Masalların çıktığı topraklarda yaşıyoruz ama masal anlatmayı bilmiyoruz

Çağdaş çocuk edebiyatının üretken isimlerinden Koray Avcı Çakman’ın yeni kitabı ‘Masal Dolu Anadolu’ çocuklarla buluştu. Çakman’la bir araya geldik; hem masalları hem de kitabı konuştuk.
*Bu kitabı yazma fikri nasıl ortaya çıktı?
Büyülü gerçekçilik akımının önde gelen isimlerinden Borges, “Edebiyatın başlangıcı mitoloji ve anlatıdır. Hatta fantastik bir dille başlar edebiyat” der. Bizim kültürümüzde de köklü bir sözlü anlatı geleneği vardır. Ben de bu kültürden beslenerek, yurdumuzun dört bir köşesinden söylenceleri derleyip ‘Dere Tepe Efsane’ adında bir kitap yayımlamıştım. ‘Masal Dolu Anadolu’ da bu kitabın devamı olarak ortaya çıktı. Kitapta 14 masal var. Kimi zaman Keloğlan’ın kırık leblebisinin peşine düştüm, kimi zaman İbiş ile Memiş’in iddiasına ortak oldum. Yani Anadolu anlatı geleneğindeki kahramanlardan yararlandım.
* Masallar neden önemli?
Masallar sosyalleşme, dil gelişimi, iyi-kötü, hak-hukuk kavramlarını algılama ve anlamlandırmayı sağlar. Ayrıca toplumla ve onun değer yargılarıyla bütünleşme, kültürlerini öğrenme gibi konulara katkı sunar. Bu yüzden masallar geçmişten günümüze, küçükten büyüğe, hâlâ her kültürde tılsımını korumaya devam ediyor.
Kolaya kaçıp video açmayalım
* Eskiden masallarla uyutulan, yemek yedirilen çocuklar şimdi görüntüler eşliğinde yediriliyor. Bundan kaçınmak için neler yapmak gerekir?
Masallar böyle teknolojinin olmadığı zamanlarda ortaya çıktı. İnsanlar yaşamı anlamlandırmak, kaliteli vakit geçirmek için masallar, öyküler, efsaneler anlattılar. Şimdi çocuğumuza yemek yedirirken bir masal uydurmak yerine kolaya kaçar olduk. Bir video açıp oyalanmasını, yemeğini sorunsuz yemesini istedik. Ama karnını beslerken ruhunu aç bıraktığımızı fark etmedik. Elbette trafik, iş yoğunluğu derken anne-babaların çocuklarıyla geçireceği zaman sınırlı ancak şartlarımızı zorlayalım. Dijital ortamların çocuğumuzla geçireceğimiz kaliteli zamanları çalmasına izin vermeyelim.
* Çocuklarına masal anlatmak isteyen ebeveynlere önerileriniz neler?
Masalların çıktığı topraklarda yaşıyoruz ama masal anlatmayı bilmiyoruz. Öncelikle masalları öğrensinler. Sonra düş kurarak anlatmaya başlasınlar. Ortaya nasıl bir mucizenin çıktığına inanamayacaklar. Anne-babalar halk edebiyatı ve halk kültürü metinlerini okusunlar, kendilerini onlarla beslesinler. Ataların, ninelerin masallarına kulak versinler.
HAFTANIN KİTABI
Okulöncesi dönem çocukları için harika bir etkinlik kitabı yayımlandı. ‘Düşün, Bul, Çiz, Boya’ çocukların çok hoşuna gidecek.
Yayınevi: Çınar Yayınları / Yazar: Melike Gül Eralp
Resimleyen: Nalan Alaca / Sayfa: 72 / Fiyatı: 24 lira
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Neslihan ve Musa Çakır’ın oğlu Kemal Ege..
HADİ GİDELİM
Kırmızı başlıklı kız
Yediden yetmişe herkesin bildiği masal yeni bir düzenlemeyle yeniden sahnede.
Yer: İzmir-Gazi Ortaokulu
Tarih: Bugün
Saat: 16.00 / Fiyat: 23.50 lira
Tel: (0232) 464 80 14
Lego festivali
Çocuklar bu festivalde birbirinden farklı parçaları bir araya getirip dev yapılar inşa edecek.
