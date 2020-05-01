Artık hepimiz birer Marie Kondo’yuz!

Evde yapılabilecek her şeyi yaptığınızı mı düşünüyorsunuz?
Dışarıdaki börtü böcek sesi, o nefis bahar havası fazla baştan çıkarıcı mı görünmeye başladı?
Durun, umutsuzluğa kapılmayın izolasyon kardeşlerim.
Marie Kondo’ya kulak verin, daha evde yapacak çok iş var!
Ben birkaç gündür kendisine takmış durumdayım.
Evdeki eşyalara artık Marie Kondo gözüyle bakıyorum.
Marie Kondo kim mi?
Meşhur yaşam düzenleme ustası.
Hatta bu işin gurusu.
Düzenlemenin ustası olur mu? Valla oluyor işte.
Kitapları yok satan, bu konuda seminerler verip televizyon programı
yapan, ev düzenleme metoduna kısaca “KonMari” denilen Marie Kondo’nun milyonlarca hayranı var.
Galiba ben de onlardan biri olmak üzereyim!
Kondo’nun felsefesi özetle şu:
“Evinizdeki dağınıklıktan ve fazla eşyadan kurtulun.
Böylece daha mutlu olacaksınız.
Çünkü daha fazlasına ihtiyacınız yok!”
Gerçekten de eve
o gözle bakınca bir sürü gereksiz eşya insanın gözüne çarpmıyor değil.
“Bunu niye almışım ki?” oluyorsun, “Şunu şunu atsam süper olacak” kafasına geliyorsun.
Neyse, sözün özü: Bu hafta sonu Konmari akımını uygulayacağım evde.
Ev bomboş kalmaz umarım!
Ya dergiler Marie?
Marie Kondo diyor ki:
“Sadece bir şeyleri atmaya odaklanmayın. Bunun yerine sevdiğiniz ve muhafaza etmek istediğiniz şeylere değer verin.”
İyi ama muhafaza etmek istediğim şey dergiler ise ne olacak sevgili Marie?
O zaman ne yapacağız?
O kadar çok yer kaplıyorlar ki!
Hiçbirini atmaya da kıyamıyorum.
Beni de böyle katlayıp koyun bir yere
Marie Kondo’nun bir tişört katlama sanatı var ki, âşığım o katlama biçimine!
YouTube’da videosu var, açın izleyin. Ama benim için sorun şu: Tişörtleri o şekilde sadece bir kez katlayıp koyabilirim. Her seferinde büyük bir sabırla aynı katlama yöntemini uygulayabileceğimi düşünemiyorum.
Bir noktada pes ederim!
Dağınıklık da bazen iyidir
Marie Kondo’nun aşırı tertipli videoları ve öğütlerinden sonra insanın canı biraz da dağıtmak istiyor evi, doğruya doğru.
Çünkü dağınıklığın da kendine göre bir
ahengi var.
Dağıtıp dağıtıp toplamanın da ayrı bir mazoşist zevki.
Aynı kıyafetle de geçiyor ömür
Bir arkadaşım doğuştan ‘KonMari’ci. Her bahar çıkışı dolaplarını çılgınlar gibi düzenler.
Bu kez yazlıkları çıkarayım diye işe başlamış. En son tüm dolapları indirdiğinden ve kıyafetleri arasında kaybolduğundan bahsediyordu.
Vardığı sonuç şu olmuş:
Bu kadar kıyafete ihtiyaç yok!
Sanırım bu karantina dönemi hepimize en çok bunu öğretti:
Aynı kıyafetlerle de geçiyor ömür, kıyafet kasmasına gerek yok o kadar...
Evi selamlayıp geliyorum
Unutmadan:
Marie Kondo danışmanlık verdiği evleri düzenlemeye başlamadan önce evi selamlıyor!
Bu selamla biçiminin de ikonik hale geldiğini söylemem lazım.
Birçok kişiye önce bunu tuhaf buluyor sonra kendisi de Marie gibi evini bu şekilde selamlamaya başlıyor.
