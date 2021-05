Açılış tarihi bekleyen bir koca sektör

Biz kapanma sonrası yeni bir kademeli açılmayı konuşaduralım, Frieze New York’tan sonra heyecanla beklenen bir global etkinlik daha kapılarını açmak için gün sayıyor:

17. Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi.

22 Mayıs’ta açılacak sergi 21 Kasım’a dek sürecek.

Bu yılın başlığı anlamlı: “How Will We Live Together / Birlikte Nasıl Yaşayacağız?”

Küratör Hashim Sarkis bu temayla ilgili şöyle diyor:

“Dünya, mimarinin önüne yeni meydan okumalar koyuyor. Bu zorlukların üstesinden nasıl geleceğimizi birlikte hayal etmek için dünyanın dört bir yanından katılan mimarlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum”.

Bienalde beni en çok heyecanlandıran sergilerden biri ise Tropicalia projesi.