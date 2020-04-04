Ona bugünlerin geçeceğini söyleyin

‘Karamsar kuşak’ yani ‘K kuşağı’ olarak adlandırılan günümüz çocukları, kurumlara güvenmiyor, internet olmadığında tedirgin oluyor ve iklim değişikliğinden endişeliler. Son yaşananlar da üzerine tuz biber ekti. Onların bu haliyle nasıl başa çıkacağımızı psikolog Prof. Yıldız Dilek Ertürk’e sorduk.
Neden kaygılı yeni kuşak?
Öncelikle anne ve babalar kaygılı. Bu, çocuklara yansıyor. Bugünün çocukları üreticiler, yaratıcılar, mucitler kuşağı olarak adlandırılıyorlar ve çevresel faktörlerin, dünyanın çok farkındalar. Böyle bir ortamda bir de virüs nedeniyle yeni bir kaygı yaşamaya başladılar. “Virüs hepimize bulaşacak mı?” diye soruyorlar. Anne-babalar da iş ve hayatla ilgili kaygılar yaşıyor.
◊ Bu kaygılarımızla nasıl baş edeceğiz?
Biraz sakin olmamız gerekiyor. Unutmamak gerek ki bu süreci tek başımıza yaşamıyoruz. Kendimizi evlerimizde yalnız hissediyor olabiliriz ama aslında hep birlikte hareket ediyoruz. Uzun süre kaygıyla yaşamak insan bedeni ve ruh sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olabilir. Bugünleri ‘toplumsal ruh’ ve ‘birlik ve beraberlik’ düşüncesiyle atlatabiliriz. Birlikte olmamız ve güzel zaman geçirmemiz için iyi bir fırsat.
Hayatı normal akışına döndürmemiz gerek
◊ Gelecek kaygısı yaşayan çocuklara ne söylemek gerek?
Çocukların duyguları, ailelerin verdiği tepkilerden etkilenir. İçinde yaşadığımız dönemin uzama riskini de göze alarak, hayatı normal akışına döndürmemiz gerekiyor. Çocuklara, daha önce de salgın hastalıklar görüldüğünü, dünyanın zaman zaman bu tür olaylara tanıklık ettiğini ama bu durumun geçici olduğunu söylemek gerek. “Herkes gibi bizim de şimdi evde kalmamız gerekiyor. Bu süreçte her şeyi evden yapmaya çalışacağız ve temizliğimize özen göstereceğiz” demek kâfi.
◊ Peki evdeki çalışma ortamı... Müdahaleci anne-babalar şimdi daha da müdahaleci...
Çocuklar şu an ev ortamında ders görmek zorunda. Normal şartlarda müdahaleci olan bazı anne ve babalar şimdi her an çocukların başında... Oysaki şu an onların da kendi tavır ve davranışlarını gözden geçirmesi gereken bir süreç. Özellikle liseye ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan çocuklara fazla müdahale ev huzurunu bozar, gerginliği arttırır.
Ona bugünlerin geçeceğini söyleyin
‘Karamsar kuşak’ yani ‘K kuşağı’ olarak adlandırılan günümüz çocukları, kurumlara güvenmiyor, internet olmadığında tedirgin oluyor ve iklim değişikliğinden endişeliler. Son yaşananlar da üzerine tuz biber ekti. Onların bu haliyle nasıl başa çıkacağımızı psikolog Prof. Yıldız Dilek Ertürk’e sorduk.
Neden kaygılı yeni kuşak?
Öncelikle anne ve babalar kaygılı. Bu, çocuklara yansıyor. Bugünün çocukları üreticiler, yaratıcılar, mucitler kuşağı olarak adlandırılıyorlar ve çevresel faktörlerin, dünyanın çok farkındalar. Böyle bir ortamda bir de virüs nedeniyle yeni bir kaygı yaşamaya başladılar. “Virüs hepimize bulaşacak mı?” diye soruyorlar. Anne-babalar da iş ve hayatla ilgili kaygılar yaşıyor.
◊ Bu kaygılarımızla nasıl baş edeceğiz?
Biraz sakin olmamız gerekiyor. Unutmamak gerek ki bu süreci tek başımıza yaşamıyoruz. Kendimizi evlerimizde yalnız hissediyor olabiliriz ama aslında hep birlikte hareket ediyoruz. Uzun süre kaygıyla yaşamak insan bedeni ve ruh sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olabilir. Bugünleri ‘toplumsal ruh’ ve ‘birlik ve beraberlik’ düşüncesiyle atlatabiliriz. Birlikte olmamız ve güzel zaman geçirmemiz için iyi bir fırsat.
Hayatı normal akışına döndürmemiz gerek
◊ Gelecek kaygısı yaşayan çocuklara ne söylemek gerek?
Çocukların duyguları, ailelerin verdiği tepkilerden etkilenir. İçinde yaşadığımız dönemin uzama riskini de göze alarak, hayatı normal akışına döndürmemiz gerekiyor. Çocuklara, daha önce de salgın hastalıklar görüldüğünü, dünyanın zaman zaman bu tür olaylara tanıklık ettiğini ama bu durumun geçici olduğunu söylemek gerek. “Herkes gibi bizim de şimdi evde kalmamız gerekiyor. Bu süreçte her şeyi evden yapmaya çalışacağız ve temizliğimize özen göstereceğiz” demek kâfi.
◊ Peki evdeki çalışma ortamı... Müdahaleci anne-babalar şimdi daha da müdahaleci...
Çocuklar şu an ev ortamında ders görmek zorunda. Normal şartlarda müdahaleci olan bazı anne ve babalar şimdi her an çocukların başında... Oysaki şu an onların da kendi tavır ve davranışlarını gözden geçirmesi gereken bir süreç. Özellikle liseye ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan çocuklara fazla müdahale ev huzurunu bozar, gerginliği arttırır.