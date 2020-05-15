‘Özgür hissetmek için yaratıcı dramayı denesinler’

Çocukların kendilerini özgür hissetmeleri için yaratıcı dramayı tavsiye eden tiyatrocu Mehmet Erbil “Hayal kurdurur, kendilerini tanımalarını sağlar” diyor.
Şu günlerde yaratıcı drama yapmak neden önemli?
Çocuklar dünyanın en iyi oyun kurucuları. Drama farklı disiplinleri bir araya getirerek, oyun oynamanın birçok farklı yolunu sunar. İçinde canlandırma, müzik, ritm, tasarım, tiyatro vardır. Bunlar çocuğun sosyal, duygusal ve sanatsal gelişimine destek olur. Böylece, hele hele şu günlerde evde kalmak zorunda olan çocuklar kendilerini daha özgür hissedebilirler.
Çocuklara başka neler kazandırır?
Hayal kurmayı, yaşadığımız dünyayı farklı noktalarıyla keşfetmemizi, kendimizi tanımamızı, ilgi alanlarımızı bulmamızı sağlar.
Evde nasıl uygulanabilir peki?
Eğer çocuğunuz okulöncesi dönemdeyse, sanatsal ve ince motor gelişimi için maket, kâğıt kesme, yapıştırma, kukla yapma, kolaj, bağlama, söküp takma gibi yöntemlerin olduğu aktiviteler seçilmeli. Duygusal gelişimleri içinse dans, hareket, ritm, müzik, resim, doğaçlama, karakter yaratma ve canlandırma çalışmaları önemli.
Örnek çalışmalar verebilir misiniz?
- Çocuğunuzla karşı karşıya durun. Biriniz ayna olun, diğeriniz de aynanın yaptığı tüm hareketleri aynı anda yapmaya çalışsın. Böylece el-göz koordinasyonu gelişecek, dikkat duygusu artacak.
- Duyguları yansıtmak için hisleri resimleyin.
- Elinizde görünmez bir top olduğunu hayal edin ve hiç konuşmadan, sadece göz göze bakarak topu elden ele fırlatın.
- Çocuğunuzun sevdiği bir masalın karakterlerinin rollerini aile içinde canlandırın.
- Evdeki atık malzemeleri değerlendirin. Örneğin, tuvalet kâğıdı rulolarını rengârenk boyayarak şatolar yapabilirsiniz.
Yaratıcı drama tekniklerini kullanarak ‘Bana Bir Süper Kahraman Gerek’ adında bir çocuk kitabı yazdınız. Kitapta neler anlatıyorsunuz?
Yaptığım tüm işlerde daima çocukların gündemi üzerinden hareket ettim. ‘Bana Bir Süper Kahraman Gerek’ adlı kitabımdaki ana karakter de bir hayal kurucu, oyuncu. Bu karakter, mevcut süper kahraman kavramına bambaşka bir pencereden bakarak “Süper kahraman bizleriz!” diyor.
HAFTANIN KİTABI
Bir kız çocuğunun, ağaçta kalan kediyi kurtarma macerasını anlatan yazar, eğlenceli üslubuyla çocukların duygu ve düşüncelerinin farklılığına işaret ediyor.
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı
YAZAR: Gökçe Ateş Aytuğ
RESİMLEYEN: Merve Atılgan
TÜR: Öykü / SAYFA: 100 / FİYATI: 14 lira
#EVDEKAL ETKİNLİKLERİ
TİYATRO İZLEMEYE DEVAM!
T.C. Kültür Bakanlığı, Devlet Tiyatroları’nın çocuk oyunlarını YouTube kanalında yayımlamaya devam ediyor. Takipte kalın...
EVDE EĞLENCELİ DENEYLER
Çocukların evde yapabileceği birbirinden eğlenceli etkinlik videoları ‘5 dakikada hallet’ adlı YouTube kanalında.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Abdullah Kara’nın kızı Hira.
