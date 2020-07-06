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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

“Abartıyor” diyen kadınlar

6 Temmuz 2020

Kadınlar hemcinslerine güvenmiyor mu?

En azından bazı kadınlar güvenmiyor diyebilirim.
Çünkü Ozan Güven-Deniz Bulutsuz olayını yorumlarken, “Yeni nesil kadına şiddet olayını kullanabiliyor, abartıyorlar” cümlesini duyduğum oldu kadınlardan.
Kadın tarafının söylediklerine inanmıyorlar yani. Açık kapı bırakıyorlar.
Üstelik bunu düşünen gayet eğitimli, hali vakti yerinde olan kadınlar.
Kadına şiddet olayından daha vahim bir şey varsa, o da hemcinslerinin beyanına güvenmeyen, “Abartıyor” diyen kadınlar...

Nokta...

Dün şöyle yazmıştım:
◊ Ozan Güven’in yakın arkadaşı olduğu için herkesin şiddet olayı ortaya çıktığı ilk günden beri Cem Yılmaz’dan bir açıklama, bir kınana beklediğini...
◊ Yılmaz’ın yaptığı açıklamanın ise gayet doyurucu olduğunu...
◊ İki yakın arkadaşın bu olay sonrası aralarındaki dostluğun kırılma yaşayıp yaşamayacağını...
◊ Bunun gayet zor bir durum olabileceğini...
◊ “Arkadaşınıza yine de bu süreçte yardım eder miydiniz?” sorunsalını, empatisini...
◊ Onaylamasa bile bu süreçte arkadaşına yardım ettiği söylentisini... Cem Yılmaz bu yazıya “Allah sizi kahretsin” diyerek tepki gösterdi.
Elbette Ozan Güven’in yaptıklarından sorumlu değil.
Kimse arkadaşının yaptıklarından sorumlu olamaz zaten.
Ama iki ünlü insanın bu olayla birlikte dostluklarının ne yöne evrileceği ne yazık ki merak konusu. Nokta.

Bela ve Bella

Yıl 2020 ve hâlâ Türkçe popta “Bu şarkıyı bir yerden anımsıyor gibiyim” duygusu yaşayabiliyoruz.
Son örnek, Hande Yener’in “Bela” adlı yeni şarkısı. Maitre Gims’in 7 yıl önce çıkmış popüler hiti Bella’nın nakaratıyla Yener’in Bela’sının nakaratı arasında gerçekten de bir ruh akrabalığı var.
Aynısı değil elbet, ama keşke bu “akrabalık” duygusu da olmasaymış.

Terası da aynı incelikte tasarlanmış

Fatih Tutak’ın Turk adlı restoranı kadar detaylara önem veren başka bir mekan yok İstanbul’da.
Nedeni şu:
Mekanın hali hazırda zaten kendine özgü; çatalından bıçağına, tabağından sandalyesine kadar incelikle düşünülmüş bir tasarımı vardı. Dahası, her tasarımın ayrı bir hikayesi... Yaz sezonu için mekana eklenen teras bölümünde de aynı incelik söz konusu.
Saksıların tasarımından ateş yakılan kazana kadar hiçbir şey sıradan değil.
Bu arada Turk’ün menüsüne vejetaryen seçeneği de eklemiş Fatih Tutak.
Yine yedi tabaklık olan bu menü de 390 lira.
Vejetaryen menü seçeneğinin yıldızı ise deniz yosunlu, soğan kremalı mantar tarhanası.

 

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