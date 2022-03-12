‘Kendi işini göremeyen çocuk güvensiz bir yetişkin olabilir’

Hayatında hiç sofra kurmamış, dolabını toplamamış veya eşyalarını temizlememiş çocuklar, ergenlik döneminde de desteğe ihtiyaç duyuyor ve bu durum yetişkin dönemlerine de taşınıyor. Uzmanlar, yaşamsal beceriler edinmeyen çocukların güvensiz yetişkinlere dönüştüğünü söylüyor.
Çocuğun her işini anne-babasının yapması nelere sebep olur?
Psikolog Pelin Ankay: Yetersizlik duygusuna sebep olabilir. Çocuğun kendine güvenebilmesi için tek başına da bir şeylerin üstesinden gelebildiğini görmesi gerekir. Böyleceçocuk, kendine daha fazla saygı duyar ve yeterlilik duygusu gelişir. Çocuğa alan sağlamak, ona özerklik kazandırmak,birey olduğunu hissettirir. Aksi halde yetişkinlikte de onu idare edecek birine ihtiyaç duyabilir. Bunun olmaması için ebeveynin aşırı korumacılık ve aşırı esnek olmak arasında bir orta yolu bulması gerekir. Yaş ilerledikçe aileden ayrışamayan bireyler, ileride partnerlerinde ve arkadaşlarında bağımlı olacakları ebeveyn figürü ararlar. Kişi çocukken kendini değersiz ve yetersiz hissederse, yetişkinlikte o değeri zorla insanlardan almaya çalışır. Çocuğa kendini prens veya prenses gibi hissettirilmemek gerek. Bu, değersizlik ve yetersizlik hissine sebep olur. Üstelik çocuğa “Ben zorluklarla başa çıkamam, hiçbir şeyi beceremem, ailem benim için yapar” mesajını verir.
Pedagog Öznur Simav: Bebeklik döneminden çocukluğa geçişte bir şeyi bir yerden alıp götürme, getirme gibi davranışlar başlamış olur. Ve çocuk bu yaptığı ‘iş’lerden mutlu olur. Sonrasında basit özbakım becerilerini kazanmaya başlar. 2-3 yaşlarında montunu kendi çıkarıyorsa, giyme çabalarında destekle sonuç aldığını görüyorsa devam etmek ister. Onun için bu bir motivasyondur. Bir şeyleri “Ben yapabilirim” dediği dönemi değerlendirmek gerekir. Çocuğun her işini anne-babasının yapması, özgüven duygusunun gelişmesinde aksaklıklara sebebiyet verir. Evde anne-babasını modelleyerek büyüyen, değişik konularda bilgi ve beceri sahibi olan çocuğun yaşamda ayakları yere daha sağlam basar.
* Çocuğun kendi işlerini görebilecek beceriyi kazanması için anne-babalara önerileriniz neler?
Pelin Ankay:
*Çocuğa yaşına uygun sorumluluklar vererek zamanla özerklik kazanması sağlanabilir. Örneğin yatağını toplama, evcil hayvana yemek verme, ayakkabısını bağlama gibi. Bu, çocuğunuza, ona güvendiğiniz mesajını verir.
* Birçok ebeveyn zamandan kazanmak için çocuğun işlerini kendi yapıyor. Bu ona, kendi başına bir şey yapamadığını hissettirir. Çocuğun yavaş olması çok normaldir fakat zorlanarak sorumluluk almayı öğrenir.
* Çocuk bir bireydir, bu nedenle onun istekleri, amaçları dinlenmelidir. Sadece öğüt verilmemelidir.
* Çocuğun, davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşmesine izin verilmelidir. Böylece yaptıklarından ders alarak sorumluluk alabilmesi sağlanır. Örneğin ödevini yapmayı unutan bir çocuk okula gitmek istemeyebilir. Burada sınır koyup çocuğu okula göndermek gerekebilir. Bu sizi kötü ebeveyn yapmaz.
Hadi gidelim
Ritim atölyesi
‘Gönül Yeprem ile Neşeli Notalar’ adlı ritim atölyesinde çocuklar ses, ritim, hareket ve işitsel becerileri öğrenecek, müziği keşfedecekler.
Yer: İstanbul Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın Saat: 11.00 Yaş: 3-6 yaş
İletişim: (0216) 359 45 50 Fiyatı: 120 lir
Ölüm ve yaşam üzerine...
‘Koca Gökyüzü’ soru sormayı çok seven bir torunla ona harika yanıtlar veren bir dedenin hikâyesi. Ölüm ve yaşam üzerine sıcacık bir kitap.
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Yazan/çizen: Sebastiano Ruiz Mignone
Tür: Öykü Yaş: 5+ Sayfa: 48 Fiyatı: 18 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Ailenizin minik üyesinin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuklaHayat etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Buket ve Tuncay Keskin’in oğlu Çınar.