‘Özgür hissetmek için yaratıcı dramayı denesinler’
Çocukların kendilerini özgür hissetmeleri için yaratıcı dramayı tavsiye eden tiyatrocu Mehmet Erbil “Hayal kurdurur, kendilerini tanımalarını sağlar” diyor.
Şu günlerde yaratıcı drama yapmak neden önemli?
Çocuklar dünyanın en iyi oyun kurucuları. Drama farklı disiplinleri bir araya getirerek, oyun oynamanın birçok farklı yolunu sunar. İçinde canlandırma, müzik, ritm, tasarım, tiyatro vardır. Bunlar çocuğun sosyal, duygusal ve sanatsal gelişimine destek olur. Böylece, hele hele şu günlerde evde kalmak zorunda olan çocuklar kendilerini daha özgür hissedebilirler.
Çocuklara başka neler kazandırır?
Hayal kurmayı, yaşadığımız dünyayı farklı noktalarıyla keşfetmemizi, kendimizi tanımamızı, ilgi alanlarımızı bulmamızı sağlar.
Evde nasıl uygulanabilir peki?
Eğer çocuğunuz okulöncesi dönemdeyse, sanatsal ve ince motor gelişimi için maket, kâğıt kesme, yapıştırma, kukla yapma, kolaj, bağlama, söküp takma gibi yöntemlerin olduğu aktiviteler seçilmeli. Duygusal gelişimleri içinse dans, hareket, ritm, müzik, resim, doğaçlama, karakter yaratma ve canlandırma çalışmaları önemli.
Örnek çalışmalar verebilir misiniz?
- Çocuğunuzla karşı karşıya durun. Biriniz ayna olun, diğeriniz de aynanın yaptığı tüm hareketleri aynı anda yapmaya çalışsın. Böylece el-göz koordinasyonu gelişecek, dikkat duygusu artacak.
- Duyguları yansıtmak için hisleri resimleyin.
- Elinizde görünmez bir top olduğunu hayal edin ve hiç konuşmadan, sadece göz göze bakarak topu elden ele fırlatın.
- Çocuğunuzun sevdiği bir masalın karakterlerinin rollerini aile içinde canlandırın.
- Evdeki atık malzemeleri değerlendirin. Örneğin, tuvalet kâğıdı rulolarını rengârenk boyayarak şatolar yapabilirsiniz.
Yaratıcı drama tekniklerini kullanarak ‘Bana Bir Süper Kahraman Gerek’ adında bir çocuk kitabı yazdınız. Kitapta neler anlatıyorsunuz?
Yaptığım tüm işlerde daima çocukların gündemi üzerinden hareket ettim. ‘Bana Bir Süper Kahraman Gerek’ adlı kitabımdaki ana karakter de bir hayal kurucu, oyuncu. Bu karakter, mevcut süper kahraman kavramına bambaşka bir pencereden bakarak “Süper kahraman bizleriz!” diyor.
HAFTANIN KİTABI
Bir kız çocuğunun, ağaçta kalan kediyi kurtarma macerasını anlatan yazar, eğlenceli üslubuyla çocukların duygu ve düşüncelerinin farklılığına işaret ediyor.
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı
YAZAR: Gökçe Ateş Aytuğ
RESİMLEYEN: Merve Atılgan
TÜR: Öykü / SAYFA: 100 / FİYATI: 14 lira
#EVDEKAL ETKİNLİKLERİ
TİYATRO İZLEMEYE DEVAM!
T.C. Kültür Bakanlığı, Devlet Tiyatroları’nın çocuk oyunlarını YouTube kanalında yayımlamaya devam ediyor. Takipte kalın...
EVDE EĞLENCELİ DENEYLER
Çocukların evde yapabileceği birbirinden eğlenceli etkinlik videoları ‘5 dakikada hallet’ adlı YouTube kanalında.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Abdullah Kara’nın kızı Hira.