ YENİ YIL POZU
Kenan Doğulu ve Beren Saat’in dudak dudağa pozu güzeldi ama şu hissi veriyordu:
Her şey pandemi dolayısıyla o kadar belirsizdi ki...
Bu belirsizlik ilk başta aşırı rahatsız edici gibi gözükse de, kızmayın ama aslında ilginç bir şekilde rahatlatıcı bir yanı vardı.
Önceden, yani eski normalde, her şey çok fazla belli olduğunda ne oluyordu?
Hızlı bir şekilde yaşıyorduk ama fazla üstünde düşünmeden.
Belirsizlik en çok bunu sağladı galiba: Durup düşünmek için bolca zaman...
Bu yüzden, sizi bilmem ama 2021’e dair alınan kararların da öyle net kararlar olmasını bekleyemeyiz tabii.
Ben birkaç tane kişisel karar sıralayayım, gerisini siz getirin.
◊
‘Aşk yok, çünkü yeni biriyle tanışmıyorum’
"Çok az insanla görüşüyorum" dedi, “En fazla üç-dört tane yakın arkadaşım. Aileme sürekli gittiğim için sosyal olarak daha fazla açılamıyorum. Risk almak istemediğim için...
Keza açılmayı istesem de tüm sosyal hayat zaten kapalı.
Yani uzun süredir aşk yok, aşk için heveslenmek yok, çünkü yeni biriyle tanışmıyorum.”
Sadece bir değil, o kadar çok tanıdık-tanımadık insandan buna benzer cümleler duydum ki...
Herhalde bu dönemin izlerinden biri de bu olacak: Hissizlik, yani aşksızlık.
“Peki aplikasyon üzerinden tanışmalar? Onlardan umut yok mu” diyebilirsiniz...
O konuda ikiye ayrılıyor insanlar.
Bir grup, aplikasyonlarda peş peşe yeni insanlarla tanışıyor, evet.
Bu da doğal. Eleştirecek bir durum yok.
Ama aplikasyon tanışmalarının ilerlemesi için flört lazım. Flört için de ortam.
Şu an buluşacak, görüşecek sosyal ortam ise yok.
“Köşedeki kahvecide kuyrukta buluşalım” derseniz, o başka tabii.
Onun da kendine göre romantik bir yanı olabilir: Kuyruk romantizmi.
İkinci grubun ise aplikasyonlarla alakası yok.
Oradaki tanışmalardan soğumuş, istediğini elde edememiş ya da aplikasyon mesaisi harcamaya en başından hiç tenezzül etmemiş.
Dolayısıyla bu grubun son bir yıldır hayatı sadece yakın arkadaş çevresiyle geçiyor ve haliyle yeni biri karşılarına az ya da hiç çıkmıyor.
Yine de, evindeki kanepesinde bir sağa bir sola dönmek suretiyle karantina gecelerini geçirmek zorunda kalan bu iki grubun derdi ortak gibi geliyor bana:
Herkes aşk denilen heyecanın peşinden koşuyor.
‘Normal People’ itirafı
Normal People dizisinin başrol oyuncularından 24 yaşındaki Paul Mescal, kendi kuşağının ilişki yaşama biçimini Barbaros Tapan’a verdiği röportajda şöyle eleştiriyordu:
“İlişkiler daha kullanmaya yönelik, daha ucuz. Artık aplikasyonlar üzerinden ilişki yaşayanlar bile var. Aplikasyonlardaki fotoğrafları sağa sola kaydırarak birileri hakkında fikir sahibi oluyor ya da olduğunuzu zannediyorsunuz... Bu ilişkiler toplumda sahte ve romantik olmayan bir tat, bir duygu yaratıyor”.
Mescal belki farklı bir şey söylememiş.
Hepimizin çoğu zaman düşündüğü şeyleri dile getirmiş.
Ama 24 yaşındaki biri söylüyor bunu.
Demek ki Z kuşağı tamamen aplikasyona bağlı bir kuşak değil.
Hatta 30 ila 40 yaşındakiler daha çok bağımlı aplikasyon ilişkilerine...
Kimya okuması
Mescal aynı röportajda, dizideki partneri Daisy Edgar-Jones ile çekimler öncesi ‘kimya okuması’ yaptıklarını anlatmış.
Kimya okuması şuymuş: Partneriyle kimyasının tutup tutmadığını görmek için senaryodan bir bölümün karşılıklı okuması/oynanması...
“Okumayı yaparken sahneyi canlandırmak yerine birbirimizle konuşur gibi hissettiğimizi çok net hatırlıyorum” demiş Mescal.
Daisy ile kimyaları daha ilk baştan tutmuş yani.
Bizdeki oyuncular arasında böyle kimya okumaları yapılıyor mu acaba?
Gerçi insanın o uzun senaryolardan okuma yaparken bile kimyası kaçabilir.
Onu da göz ardı etmeyelim.
Uludağ meselesi
Tüm mekanların kapalı olup otellerin, dolayısıyla da otel restoran ve barlarının açık olması en başından beri yeme-içme sektörünün sevmediği, eleştirdiği bir durum oldu.
“Onlar da kapalı olmalıydı” dediler.
Uludağ’daki eğlence görüntüleriyle beraber haklı da çıktılar.
Çünkü Uludağ’da eğlenceye izin veren otel ya da oteller, her şeye dikkat edip eğlenceye izin vermeyen diğerlerini de haliyle etkiledi.
Kapadokya’dakini, Urla’dakini, Alaçatı’dakini, Erciyes’tekini...
Yakında mekanlar açılınca da aynı şey olacak.
Çoğu tüm kurallara uyacak ama aralarından biri uymayınca tüm sektör etkilenecek bu durumdan.
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