‘Kendi işini göremeyen çocuk güvensiz bir yetişkin olabilir’
Hayatında hiç sofra kurmamış, dolabını toplamamış veya eşyalarını temizlememiş çocuklar, ergenlik döneminde de desteğe ihtiyaç duyuyor ve bu durum yetişkin dönemlerine de taşınıyor. Uzmanlar, yaşamsal beceriler edinmeyen çocukların güvensiz yetişkinlere dönüştüğünü söylüyor.
Çocuğun her işini anne-babasının yapması nelere sebep olur?
Psikolog Pelin Ankay: Yetersizlik duygusuna sebep olabilir. Çocuğun kendine güvenebilmesi için tek başına da bir şeylerin üstesinden gelebildiğini görmesi gerekir. Böyleceçocuk, kendine daha fazla saygı duyar ve yeterlilik duygusu gelişir. Çocuğa alan sağlamak, ona özerklik kazandırmak,birey olduğunu hissettirir. Aksi halde yetişkinlikte de onu idare edecek birine ihtiyaç duyabilir. Bunun olmaması için ebeveynin aşırı korumacılık ve aşırı esnek olmak arasında bir orta yolu bulması gerekir. Yaş ilerledikçe aileden ayrışamayan bireyler, ileride partnerlerinde ve arkadaşlarında bağımlı olacakları ebeveyn figürü ararlar. Kişi çocukken kendini değersiz ve yetersiz hissederse, yetişkinlikte o değeri zorla insanlardan almaya çalışır. Çocuğa kendini prens veya prenses gibi hissettirilmemek gerek. Bu, değersizlik ve yetersizlik hissine sebep olur. Üstelik çocuğa “Ben zorluklarla başa çıkamam, hiçbir şeyi beceremem, ailem benim için yapar” mesajını verir.
Pedagog Öznur Simav: Bebeklik döneminden çocukluğa geçişte bir şeyi bir yerden alıp götürme, getirme gibi davranışlar başlamış olur. Ve çocuk bu yaptığı ‘iş’lerden mutlu olur. Sonrasında basit özbakım becerilerini kazanmaya başlar. 2-3 yaşlarında montunu kendi çıkarıyorsa, giyme çabalarında destekle sonuç aldığını görüyorsa devam etmek ister. Onun için bu bir motivasyondur. Bir şeyleri “Ben yapabilirim” dediği dönemi değerlendirmek gerekir. Çocuğun her işini anne-babasının yapması, özgüven duygusunun gelişmesinde aksaklıklara sebebiyet verir. Evde anne-babasını modelleyerek büyüyen, değişik konularda bilgi ve beceri sahibi olan çocuğun yaşamda ayakları yere daha sağlam basar.
* Çocuğun kendi işlerini görebilecek beceriyi kazanması için anne-babalara önerileriniz neler?
Pelin Ankay:
*Çocuğa yaşına uygun sorumluluklar vererek zamanla özerklik kazanması sağlanabilir. Örneğin yatağını toplama, evcil hayvana yemek verme, ayakkabısını bağlama gibi. Bu, çocuğunuza, ona güvendiğiniz mesajını verir.
* Birçok ebeveyn zamandan kazanmak için çocuğun işlerini kendi yapıyor. Bu ona, kendi başına bir şey yapamadığını hissettirir. Çocuğun yavaş olması çok normaldir fakat zorlanarak sorumluluk almayı öğrenir.
* Çocuk bir bireydir, bu nedenle onun istekleri, amaçları dinlenmelidir. Sadece öğüt verilmemelidir.
* Çocuğun, davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşmesine izin verilmelidir. Böylece yaptıklarından ders alarak sorumluluk alabilmesi sağlanır. Örneğin ödevini yapmayı unutan bir çocuk okula gitmek istemeyebilir. Burada sınır koyup çocuğu okula göndermek gerekebilir. Bu sizi kötü ebeveyn yapmaz.
Hadi gidelim
Ritim atölyesi
‘Gönül Yeprem ile Neşeli Notalar’ adlı ritim atölyesinde çocuklar ses, ritim, hareket ve işitsel becerileri öğrenecek, müziği keşfedecekler.
Yer: İstanbul Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın Saat: 11.00 Yaş: 3-6 yaş
İletişim: (0216) 359 45 50 Fiyatı: 120 lir
Ölüm ve yaşam üzerine...
‘Koca Gökyüzü’ soru sormayı çok seven bir torunla ona harika yanıtlar veren bir dedenin hikâyesi. Ölüm ve yaşam üzerine sıcacık bir kitap.
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Yazan/çizen: Sebastiano Ruiz Mignone
Tür: Öykü Yaş: 5+ Sayfa: 48 Fiyatı: 18 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Ailenizin minik üyesinin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuklaHayat etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Buket ve Tuncay Keskin’in oğlu Çınar.