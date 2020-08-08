Pinokyo'nun yerli versiyonu

‘Oyuncakçı, Saklı Yadigârlar’ filminin yönetmeni Yağmur Kartal: “Teknoloji harika yenilikler getiriyor ama hayal dünyamızı güçlendirmek için oyuncaklara ihtiyacımız var. Anne-babalar çocuklarla daha çok oynamalı.”
◊ Bu film projesi nasıl ortaya çıktı?
Oyuncak ustası Sabahattin Parlar bana işinin inceliklerini anlatırken aklımda filme dair fikirler canlanmaya başlamıştı. Aslında filmin amacı biraz hüzünlü bir gerçeğin perdesini aralıyor. Filmde bir oyuncakçıyı, canlanıp hareket eden oyuncağıyla anlatmak istedim. Bir nevi Gepetto Usta ile Pinokyo arasındaki ilişki gibi.
◊ Oyuncakların çocukluk anıları üzerinde nasıl bir etkisi var?
Oyuncaklar, yetişkinlerin o kocaman dünyasında, bir çocuğun kendi doğrularını, hayallerini dile getirebildiği tek alan. Aslında oyuncak seçimlerimiz ve onlarla kurduğumuz ilişki ileride nasıl bir yetişkin olacağımızı anlatıyor. Konuşan bebek, robot ve daha birçok oyuncağım vardı ama en sevdiklerim kendi yaptığım kuklam ve kukla gibi oynatabildiğim büyük panda oyuncağımdı. Hâlâ elişi oyuncak figürler yapmayı seviyorum.
◊ Anne-baba ve çocuklara önerileriniz neler?
Çocukların bir tuşla kaybolan sınırlı dünyalar yerine, kaybetme korkusunun olduğu, sahip çıkma duygusunun geliştiği, dokunabildikleri, keşfedebildikleri oyuncaklarla oynamaları gerekiyor. Teknolojinin harika yenilikleri var ama hayal dünyamızı güçlendirmek için oyuncaklara ve oyuna ihtiyacımız var. Üstelik çocukları kültürel değerlerle buluşturmanın yolu da oyuncaklardan geçiyor. Bu nedenle anne-babalar, dedeler, nineler çocuklarıyla birlikte oyun oynayıp kaliteli zaman geçirmeli. Gerçekten oyuna katılan herkes hayatın tadını çıkardığını fark edecek.‘Oyuncakçı, Saklı Yadigârlar’ filmi eylülde Ankara Film Festivali’nde gösterilecek.
HAYDİ GİDELİM
ÇOCUK ŞEFLER MUTFAKTAPandemi önlemleri alınarak gerçekleştirilen atölyede çocuklar birbirinden eğlenceli tarifleri usta eğiticilerle birlikte yapacak. Etkinlik 9-13 yaşları arasındaki çocuklar için.
Yer: İstanbul-EKS Mutfak Akademisi
Tarih: Bugün / Saat: 15.00 / Fiyat: 140 lira
Telefon: (0216) 325 15 00
HAFTANIN KİTABIAyla Çınaroğlu’nun kitabı bir anne-oğulun heyecanlı, öğretici, sevgi dolu sohbetlerinden oluşuyor.
Yayınevi: Sia Kitap
Yazar: Ayla Çınaroğlu
Tür: Roman
Sayfa: 80
Fiyatı: 12 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Fulya ve Onur Yılmaz’ın kızları Ayşe Naz ile Elif Naz.
Pinokyo'nun yerli versiyonu
‘Oyuncakçı, Saklı Yadigârlar’ filminin yönetmeni Yağmur Kartal: “Teknoloji harika yenilikler getiriyor ama hayal dünyamızı güçlendirmek için oyuncaklara ihtiyacımız var. Anne-babalar çocuklarla daha çok oynamalı.”
◊ Bu film projesi nasıl ortaya çıktı?
Oyuncak ustası Sabahattin Parlar bana işinin inceliklerini anlatırken aklımda filme dair fikirler canlanmaya başlamıştı. Aslında filmin amacı biraz hüzünlü bir gerçeğin perdesini aralıyor. Filmde bir oyuncakçıyı, canlanıp hareket eden oyuncağıyla anlatmak istedim. Bir nevi Gepetto Usta ile Pinokyo arasındaki ilişki gibi.
◊ Oyuncakların çocukluk anıları üzerinde nasıl bir etkisi var?
Oyuncaklar, yetişkinlerin o kocaman dünyasında, bir çocuğun kendi doğrularını, hayallerini dile getirebildiği tek alan. Aslında oyuncak seçimlerimiz ve onlarla kurduğumuz ilişki ileride nasıl bir yetişkin olacağımızı anlatıyor. Konuşan bebek, robot ve daha birçok oyuncağım vardı ama en sevdiklerim kendi yaptığım kuklam ve kukla gibi oynatabildiğim büyük panda oyuncağımdı. Hâlâ elişi oyuncak figürler yapmayı seviyorum.
◊ Anne-baba ve çocuklara önerileriniz neler?
Çocukların bir tuşla kaybolan sınırlı dünyalar yerine, kaybetme korkusunun olduğu, sahip çıkma duygusunun geliştiği, dokunabildikleri, keşfedebildikleri oyuncaklarla oynamaları gerekiyor. Teknolojinin harika yenilikleri var ama hayal dünyamızı güçlendirmek için oyuncaklara ve oyuna ihtiyacımız var. Üstelik çocukları kültürel değerlerle buluşturmanın yolu da oyuncaklardan geçiyor. Bu nedenle anne-babalar, dedeler, nineler çocuklarıyla birlikte oyun oynayıp kaliteli zaman geçirmeli. Gerçekten oyuna katılan herkes hayatın tadını çıkardığını fark edecek.‘Oyuncakçı, Saklı Yadigârlar’ filmi eylülde Ankara Film Festivali’nde gösterilecek.
HAYDİ GİDELİM
ÇOCUK ŞEFLER MUTFAKTAPandemi önlemleri alınarak gerçekleştirilen atölyede çocuklar birbirinden eğlenceli tarifleri usta eğiticilerle birlikte yapacak. Etkinlik 9-13 yaşları arasındaki çocuklar için.
Yer: İstanbul-EKS Mutfak Akademisi
Tarih: Bugün / Saat: 15.00 / Fiyat: 140 lira
Telefon: (0216) 325 15 00
HAFTANIN KİTABIAyla Çınaroğlu’nun kitabı bir anne-oğulun heyecanlı, öğretici, sevgi dolu sohbetlerinden oluşuyor.
Yayınevi: Sia Kitap
Yazar: Ayla Çınaroğlu
Tür: Roman
Sayfa: 80
Fiyatı: 12 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Fulya ve Onur Yılmaz’ın kızları Ayşe Naz ile Elif Naz.