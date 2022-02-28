Arda Kural’ın mesajı

Herhalde hiçbir projede yer almadan gündemde kalan tek ünlü Arda Kural.
Son zamanlarda suyu tükenip giden Tortum Şelalesi gibi olan şu magazin çölünün tek yıldızı.
Çünkü neredeyse her gün hakkında bir haber çıkıyor.
Haberler sayesinde bin yıl önce oynadığı dizisinin adını ezberlemiş bulundum, unutmak için çabalıyorum.
Ayrıca bitmeyen ilk aşk hikâyesine dair her şeyi maalesef öğrendim:
İlk aşkı Yıldız Asyalı’dan ayrıldıktan sonra çok acı çekmiş.
Yıldız Asyalı bunu duyunca “Onu görsem elim titrer” demiş.
Ardından Arda Kural, Yıldız Asyalı’yı dinlemeye gitmiş.
Pembe dizi misali sakız gibi uzayarak sürüp gider bu hikâye.
Çünkü baktılar ki ilgi var, ver gazı...
Bir de bitmeyen Leonardo DiCaprio benzerliği var.
Leonardo bile artık kendisine benzemiyorken bu benzerlik mevzusu artık baymadı mı?
Elbette esas dert, yeni projelerde yer almak için sektöre mesaj verme ihtiyacı.
“Beni aranıza alın” diyor kısaca.
Anlaşılır bir durum ama izlenen yol çok demode.
Neyse ki Arda Kural dürüst. Önceki gün Kelebek’teki röportajında şöyle demiş:
“Ünlü olmanın avantajı, insanların seninle ilgilendikleri halde ilgilenmiyormuş gibi yapmaları. Dezavantajı ise hâlâ vasat bir oyuncu oluşum.”
Cumartesi gecesinin en güzel lahmacunu
Hayır, Tatbak ya da ona benzer bir restoranda değil, gayet Soho House’da yedim.
Ve şaşırdım da.
Hem orada lahmacun yemek aklıma gelmezdi hem de bu kadar lezzetli olacağı...
Lahmacun Soho’nun Naavah adlı restoranının menüsündeydi ve gördüğüm o ki, o şık restoranın masalarında en çok tüketilen tabaklardan biriydi.
Bu arada Soho, 24 Mart’ta yapacağı yedinci yaş kutlamalarına hazırlanıyor.
Kutlamaya yurtdışından sürpriz misafirler de katılacakmış.
Umarım ilk yılki parti gibi bir organizasyon yaparlar.
Türkçe-İngilizce karışık hibrit şarkıların en iyisi
Türkçe şarkı içine İngilizce sıkıştırıp “hibrit” yapmak ya da Türkçe popüler şarkılarla İngilizce şarkıları melezleyip söylemek en gözde trendlerden biri.
Geçen hafta izlediğim Müjde Kızılkan, sahnede Sibel Alaş’ın “Adam” şarkısını meşhur “No Woman No Cry”la karıştırarak söyledi mesela.
Selin Geçit de bu ortaya karışık durumu en iyi yapanlardan biri.
Viral olan tüm videolarında Türkçe-İngilizce şarkılar birbiriyle etkileşim halinde.
Selin kendi şarkılarında da, tıpkı Emir Taha gibi, İngilizceyi mutlaka aralara serpiştiriyor.
Yayınlandığı son şarkısı “Asi” bu araya serpiştirmenin, yani hibrit modelin en nefis örneklerinden biri.
Selin’in daha önceki hiti “Gidip Gel”i de sevmiştim ama “Asi”nin hem videosu özenli hem de sözleri ve melodisi hep ulaşılmak istenen o batılı sularda...
Arda Kural’ın mesajı
Herhalde hiçbir projede yer almadan gündemde kalan tek ünlü Arda Kural.
Son zamanlarda suyu tükenip giden Tortum Şelalesi gibi olan şu magazin çölünün tek yıldızı.
Çünkü neredeyse her gün hakkında bir haber çıkıyor.
Haberler sayesinde bin yıl önce oynadığı dizisinin adını ezberlemiş bulundum, unutmak için çabalıyorum.
Ayrıca bitmeyen ilk aşk hikâyesine dair her şeyi maalesef öğrendim:
İlk aşkı Yıldız Asyalı’dan ayrıldıktan sonra çok acı çekmiş.
Yıldız Asyalı bunu duyunca “Onu görsem elim titrer” demiş.
Ardından Arda Kural, Yıldız Asyalı’yı dinlemeye gitmiş.
Pembe dizi misali sakız gibi uzayarak sürüp gider bu hikâye.
Çünkü baktılar ki ilgi var, ver gazı...
Bir de bitmeyen Leonardo DiCaprio benzerliği var.
Leonardo bile artık kendisine benzemiyorken bu benzerlik mevzusu artık baymadı mı?
Elbette esas dert, yeni projelerde yer almak için sektöre mesaj verme ihtiyacı.
“Beni aranıza alın” diyor kısaca.
Anlaşılır bir durum ama izlenen yol çok demode.
Neyse ki Arda Kural dürüst. Önceki gün Kelebek’teki röportajında şöyle demiş:
“Ünlü olmanın avantajı, insanların seninle ilgilendikleri halde ilgilenmiyormuş gibi yapmaları. Dezavantajı ise hâlâ vasat bir oyuncu oluşum.”
Cumartesi gecesinin en güzel lahmacunu
Hayır, Tatbak ya da ona benzer bir restoranda değil, gayet Soho House’da yedim.
Ve şaşırdım da.
Hem orada lahmacun yemek aklıma gelmezdi hem de bu kadar lezzetli olacağı...
Lahmacun Soho’nun Naavah adlı restoranının menüsündeydi ve gördüğüm o ki, o şık restoranın masalarında en çok tüketilen tabaklardan biriydi.
Bu arada Soho, 24 Mart’ta yapacağı yedinci yaş kutlamalarına hazırlanıyor.
Kutlamaya yurtdışından sürpriz misafirler de katılacakmış.
Umarım ilk yılki parti gibi bir organizasyon yaparlar.
Türkçe-İngilizce karışık hibrit şarkıların en iyisi
Türkçe şarkı içine İngilizce sıkıştırıp “hibrit” yapmak ya da Türkçe popüler şarkılarla İngilizce şarkıları melezleyip söylemek en gözde trendlerden biri.
Geçen hafta izlediğim Müjde Kızılkan, sahnede Sibel Alaş’ın “Adam” şarkısını meşhur “No Woman No Cry”la karıştırarak söyledi mesela.
Selin Geçit de bu ortaya karışık durumu en iyi yapanlardan biri.
Viral olan tüm videolarında Türkçe-İngilizce şarkılar birbiriyle etkileşim halinde.
Selin kendi şarkılarında da, tıpkı Emir Taha gibi, İngilizceyi mutlaka aralara serpiştiriyor.
Yayınlandığı son şarkısı “Asi” bu araya serpiştirmenin, yani hibrit modelin en nefis örneklerinden biri.
Selin’in daha önceki hiti “Gidip Gel”i de sevmiştim ama “Asi”nin hem videosu özenli hem de sözleri ve melodisi hep ulaşılmak istenen o batılı sularda...