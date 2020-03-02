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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Aleyna’dan güncel bir şey beklerken

2 Mart 2020

Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı “Yalan”, bir dönem herkesin diline düşmüş Halil Sezai’nin “İsyan”ını o kadar çok andırıyor ki...

Özellikle şarkının o bitmek bilmeyen “Yaaa” kısmı başladığı anda.
Kendisinden daha pop, daha güncel bir şey beklenirken
Aleyna Tilki neden
böyle vasat bir arabesk şarkıyla dolaşıma girmeyi tercih etmiş, gerçekten ilginç.
Keza şarkının videosu da amatörlüğün zirvesi.
Aleyna’dan güncel bir şey beklerken

Taylor mı Gaga mı
Taylor Swift “The Man” şarkısının videosunu 27 Şubat’ta yayınladı.
Lady Gaga da uzun bir aradan sonra yayınladığı en yeni şarkı olan “Stupid Love”ı 28 Şubat’ta.
Taylor Swift’in şarkısının sözleri güncel, iğneli, erkek dünyasına bolca füze atışı.
Videosu da sürprizli. Erkek kılığında Taylor Swift. Bunu bildiğiniz halde izlerken şüpheye düştüğünüz bile oluyor, “Yok canım o değildir” diye...
O kadar iyi yani erkek kılığında Taylor Swift.
Lady Gaga ise eski hallerine geri dönmüş.
Lakin eski kostümleri ve şarkılarının kötü bir kopyasıyla.
Uzaylı Zekiye kıvamında dans edip durduğu videonun da hiçbir heyecan verici yanı yok.
Aleyna’dan güncel bir şey beklerken

Ünlü marka Çin
fobisine mi yenik düştü
Calvin Klein’ın son reklam filminde yok yok: Kendall Jenner, Maluma, Justin Bieber, Lil Nas X, SZA...
Youtube’da izlediğim reklam filminde bir de “more”, yani “daha fazlası” diyerek geçiştirilip isimleri zikredilmemiş iki isim var:
Hunter ve Lay Zhang.
Özellikle Çinli şarkıcı Lay Zhang Yixing’e reklam filminde pek az (neredeyse saniyelik) yer verilmesi ve adının anılmaması Çinli hayranlarını delirtmiş durumda.
Haklılar da.
Acaba ünlü marka korona virüs etkisiyle Çinli fobisine mi yenik düştü?
Görünen o ki durum hayli öyle.
Bebek’in en yeni mekanı
Bebek’te yeni bir mekan açıldı, adı Monju.
Hafta sonu gittim denedim, özellikle suşileriyle iddialılar.
Mekanın ambiyansı da başarılı.
Özellikle geceleri DJ performansı olduğu zamanlar Bebek için farklı, beklenmedik bir alternatif olabilir Monju.

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