 Ona sormadan ve izin almadan oyuncağını atmayın

Uzmanlar yetişkinlerin sormayı çok sevdiği “Büyüyünce ne olacaksın” sorusunun çocuklarda kaygı yaratabileceğini söylüyor: “Bizler hoşnut olacağımız meslekleri onlara dikte ediyoruz.”

Çocuklara “Büyüyünce ne olacaksın” veya “Şu mesleği yap” gibi söylemlerde bulunmak doğru mu?

Prof. Dr. Nilgün Sarp (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü): Benim kızım bu soruyu soranlara büyüyünce dansöz olmak istediğini söylerdi. Çocukların bu soruya verecekleri cevapları, çevrelerinde gördükleri yaşantılar ve hayalleri belirler. Oysa aynı soruyu gençlere sorduğumuzda onlarda öfke ve kaygı yaratabiliriz. IPSOS’un yaptığı Türkiye’yi Anlama Kılavuzu araştırmasına göre; Türkiye’de 17-24 yaş arası gençler üniversite bittikten sonra iş bulamayacaklarından korkuyorlar.

Cevher Sönmez (Uzman psikolog): Bir çocuğa “Büyüyünce ne olacaksın” diye sormak çocukluğun tabiatına aykırıdır. Onların hangi meslekte olacağını merak etmiyor; bizlerin hoşnut olacağı meslekleri onlara dikte ediyoruz. Doktor olmasını istediğimiz bir çocuk balet olmak veya avukat olmasını istediğimiz bir çocuk ressam veya müzisyen olmak isteyebilir ve bu hakkı kullanabilmelidir. Bir çocuğa yapılacak en büyük iyilik, ona ne yapacağını söylemek değil; nasıl yapacağı kısmında rehber olabilmektir. Çocuk, soyut düşünceye sahiptir. Bizlerse somut düşünce... Çocuğun verdiği cevaplardan hoşnut olmadığımızda kendisine sert ve keskin tepkilerle yaklaşmamaya özen göstermeliyiz.

Çocukların işi oyun. Onlar oyunla hayatın tadını alıyor. Çocuklara gerçek hayatla ilgili sorular sormak, onları endişeye sürüklüyor mu?

Prof. Dr. Nilgün Sarp: Çocuğun kendisinin farkına varması, sonrasında çevreyi fark etmesi okulöncesi döneme dayanıyor. Hayal kurma, 3 yaştan itibaren görülüyor. Çocuk gelişiminde ‘sembolik oyun’ dediğimiz oyunlarla çocuk günlük hayatını sergiler, dünyasında neler olup bittiğini gösterir. Oyunları yoluyla çocuk; kendisini tanımayı ve ifade etmeyi, düşünmeyi ve kendi başına karar vermeyi, sorumluluk almayı, işbirliği içinde paylaşmayı, dikkatini bir noktaya toplamayı ve becerilerini organize etmeyi öğrenir.

Cevher Sönmez: Çocuklarımıza akıl vermek, onları terbiye etmeye çalışmak, yetiştirme gayretinde olmak boş bir uğraştır. Çünkü bunlar çocuğa işlemez. Hayat karşısında bizlerin çektiği zorlukları onlar çekmesin diye içine girdiğimiz kaygılı duruş onlara da bulaşır. Kendi tavır ve tutumlarımız çocuklarımızın hayat karşısındaki esneklik payını belirleyecektir. Biz iyi olursak onlara da en büyük desteği sunmuş oluruz. Uçaklarda güzel bir anons vardır: Oksijen maskesini önce kendinize, sonra çocuklarınıza takınız!

Anne-babalara önerileriniz neler?