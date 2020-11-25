“Altın Gün”ü keşfedin

Bizim sokağın önü. Tam evden çıkmışım. Birisi adres arıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Arada telefonla birini arıyor ama açan yok. Sonunda bana sordu, “X apartmanın girişi nereden, bu sokaktan değil mi?” diye. Tam ben söyledim, aradığı kişi telefonu açtı ve tabii konuşulanlara kulak misafiri oldum. Meğer konuştuğum kişi denetime gelmiş. Telefonla aranan kişinin ise çevresinden biri pozitif çıkmış. Onun testi negatif çıkmış ama tedbir amaçlı kendisini yine de karantinaya alması istenmiş. Denetime gelen, “Sadece pencereye çıkıp el sallasanız yeterli. Evde olup olmadığınızı görmek için geldim” dedi kibar kibar. Sonra semptomu olup olmadığını sordu ve uzaktan uzağa yapılan görüşme sona erdi. Denetimlerin gayet titiz bir şekilde yapıldığını görmüş oldum böylece.
AVM’lerin yeme-içme katlarındaki kalabalık
AVM içindeki restoran ve kafeler de genelge kapsamında 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servisine ya da “gel-al” hizmetine açık.
Ama sanırım AVM’lerin yeme-içme katları durumu yanlış anladı.
O katlarda her restoranın kullandığı ortak masa ve sandalyeler vardır.
Lokantadan paketini alan oralara oturup yemeğini yemeye başlayınca ortaya yine kalabalık görüntüler çıktı.
Hafta sonu o görüntüler dolaştı sosyal medyada.
◊ BİR EVLEN-BOŞAN ÇİFTİ OLARAK SILA VE HAZER
Doğruya doğru, artık günümüzde hızlıca evlenip aynı hızda boşanmayı seven kadınlar ve erkekler var.
Fitness gibi bir şey diye düşünüyorum; her gün yaptıkça bağımlı oluyorsun.
Serotonine ve “daha da iyi olabilirim” haline, hallenmesine.
Evlenmek ve boşanmak da öyle. Taraflar önce “Evlenince iyi olacağım”a bağlanıyor, çok geçmeden “Boşanırsam daha iyi olacağım”a.
Sıla ve Hazer çifti de o hesap.
Oysa uzun süre sevgili kal değil mi?
Koşturarak nikâh memuruna gitme, bir dur, nefes al. Serotonini dizginle.
Tarlabaşı’ndan geçerken gördüğümüz, ofis/ev/mağaza projesi.
Bir bakıma Tarlabaşı’nın bakımsız yüzünü dönüştürme projesinin diğer adı.
Bu nedenle Step İstanbul’a giderken bir merakım da Taksim 360’ın Tarlabaşı’na nasıl iliştirildiğini görmekti.
Tarlabaşı’ndan aşağı doğru yürümeye başladığımda gördüğüm ilk şey şu oldu:
Tarlabaşı’nın önemli bir kısmı hâlâ eski Tarlabaşı.
Buranın simgesi perukçular mesela. Sıra sıra, rengarenk duruyor dükkânları.
Hatta perukçular çeşitlilik anlamında coşmuş.
Sanırım kostümlü organizasyon düzenleyenler nedeniyle.
Set dediğim, dört duvar, yani ev.
Sezon dediğim de karantina, şu sıra başladı başlamak üzere olan, mart-nisan-mayıs aylarında yaşananların ikinci versiyonu.
Kimisi çoktan kapanmıştı zaten. Kimselerle görüşmedi.
Kimisi sonuna kadar direndi, gezip tozayım dedi.
Kimisi orta yolu buldu, azıcık gezdi azıcık kapandı.
Ama mart-nisan aylarındaki vaziyetten çok daha farklı hallerdeyiz tabii:
Marketten alınanları harala gürele yıkama olayı bitti.
Asya’yı canlandıran Cansu Dere’nin karabiberi yemeğine uzun ve sakin bir şekilde boca ettikten sonra “Acıyı seviyorum biliyorsun” demesi.
Çünkü...
◊ Masadaki gerginliğin doruk noktasına ulaştığı bir andı.
◊ Asya’nın eteğindeki taşları bir bir ortaya dökmesine hazırlandığı bir andı.
◊ Ve dahası: Masadaki “eski normal”den “yeni normal”e geçişin başladığı bir andı.
Yeni ve eski Türkçe pop
Özellikle hafta sonları uzun saatlere kadar yayılan bir durum bu.
