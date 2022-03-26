Korkutmadan sevin

Çocukları ısırarak, çimdikleyerek, ağlatarak sevmek gibi bir huyumuz var. Oysa bu davranışlar çocuğu korkutur, onu sevgiden ve ilgiden uzaklaştırır. Ayrıca ‘sevgi’ sözcüğünü yanlış anlayan çocuk, kendisini ifade ederken çevresindekilere yanlış davranışlar da sergileyebilir.
Çocuğun ne zaman öpülmek istediğini dikkate almak, ona saygı duymak çok önemli.
Çocuk ısırılarak, ağlatılarak sevilir mi?
Börte Özdemir (Uzman klinik psikolog): Bu sert davranışlar çocukların kafasını karıştırabilir ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu şekilde ‘sevilen’ bir çocuk, bunu normalleştirdiği için etrafındaki yaşıtlarına sevgisini aynı şekilde göstermeye çalışarak okulda dışlanabilir. Öte yandan yabancılar tarafından bu şekilde sevilebileceğini düşünerek de kendisini tehlikelere açık hale getirebilir.
Sezen Aksu (Çocuk gelişimi uzmanı): Sert davranarak sevmek, çocuğun ‘sevgi’ sözcüğünü yanlış anlamasına ve kendisini ifade ederken yanlış davranışlar sergilemesine neden olabilir. Örneğin siz severken çok sert davranıp koluna, bacağına vurabilirsiniz. Çocuğunuz da kardeşine, sınıf arkadaşına vurma veya ısırma davranışı sergileyebilir ve bunu “Ama ben onu seviyorum!” şeklinde ifade edebilir. Bazı çocuklar kendisine çok fazla temas edilmesinden hoşlanmayabilir. Çocuğun mahremiyet sınırlarını geçmemek ve temas etmek için ondan izin almak gerekir. Özellikle 0-6 yaş arasında henüz mahremiyet eğitimi almayan çocuklar, kendilerine yaklaşan kişilerin tüm davranışlarını doğal karşılayabilir. Biz bu sınırları koruyarak çocukta mahremiyet algısı oluşturabiliriz.
*Onları severken hangi sınırlara dikkat etmek gerekir?
Börte Özdemir: Çocuğun bedensel sınırları konusunda dikkatli davranmak önemli. Ebeveyn, sevginin ifade ediliş tarzını öğretirken çocuklarının özgüvenini ve özsaygısını da destekleyebilir. Belirli beden bölgelerine karşı dikkatli olmak, çocukların kendilerini sevdirme şeklindeki isteklerine saygı duymak son derece önemlidir.
Sezen Aksu: Çocukları sert şekilde sevmek onların ruhuna iyi gelmez. Sevdiği kişinin onun canını yakması çocuğun zihinsel olarak sevgi sözcüğünü anlamlandırmasını zorlaştıracaktır. Çünkü sevgi dediğimiz şey bizi rahatlatan, keyif veren, bizi değerli hissettiren bir eylemdir. Sert tutumla sevilen çocuğunsa ileriye yönelik sevgi anlayışında farklılık olması normaldir.
* Anne-babalara ‘sevme’ konusunda önerileriniz neler?
Börte Özdemir: Ebeveynlerin odaklanmaları gereken temel husus, kendi çocuklarının istek ve ihtiyaçlarıdır. Çocukların ne zaman sarılmak, öpülmek ya da sevilmek istediklerini dikkate almaları; eğer “Hayır” diyorsa durmaları, zorlamamaları ve bu konudaki kararlarına saygı duymaları önemlidir. İstemedikleri halde devam etmek, onlara bedenleri konusunda saygı duymadığımız mesajını iletir.
Sezen Aksu: Özellikle anne ve bebeğin temas etmesinin en değerli olduğu dönemlerde annenin çocuğunu bol bol öperek, koklayarak, bebeğe temas ederek, onu okşayarak sevmesi önemlidir. Genelde henüz bebeğin bunu anlamadığı düşünülse bile aslında sevgi dolu temas çocuğun hem duygusal bağını hem de ileriye yönelik sosyal-duygusal gelişimini olumlu etkiler. Daha ileriki dönemlerdeyse çocuğunuzun izni dahilinde saçını okşamanız, sözel olarak sevginizi aktarmanız ve öpmeniz duygusal gelişimini olumlu etkileyecektir.
Hadi gidelim
‘Küçük Viking’ sahnede
Babası onu tehlikeli yolculuğa götürmek istemeyince büyüdüğünü kanıtlamak isteyen Viki tek başına yola çıkar...
Yer: Ankara-Panora Sanat Merkezi
Tarih: Yarın Saat: 13.00 Yaş: 3+
İletişim: (0312) 491 91 92
Fiyatı: 66.50 lira
HAFTANIN KİTABI
‘Sen, Ben, Hepimiz, Yaşasın Bedenimiz!’
Çocuklara kendi bedenlerini sevmeyi eğlenceli bir dille öğretiyor.
