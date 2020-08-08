Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ömür Kurt>Pinokyo'nun yerli versiyonu
"Ömür Kurt" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ömür Kurt" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Pinokyo'nun yerli versiyonu

8 Ağustos 2020

‘Oyuncakçı, Saklı Yadigârlar’ filminin yönetmeni Yağmur Kartal: “Teknoloji harika yenilikler getiriyor ama hayal dünyamızı güçlendirmek için oyuncaklara ihtiyacımız var. Anne-babalar çocuklarla daha çok oynamalı.”

Pinokyonun yerli versiyonu◊ Bu film projesi nasıl ortaya çıktı?

Oyuncak ustası Sabahattin Parlar bana işinin inceliklerini anlatırken aklımda filme dair fikirler canlanmaya başlamıştı. Aslında filmin amacı biraz hüzünlü bir gerçeğin perdesini aralıyor. Filmde bir oyuncakçıyı, canlanıp hareket eden oyuncağıyla anlatmak istedim. Bir nevi Gepetto Usta ile Pinokyo arasındaki ilişki gibi.

Oyuncakların çocukluk anıları üzerinde nasıl bir etkisi var?

Oyuncaklar, yetişkinlerin o kocaman dünyasında, bir çocuğun kendi doğrularını, hayallerini dile getirebildiği tek alan. Aslında oyuncak seçimlerimiz ve onlarla kurduğumuz ilişki ileride nasıl bir yetişkin olacağımızı anlatıyor. Konuşan bebek, robot ve daha birçok oyuncağım vardı ama en sevdiklerim kendi yaptığım kuklam ve kukla gibi oynatabildiğim büyük panda oyuncağımdı. Hâlâ elişi oyuncak figürler yapmayı seviyorum. 

Anne-baba ve çocuklara önerileriniz neler?

Çocukların bir tuşla kaybolan sınırlı dünyalar yerine, kaybetme korkusunun olduğu, sahip çıkma duygusunun geliştiği, dokunabildikleri, keşfedebildikleri oyuncaklarla oynamaları gerekiyor. Teknolojinin harika yenilikleri var ama hayal dünyamızı güçlendirmek için oyuncaklara ve oyuna ihtiyacımız var. Üstelik çocukları kültürel değerlerle buluşturmanın yolu da oyuncaklardan geçiyor. Bu nedenle anne-babalar, dedeler, nineler çocuklarıyla birlikte oyun oynayıp kaliteli zaman geçirmeli. Gerçekten oyuna katılan herkes hayatın tadını çıkardığını fark edecek.Pinokyonun yerli versiyonu‘Oyuncakçı, Saklı Yadigârlar’ filmi eylülde Ankara Film Festivali’nde gösterilecek.

HAYDİ GİDELİM
ÇOCUK ŞEFLER MUTFAKTAPinokyonun yerli versiyonuPandemi önlemleri alınarak gerçekleştirilen atölyede çocuklar birbirinden eğlenceli tarifleri usta eğiticilerle birlikte yapacak. Etkinlik 9-13 yaşları arasındaki çocuklar için.

Yer: İstanbul-EKS Mutfak Akademisi
Tarih: Bugün / Saat: 15.00 / Fiyat: 140 lira
Telefon: (0216) 325 15 00

HAFTANIN KİTABIPinokyonun yerli versiyonuAyla Çınaroğlu’nun kitabı bir anne-oğulun heyecanlı, öğretici, sevgi dolu sohbetlerinden oluşuyor.
Yayınevi: Sia Kitap
Yazar: Ayla Çınaroğlu
Tür: Roman
Sayfa: 80
Fiyatı: 12 lira

FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER

Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Pinokyonun yerli versiyonu
Fulya ve Onur Yılmaz’ın kızları Ayşe Naz ile Elif Naz.

X
Ömür Kurt Ömür Kurt Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İpin ucu kaçıyor muOsman MÜFTÜOĞLUİpin ucu kaçıyor mu08.08.2020
Basketbol koçluğundan gazeteciliğe uzanan bir yaşam öyküsüSedat ERGİNBasketbol koçluğundan gazeteciliğe uzanan bir yaşam öyküsü08.08.2020
Bu hayatta kazandığım en erdemli davranışlardan biri hayvan sevgisiSerhat DEMİRELBu hayatta kazandığım en erdemli davranışlardan biri hayvan sevgisi08.08.2020
18 milyon öğrenciRauf TAMER18 milyon öğrenci08.08.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.