Artık hepimiz birer Marie Kondo’yuz!
Evde yapılabilecek her şeyi yaptığınızı mı düşünüyorsunuz?
Dışarıdaki börtü böcek sesi, o nefis bahar havası fazla baştan çıkarıcı mı görünmeye başladı?
Durun, umutsuzluğa kapılmayın izolasyon kardeşlerim.
Marie Kondo’ya kulak verin, daha evde yapacak çok iş var!
Ben birkaç gündür kendisine takmış durumdayım.
Evdeki eşyalara artık Marie Kondo gözüyle bakıyorum.
Marie Kondo kim mi?
Meşhur yaşam düzenleme ustası.
Hatta bu işin gurusu.
Düzenlemenin ustası olur mu? Valla oluyor işte.
Kitapları yok satan, bu konuda seminerler verip televizyon programı
yapan, ev düzenleme metoduna kısaca “KonMari” denilen Marie Kondo’nun milyonlarca hayranı var.
Galiba ben de onlardan biri olmak üzereyim!
Kondo’nun felsefesi özetle şu:
“Evinizdeki dağınıklıktan ve fazla eşyadan kurtulun.
Böylece daha mutlu olacaksınız.
Çünkü daha fazlasına ihtiyacınız yok!”
Gerçekten de eve
o gözle bakınca bir sürü gereksiz eşya insanın gözüne çarpmıyor değil.
“Bunu niye almışım ki?” oluyorsun, “Şunu şunu atsam süper olacak” kafasına geliyorsun.
Neyse, sözün özü: Bu hafta sonu Konmari akımını uygulayacağım evde.
Ev bomboş kalmaz umarım!
Ya dergiler Marie?
Marie Kondo diyor ki:
“Sadece bir şeyleri atmaya odaklanmayın. Bunun yerine sevdiğiniz ve muhafaza etmek istediğiniz şeylere değer verin.”
İyi ama muhafaza etmek istediğim şey dergiler ise ne olacak sevgili Marie?
O zaman ne yapacağız?
O kadar çok yer kaplıyorlar ki!
Hiçbirini atmaya da kıyamıyorum.
Beni de böyle katlayıp koyun bir yere
Marie Kondo’nun bir tişört katlama sanatı var ki, âşığım o katlama biçimine!
YouTube’da videosu var, açın izleyin. Ama benim için sorun şu: Tişörtleri o şekilde sadece bir kez katlayıp koyabilirim. Her seferinde büyük bir sabırla aynı katlama yöntemini uygulayabileceğimi düşünemiyorum.
Bir noktada pes ederim!
Dağınıklık da bazen iyidir
Marie Kondo’nun aşırı tertipli videoları ve öğütlerinden sonra insanın canı biraz da dağıtmak istiyor evi, doğruya doğru.
Çünkü dağınıklığın da kendine göre bir
ahengi var.
Dağıtıp dağıtıp toplamanın da ayrı bir mazoşist zevki.
Aynı kıyafetle de geçiyor ömür
Bir arkadaşım doğuştan ‘KonMari’ci. Her bahar çıkışı dolaplarını çılgınlar gibi düzenler.
Bu kez yazlıkları çıkarayım diye işe başlamış. En son tüm dolapları indirdiğinden ve kıyafetleri arasında kaybolduğundan bahsediyordu.
Vardığı sonuç şu olmuş:
Bu kadar kıyafete ihtiyaç yok!
Sanırım bu karantina dönemi hepimize en çok bunu öğretti:
Aynı kıyafetlerle de geçiyor ömür, kıyafet kasmasına gerek yok o kadar...
Evi selamlayıp geliyorum
Unutmadan:
Marie Kondo danışmanlık verdiği evleri düzenlemeye başlamadan önce evi selamlıyor!
Bu selamla biçiminin de ikonik hale geldiğini söylemem lazım.
Birçok kişiye önce bunu tuhaf buluyor sonra kendisi de Marie gibi evini bu şekilde selamlamaya başlıyor.