Yer: İstanbul-Zorlu Center
Tarih: Bugün-Yarın / Saat: 10.00
Fiyat: Ücretsiz / Tel: (0212) 912 37 76
Masalların çıktığı topraklarda yaşıyoruz ama masal anlatmayı bilmiyoruz
Çağdaş çocuk edebiyatının üretken isimlerinden Koray Avcı Çakman’ın yeni kitabı ‘Masal Dolu Anadolu’ çocuklarla buluştu. Çakman’la bir araya geldik; hem masalları hem de kitabı konuştuk.
*Bu kitabı yazma fikri nasıl ortaya çıktı?
Büyülü gerçekçilik akımının önde gelen isimlerinden Borges, “Edebiyatın başlangıcı mitoloji ve anlatıdır. Hatta fantastik bir dille başlar edebiyat” der. Bizim kültürümüzde de köklü bir sözlü anlatı geleneği vardır. Ben de bu kültürden beslenerek, yurdumuzun dört bir köşesinden söylenceleri derleyip ‘Dere Tepe Efsane’ adında bir kitap yayımlamıştım. ‘Masal Dolu Anadolu’ da bu kitabın devamı olarak ortaya çıktı. Kitapta 14 masal var. Kimi zaman Keloğlan’ın kırık leblebisinin peşine düştüm, kimi zaman İbiş ile Memiş’in iddiasına ortak oldum. Yani Anadolu anlatı geleneğindeki kahramanlardan yararlandım.
* Masallar neden önemli?
Masallar sosyalleşme, dil gelişimi, iyi-kötü, hak-hukuk kavramlarını algılama ve anlamlandırmayı sağlar. Ayrıca toplumla ve onun değer yargılarıyla bütünleşme, kültürlerini öğrenme gibi konulara katkı sunar. Bu yüzden masallar geçmişten günümüze, küçükten büyüğe, hâlâ her kültürde tılsımını korumaya devam ediyor.
Kolaya kaçıp video açmayalım
* Eskiden masallarla uyutulan, yemek yedirilen çocuklar şimdi görüntüler eşliğinde yediriliyor. Bundan kaçınmak için neler yapmak gerekir?
Masallar böyle teknolojinin olmadığı zamanlarda ortaya çıktı. İnsanlar yaşamı anlamlandırmak, kaliteli vakit geçirmek için masallar, öyküler, efsaneler anlattılar. Şimdi çocuğumuza yemek yedirirken bir masal uydurmak yerine kolaya kaçar olduk. Bir video açıp oyalanmasını, yemeğini sorunsuz yemesini istedik. Ama karnını beslerken ruhunu aç bıraktığımızı fark etmedik. Elbette trafik, iş yoğunluğu derken anne-babaların çocuklarıyla geçireceği zaman sınırlı ancak şartlarımızı zorlayalım. Dijital ortamların çocuğumuzla geçireceğimiz kaliteli zamanları çalmasına izin vermeyelim.
* Çocuklarına masal anlatmak isteyen ebeveynlere önerileriniz neler?
Masalların çıktığı topraklarda yaşıyoruz ama masal anlatmayı bilmiyoruz. Öncelikle masalları öğrensinler. Sonra düş kurarak anlatmaya başlasınlar. Ortaya nasıl bir mucizenin çıktığına inanamayacaklar. Anne-babalar halk edebiyatı ve halk kültürü metinlerini okusunlar, kendilerini onlarla beslesinler. Ataların, ninelerin masallarına kulak versinler.
HAFTANIN KİTABI
Okulöncesi dönem çocukları için harika bir etkinlik kitabı yayımlandı. ‘Düşün, Bul, Çiz, Boya’ çocukların çok hoşuna gidecek.
Yayınevi: Çınar Yayınları / Yazar: Melike Gül Eralp
Resimleyen: Nalan Alaca / Sayfa: 72 / Fiyatı: 24 lira
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Neslihan ve Musa Çakır’ın oğlu Kemal Ege..
HADİ GİDELİM
Kırmızı başlıklı kız
Yediden yetmişe herkesin bildiği masal yeni bir düzenlemeyle yeniden sahnede.
Yer: İzmir-Gazi Ortaokulu
Tarih: Bugün
Saat: 16.00 / Fiyat: 23.50 lira
Tel: (0232) 464 80 14
Lego festivali
Çocuklar bu festivalde birbirinden farklı parçaları bir araya getirip dev yapılar inşa edecek.
Yer: İstanbul-Zorlu Center
Tarih: Bugün-Yarın / Saat: 10.00
Fiyat: Ücretsiz / Tel: (0212) 912 37 76