Hafta içi avokadolu yumurtası ve ‘americano’sundan vazgeçmeyen, ‘hep fit kalmalıyım’ düşüncesinde olan bile hafta sonu kahvaltı sosyalleşmesi olduğunda kendini pişilerin, simitlerin, reçellerin, türlü peynir çeşitleri ve menemenlerin havada uçuştuğu bir masada mutlu mesut bulabiliyor.
İlki ne kadar bireysel ve hızlıysa, diğeri, yani serpme olan bir o kadar kalabalık ve ‘uzun oturmalık’.
O zaman hafta sonu kahvaltıya nereye gitsem diye düşünenlere gelşin:
◊ SERPMECİLERE: Karacabey Künefe (Maltepe), Vosvos Cafe (Beykoz), Ethemefendi Kahvaltı, Galata Galista, Kanlıca Teras, Emek Cafe (Yeniköy), Çeşme Bazlama Kahvaltı (Nişantaşı), Nezih Kebap (Rumelihisarı), Cabbar (Nişantaşı), Sade Kahve (Rumelihisarı).
İki gün, hatta bir gün sonra şöyle bir telefon gelebilir:
“Bindiğiniz uçaktaki yolculardan biri pozitif çıktı. Lütfen bulunduğunuz yerden 14 gün boyunca ayrılmayın.”
Bir arkadaşımın iş arkadaşının başına geldi:
İstanbul’dan İzmir’e uçakla gitti.
İki gün sonra bu telefonu alınca İstanbul’a geri dönemedi.
İşi ve ailesi İstanbul’da olduğu halde...
14 gün boyunca İzmir’de kaldı.
Tek hareket sanatta var.
Mamut Art ve Artweeks Akaretler organizasyonları daha yeni bitti.
Özellikle Mamut Art’ta keşfedilecek çok sanatçı vardı.
Randevulu bir şekilde tüm eserleri gördük, genç sanatçıların hepsiyle tanışamasak da en azından instagram’daki tanıtım videolarını izledik.
Bomontiada’nın ortamı da güzeldi.
Monochrome’un açık alanında kahve içtik, oradan çıkıp ‘Bomonti’nin Lucca’sı Isola’da kokteyl içtik.
Bir yapım şirketi ünlü bir avukatla bu konuda çalışmaya başlamış bile. Anlaşılan o ki, bu “gerçek hayat hikâyesi” akımından dalga dalga tüm meslek dalları nasibini alacak...
‘Ben fiyat konuşmam’
Pazartesi pazartesi herkese Bülent Ersoy coşması diliyorum.
Malum, divalar divası Bodrum’da 40 milyon liraya iki villa aldı ve şöyle konuştu:
“Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok. Çok beğendim ve iki villayı da aldım.”
Sadece Bülent Ersoy’a özgü bir şey değil bu aslında.
Bazı insanların sürekli dilindedir bu “Ben fiyat konuşmam” klişesi.
Dile dolanan bir Ajda’nın satılamayan evi vardı (bir türlü satılamayan Adnan Şen malikânesini konuşan Beverly Hills alemine inat bizim ellerin ‘Ajda house’u var, rica ederim).
Bir de Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ilişkisi var dile dolanmaktan kördüğüm olan.
O ilişki de bitmiş işte.
Hatta haberlere bakarsanız yeni bir “üçüncü kişi” var ortada.
Cem Yılmaz’ın kendisi reddetti ama magazin diyarları ısrarla üçüncü kadını sürüyor satranç tahtasının üstüne Serenay’a alternatif olarak.
Cem aslında ondan hoşlanıyormuş, vesaire.
Serenay’a da sormuşlar, “Takipten çıkmışsınız o üçüncü kişiyi” filan filan.
◊ Önce yolculuğu sorayım Özlem. 10 saatlik uçuşta hiç mi endişelenmedin?
- Evet tehlikeli bir iş. Sonuçta yurtdışında hastalanmak da var, ama seyahat tutkum ve cesaretim korkuma üstün geldi. Korunduktan ve tedbiri elden bırakmadıktan sonra endişelenecek bir şey yok aslında. Mesela İstanbul’daki birçok arkadaşım korona oldu. Neden? Çünkü maskesiz sosyalleşmeler, sarılıp öpüşmeler yüzünden... Bence bu Amerika’ya 11 saat uçmaktan daha endişe verici.
◊ Uzun uçuşta yemek olayı nasıl çözülmüş THY’de?
- Sıcak yemek verilmiyor. Paket içinde hazırlanmış sandviç, tatlı, salata gibi yiyecekler uçuş sırasında iki kez servis ediliyor. Yanınızdaki yerken siz yemiyorsunuz. Ama benim yanım boş olduğu için böyle bir problem olmadı.
