2020’lerin “Yeşil Kabare”sine buyurun

Hangi otel grubu ekolojik bir çıkış yaptı? Eski Sofa Oteli’nin tepesine hangi restoran açılıyor? En popüler Bebek mekanının sırrı ne? Şehrin sokaklarında hızlı bir tura buyurun...

◊ EKOLOJİK HAREKETLER

The Stay Grubu’nun yönetici ortağı Ali İspahani, önceki gün ekonomi gazetecileriyle beraber katıldığım bir basın toplantısında açıkladı:

“The Stay grubu karbon emisyonunu sıfırlayarak Türkiye’deki uluslararası sertifikalı ilk karbon nötr otel grubu oldu”.

Açıklama iddialıydı, bu yüzden herkes “Peki ama bu nasıl oldu”yu sorguladı.

İspahani’nin detayları atlatmadan her soruyu yanıtlamasını sevdim.

Çünkü birçoğumuz markaların sürdürülebilirlik konusunda yaptıklarına kuşkuyla bakıyoruz, “Acaba öyle mi?” sorusu hep kafamızın bir yerinde duruyor.

Bunun nedeni de sürdürülebilirlik ve karbon ayak izini sıfırlama konusunun son yıllarda bir pazarlama konusu haline de getirilmesi.

