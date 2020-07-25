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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Steve Jobs ve Bill Gates’in çocuklarına ekranı kısıtlamaları boşuna değil

25 Temmuz 2020

Ekran bağımlılığı çağımızın en büyük sorunu. ‘Ekran Çocukları’ kitabının yazarı Meltem Küskü Schmidt, “Hormonları altüst ediyor, stresi arttırıyor” diyor.

Steve Jobs ve Bill Gates’in çocuklarına ekranı kısıtlamaları boşuna değil
Bu kitap nasıl ortaya çıktı?

Çocuklarımın sağlığı ve mutluluğu her şeyden önemli. Cep telefonu, bilgisayar gibi dijital cihazların elektromanyetik radyasyon yaydığını duyunca dedektife dönüştüm. Araştırdıkça tek tehlikenin radyasyon olmadığını fark ettim.

Ekranlar bizi fiziksel ve psikolojik olarak nasıl etkiliyor?

Görüntü bombardımanı beynin görsel bölümünü aşırı çalıştırırken düşünme, karar verme, hafıza, yaratıcılık, ruhsal denge gibi alanları yöneten bölümleri az çalıştırıyor. Birçok araştırma var.  Rusya’da cep telefonu kullanan çocuklarda hafıza ve dikkatin zayıfladığı, el motor becerilerinin düştüğü görülmüş. Başka birçok etkisi de var ekranların: Hormonları altüst ediyor, stresi arttırıyor, mavi ışık melatonini baltalayarak uyku sorunlarına yol açıyor. Bu teknolojileri hayatımıza sokan Steve Jobs ve Bill Gates gibi insanların çocuklarına teknolojiyi kısıtlaması boşuna değil.Steve Jobs ve Bill Gates’in çocuklarına ekranı kısıtlamaları boşuna değilMeltem Küskü Schmidt’in kitabını Remzi Kitabevi yayımladı.

Dijital detoks uygulanabilir

Ekranla psikolojik sağlığın nasıl bir ilişkisi var?

Ekranlar sempatik sinir sistemini aşırı uyardığında beyin ve vücut kendini sakinleştirmekte sorun yaşıyor, bu durum da kronik strese neden oluyor. Ekranda harcanan zaman arttıkça depresyon ve anksiyete de artıyor. 

Sosyal medya bize kendimizi nasıl hissettiriyor?

Sosyal medyanın nasıl kullanıldığına bağlı... Maalesef sosyal medya özenme ve özendirme üzerinden yürüyor. İnsanlar en güzel, en havalı, en eğlenen hallerini paylaşıyorlar. Bir araştırmaya göre sosyal medya kullanımı günde 10 dakikayla sınırlandırılan gençlerin üç hafta sonra depresyon belirtilerinde ve yalnızlık hislerinde ciddi düşüş yaşanıyor.

Peki ya bağımlılık?

Dünya Sağlık Örgütü 2018’de dijital oyun bağımlılığını resmi olarak ruhsal sağlık problemi olarak tanıdı. Bağımlılık ciddi boyuttaysa beynin ve hormonların yeniden yapılanması için dijital detoks uygulanabilir.

Önerileriniz neler?

İki yaşından küçükler ekrana maruz bırakılmamalı. Ekranın nasıl ve ne kadar kullanılabileceğini her anne-baba bilmeli.

#EVDEKAL ETKİNLİKLERİ

ÇİKOLATA KURSUSteve Jobs ve Bill Gates’in çocuklarına ekranı kısıtlamaları boşuna değil
Fiziki mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen atölyede hem ebeveynler hem de çocuklar birbirinden güzel çikolatalar yapacak.
İstanbul-Veliefendi Kahve Dünyası
Bugün / 13.00 / 180 lira / (0212) 543 16 53

HAFTANIN KİTABISteve Jobs ve Bill Gates’in çocuklarına ekranı kısıtlamaları boşuna değil
‘Aris’in Yolculuğu’ ilginç gezegenleri keşfetmek isteyen bir astronotun hikâyesini anlatıyor. Dokuz yaş üstü çocuklar için…

Doğan Egmont / Acerakis / Roman / 123 sayfa / 22 lira

FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER

Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.Steve Jobs ve Bill Gates’in çocuklarına ekranı kısıtlamaları boşuna değilHülya ve Murat Koç’un oğlu Ali.

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