◊ New York’un sosyal hayatı ne durumda? Korona tedbirleri nasıl?
- Restoranlar belediyeden izin alıp kaldırımlara ya da varsa bahçelerine çadırlar kurmuş. Yani çoğu restoran dışarıda servis veriyor. Restoranlara girerken ateş ölçülüyor, kimlik bilgileri ve telefon/adres alınıyor. Herhangi bir şey olursa bilgi verip takip etmek için... Mekanlarda masa sayısı üçte bir oranında inmiş.
Dışarıda yeri olmayan işletmeler ise masa aralarına cam bölme koymuş.
Ayrıca restoranlarda maskenizi ancak masaya oturunca çıkartabiliyorsunuz.
Çünkü kimse içeriye, dört duvar arasına girmek istemiyor, tedirgin oluyor.
Dün akşam mesela tam öyle bir yerdeydim.
Bir mekanın önü açık, üstü kapalı bölümünde.
Bir anda tüm masalar doldu taştı.
Baktım, içerisi bomboş.
Bir süre sonra arkadaşımla içeriye geçtik. Tam tersini yaptık yani.
Çünkü bir an içerisi daha güvenli geldi!
Garip, kaç zamandır öyle.
“Çünkü rüyalarım tam o saatte bitiyor” diye kendimle dalga geçtim.
Sabahın beşi, gıcık bir saat.
Tekrar uyusam mı diyorsun ya da kalkıp hayata başlasam mı?
Ve sonra hızla akan düşünceler nehrinde buluyorsun kendini:
Misal, oturduğum apartmanı düşündüm.
Ne kadar sağlam acaba diye.
Yazın memleketin sadece güneyine değil, farklı bölgelerine gidip keşfedenler bu kış da aynı şeyin peşinde koşacak.
Şimdilerde en çok duyduğum şey bu zaten:
“Kışın Kapadokya’ya mı gitsek?”
Evet, belli ki Kapadokya en çok tercih edilen yerlerden biri olacak. Otel alternatiflerinin çeşitliliği dolayısıyla.
İkinci sırada şehirlere yakın, arkadaş grubuyla beraber konaklanıp kapatılabilecek küçük oteller var. Üçüncü sırada kayak otelleri.
Dördüncü sırada ise yine güneydeki tatil beldeleri var. Hatta bu kez “gidip de dönmeyenler” çok olacak güneyden. Şu sıra mesela Bodrum’un kış nüfusunun geçen yıla göre çok daha fazla olacağı konuşuluyor.
Tabii tüm bunlar son dakikada bir şehirler arası seyahat yasağı gelmezse geçerli olacak...
Büyük sıfırlama
Şimdi de Danla Bilic 1 milyon 350 bin liralık cipi ile konuşuluyor.
Elbette YouTuber’lar iyi kazanıyor, bunda tuhaf bir şey yok. Bu olaydaki tek hayal kırıklığı şu: Yeni nesilden umutluydum ben.
Daha farklı bir yaşam tarzları olur, başka şeylerin peşinde koşarlar diye umuyordum.
Gayet yanılmışım. İyi para kazanınca ilk akıllarına gelen hemen en havalısından pahalı bir araba sahibi olmak.
Demek ki anne babalarından farklı düşünmüyorlar.
Kendilerini böyle iyi hissediyorlar.
Üzücü.
Nusret’in
Belgeselin ilk 1 saatinde aslında bildiğimiz, o üzücü şeyleri söylüyor Attenborough.
Dünya giderek ısınıyor, mercan resifleri ölüyor, ormanlar yok oluyor...
Ama sona doğru çözüm önerilerini sıralayınca diyorsun ki, “Aslında dünyanın yeniden eskisi gibi olması o kadar da zor değilmiş”.
Bu arada Attenborough’nun belgeselde değil ama “Başka ne yapılmalı?” diye soranlara söylediği bir şey daha var:
“Her türlü israfı durdurun. Güç israfını, yiyecek israfını ve plastik israfını.”
Durdurulamayan noktada atıklar ne yapılmalı peki?
Deezen’da okudum. 21’inci yüzyılın zeki tasarımcıları bu konuda hepimize ilham veren türden işler yapıyormuş meğer.
Kırılıp dökülmeleriyle, birbirlerine bazen aşırı yakın bazen de aşırı uzak olmalarıyla, kopmak isteyip de bir türlü kopamayan halleriyle...
İlişkilerinin, evliliklerinin başlangıcı pek romantikti ama, tipik bir ünlü âşık çift masalı hiç olmadı onlarınki.
Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden bahsediyorum.
