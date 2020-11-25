“Altın Gün”ü keşfedin

Geçen hafta yazacaktım, unutmuşum. Geçen hafta yazacaktım, unutmuşum.

Bizim sokağın önü. Tam evden çıkmışım. Birisi adres arıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Arada telefonla birini arıyor ama açan yok. Sonunda bana sordu, “X apartmanın girişi nereden, bu sokaktan değil mi?” diye. Tam ben söyledim, aradığı kişi telefonu açtı ve tabii konuşulanlara kulak misafiri oldum. Meğer konuştuğum kişi denetime gelmiş. Telefonla aranan kişinin ise çevresinden biri pozitif çıkmış. Onun testi negatif çıkmış ama tedbir amaçlı kendisini yine de karantinaya alması istenmiş. Denetime gelen, “Sadece pencereye çıkıp el sallasanız yeterli. Evde olup olmadığınızı görmek için geldim” dedi kibar kibar. Sonra semptomu olup olmadığını sordu ve uzaktan uzağa yapılan görüşme sona erdi. Denetimlerin gayet titiz bir şekilde yapıldığını görmüş oldum böylece.

AVM’lerin yeme-içme katlarındaki kalabalık

AVM içindeki restoran ve kafeler de genelge kapsamında 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servisine ya da “gel-al” hizmetine açık.

Ama sanırım AVM’lerin yeme-içme katları durumu yanlış anladı.

O katlarda her restoranın kullandığı ortak masa ve sandalyeler vardır.

Lokantadan paketini alan oralara oturup yemeğini yemeye başlayınca ortaya yine kalabalık görüntüler çıktı.

Hafta sonu o görüntüler dolaştı sosyal medyada.