Yayınevi: Doğan Çocuk Yazan/Çizen: C. Barkla-E. Salcedo Çeviren: Nazlıcan Saltan Tür: Eğitim ve etkinlik kitabı
Yaş: 3+ Sayfa: 24 Fiyatı: 39 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Ömür Kurt’un yeğeni Zümra
Ailenizin minik üyesinin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuklaHayat etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Korkutmadan sevin
Çocukları ısırarak, çimdikleyerek, ağlatarak sevmek gibi bir huyumuz var. Oysa bu davranışlar çocuğu korkutur, onu sevgiden ve ilgiden uzaklaştırır. Ayrıca ‘sevgi’ sözcüğünü yanlış anlayan çocuk, kendisini ifade ederken çevresindekilere yanlış davranışlar da sergileyebilir.
Çocuğun ne zaman öpülmek istediğini dikkate almak, ona saygı duymak çok önemli.
Çocuk ısırılarak, ağlatılarak sevilir mi?
Börte Özdemir (Uzman klinik psikolog): Bu sert davranışlar çocukların kafasını karıştırabilir ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu şekilde ‘sevilen’ bir çocuk, bunu normalleştirdiği için etrafındaki yaşıtlarına sevgisini aynı şekilde göstermeye çalışarak okulda dışlanabilir. Öte yandan yabancılar tarafından bu şekilde sevilebileceğini düşünerek de kendisini tehlikelere açık hale getirebilir.
Sezen Aksu (Çocuk gelişimi uzmanı): Sert davranarak sevmek, çocuğun ‘sevgi’ sözcüğünü yanlış anlamasına ve kendisini ifade ederken yanlış davranışlar sergilemesine neden olabilir. Örneğin siz severken çok sert davranıp koluna, bacağına vurabilirsiniz. Çocuğunuz da kardeşine, sınıf arkadaşına vurma veya ısırma davranışı sergileyebilir ve bunu “Ama ben onu seviyorum!” şeklinde ifade edebilir. Bazı çocuklar kendisine çok fazla temas edilmesinden hoşlanmayabilir. Çocuğun mahremiyet sınırlarını geçmemek ve temas etmek için ondan izin almak gerekir. Özellikle 0-6 yaş arasında henüz mahremiyet eğitimi almayan çocuklar, kendilerine yaklaşan kişilerin tüm davranışlarını doğal karşılayabilir. Biz bu sınırları koruyarak çocukta mahremiyet algısı oluşturabiliriz.
*Onları severken hangi sınırlara dikkat etmek gerekir?
Börte Özdemir: Çocuğun bedensel sınırları konusunda dikkatli davranmak önemli. Ebeveyn, sevginin ifade ediliş tarzını öğretirken çocuklarının özgüvenini ve özsaygısını da destekleyebilir. Belirli beden bölgelerine karşı dikkatli olmak, çocukların kendilerini sevdirme şeklindeki isteklerine saygı duymak son derece önemlidir.
Sezen Aksu: Çocukları sert şekilde sevmek onların ruhuna iyi gelmez. Sevdiği kişinin onun canını yakması çocuğun zihinsel olarak sevgi sözcüğünü anlamlandırmasını zorlaştıracaktır. Çünkü sevgi dediğimiz şey bizi rahatlatan, keyif veren, bizi değerli hissettiren bir eylemdir. Sert tutumla sevilen çocuğunsa ileriye yönelik sevgi anlayışında farklılık olması normaldir.
* Anne-babalara ‘sevme’ konusunda önerileriniz neler?
Börte Özdemir: Ebeveynlerin odaklanmaları gereken temel husus, kendi çocuklarının istek ve ihtiyaçlarıdır. Çocukların ne zaman sarılmak, öpülmek ya da sevilmek istediklerini dikkate almaları; eğer “Hayır” diyorsa durmaları, zorlamamaları ve bu konudaki kararlarına saygı duymaları önemlidir. İstemedikleri halde devam etmek, onlara bedenleri konusunda saygı duymadığımız mesajını iletir.
Sezen Aksu: Özellikle anne ve bebeğin temas etmesinin en değerli olduğu dönemlerde annenin çocuğunu bol bol öperek, koklayarak, bebeğe temas ederek, onu okşayarak sevmesi önemlidir. Genelde henüz bebeğin bunu anlamadığı düşünülse bile aslında sevgi dolu temas çocuğun hem duygusal bağını hem de ileriye yönelik sosyal-duygusal gelişimini olumlu etkiler. Daha ileriki dönemlerdeyse çocuğunuzun izni dahilinde saçını okşamanız, sözel olarak sevginizi aktarmanız ve öpmeniz duygusal gelişimini olumlu etkileyecektir.
Hadi gidelim
‘Küçük Viking’ sahnede
Babası onu tehlikeli yolculuğa götürmek istemeyince büyüdüğünü kanıtlamak isteyen Viki tek başına yola çıkar...
Yer: Ankara-Panora Sanat Merkezi
Tarih: Yarın Saat: 13.00 Yaş: 3+
İletişim: (0312) 491 91 92
Fiyatı: 66.50 lira
HAFTANIN KİTABI
‘Sen, Ben, Hepimiz, Yaşasın Bedenimiz!’
Çocuklara kendi bedenlerini sevmeyi eğlenceli bir dille öğretiyor.
Yayınevi: Doğan Çocuk Yazan/Çizen: C. Barkla-E. Salcedo Çeviren: Nazlıcan Saltan Tür: Eğitim ve etkinlik kitabı
Yaş: 3+ Sayfa: 24 Fiyatı: 39 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Ömür Kurt’un yeğeni Zümra
Ailenizin minik üyesinin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuklaHayat etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.