L’Officiel Dergisi’ne verdiği röportajda şöyle söylemiş Beren:
“Hayatını yalnız yaşıyorken, bir gün biriyle tanışır ve evde hissedersin.
Tam olarak hangi evde olduğunun da bir önemi kalmaz.
Bizim öyle oldu.
Çok güldük, çok eğlendik, dans ettik, çok saçmaladık.
“Altın Gün”ü keşfedin
Gündelik virüs muhabbetlerinden çok sıkıldım.
Biliyorum elde değil, hepimiz yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz gibi.
Ama artık o sohbetleri kısa kesip (çünkü hep aynı cümleleri kurup duruyoruz) başka şeyler konuşuyorum karşımda kim varsa. Yeni şarkıları, dizileri, videoları, kitapları...
Kimse tam odaklanamıyor bunlara, orası da ayrı.
Yine de şu anda en çok ihtiyacımız olan şey bunlar diye düşünüyorum. Mesela yeni bir tekli çıktı bugünlerde.
Hollandalı grup Altın Gün’ün yeni albümleri “Yol”dan çıkardıkları “Ordunun Dereleri” adlı çalışma.
Özellikle videosunu izleyin, pek şahane bir zaman tüneli.
Grup üyeleri 70’ler kıyafetleriyle, eski bir Mercedes sürekli yolda...
Aslında Altın Gün’ün tarzı hep böyleydi. Çıkışlarından itibaren Anadolu rock’tan ilham aldılar.
Grubun üyeleri ise karma: Hollandalı, Türk ve İngiliz.
Kuruluş maceraları da ilginç.
Hollandalı basçı Jasper Verhulst bir gün İstanbul’a konser için geliyor. Bu konser ziyareti sırasında Anadolu folk rock müziğiyle tanışıyor ve çok etkileniyor.
Ülkesine döndüğünde sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonrasında Merve Daşdemir ve Erdinç Yıldız Ecevit’e ulaşıyor.
Her ikisi de bugün grubun solistleri. Grubun ismi ise yine Jasper’ın fikri.
Google Translate’e “Gold day” yazıyor ve Türkçe’ye çeviriyor.
Solist Merve Daşdemir’e “Bu isim olur mu?” diye soruyor, bizdeki “altın günü” konseptini bilmeden. Böylece grubun ismi Altın Gün olarak kalıyor.
Dijital sanatın streaming platformu
Madem her alanın ‘streaming’ platformu var, neden dijital sanatın da olmasın?
De Artium işte bu sorudan yola çıkmış bir aplikasyon.
Her ikisi de dijital sanat alanında çalışmalar üreten Hakan Yılmaz ve Mehmet Ünal tarafından kurulmuş.
Onlarla Step İstanbul sırasında tanıştım. Heyecanla beni durdurup De Artium’u anlattılar.
Bana kalırsa De Artium son zamanlarda gördüğüm en yaratıcı ve zeki girişimlerden biri.
Peki sistem nasıl çalışıyor? Onu da Yılmaz ve Ünal’dan dinleyelim:
“Bu aplikasyona eserlerini yükleyen sanatçılar, tıpkı benzeri streaming platformlarında olduğu gibi görüntülenme üzerinden kazanç sağlayabiliyor.
Aplikasyona abone olanlar ise De Artium’da yer alan 100’ü aşkın eserden istediğini seçip evlerinde, ofislerinde izleyebiliyor.
Mesela evde parti ya da yemekli bir davet mi vereceksiniz?
Hemen De Artium’dan bir eser seçip plazmaya yansıtıyorsunuz ve böylece kendiliğinden bir ambiyans da yaratmış oluyorsunuz”.
CD’leri ne yapsam?
Milliyet yazarı Mehmet Tez’in CD’lerden bahsettiği yazısını okuyunca hâlâ bir köşede durmakta olan CD’lerim aklıma geldi tabii.
En son iki-üç yıl önce çoğunu elemiş, bazısını dağıtmış, kimisini de çöpe atmıştım.
Ama epey bir kısmı, kıyamadığımdan, duruyor öyle. Oysa artık bu CD’leri dinlemek mümkün değil.
O teknoloji tarihe karıştı.
Ama pikap ve dolayısıyla plaklar gayet havalı mesela.
Onlar daha değerli.
Peki CD’leri ne yapacağız? CD’leri en güzel yanı kartonetleri aslında.
Bazısı cidden kitap gibiymiş. Üzerinde uzun uzun uğraşılmış küçük kitapçıklar.
Belki yıllar sonra bu kartonetler “cool” olacak, kim bilir?
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