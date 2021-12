16 yıllık restorandan çok şık bir adım

Her yıl bu zamanlar komplo teorisyenleri The Economist dergisinin 2022’ye dair öngörüler içerdiği söylenen bol sembollü kapağını alır, tartışır, “Bakın şunlar şunlar olacak” diye analiz yapar.

Aslında ünlü derginin bu komplolu kapaktan daha ilginç başka bir geleneği daha var.

O da geleceğe dair olası senaryoların yer aldığı “What If?” bölümü.

Bu bölümdeki senaryoların her biri kurgu.

Ama The Economist bu senaryoların temelinin tarihsel gerçeklere, güncel spekülasyonlara ve bilime dayandığını da not düşmeden geçmiyor.

Bu yılki senaryolardan bazıları şöyle:

◊ Ya bir yapay zeka Nobel Tıp Ödülü’nü kazanırsa?

◊ Ya ölümcül bir sıcak hava dalgası Hindistan’ı vurursa?