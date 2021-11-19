2022’de ‘daha az ama iyi seyahat’

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut.Onlar için yazın ortasından bu yana en çok dinlenen ikili desem yanlış olmaz.

Son 5 ayda peş peşe çıkardıkları şarkıların sadece YouTube dinlenme oranları bile göz kamaştırıcı:

- Sevmedim Deme (157 milyon)

- Nabız (100 milyon)

- Baba Yak ( 46 milyon)

Son şarkıları “Herkes Duydu” aynı şekilde hızla dinlenme rekoru kırdı, YouTube trendlerde şu anda 1 numara.

Kurtuluş ve Bulut ikilisi aslında bir proje.

Yılların Pet Shop Boys ikilisi Neil Tennant ve Chris Lowe gibi elektronik eşya satan bir mağazada tanışıp arkadaş olmamışlar.

