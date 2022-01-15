 ‘Kardeşleri büyük-küçük diye etiketlemeyelim’

Pek farkında olmasak da hayatımızda binlerce nokta var: Sevgi noktası, öfke noktası, kaygı noktası… Eğer bu noktaların bilincinde olursak hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Nasıl mı? ‘Nokta’ kitaplarıyla dikkatleri üzerine çeken ve bir anda ülkemizde de tanınır hale gelen Diane Alber’le hem ‘Nokta’ kitaplarını hem de duyguları konuştuk.

Kitaplarınız çok eğlenceli ve ilgi çekici. Yazmaya başlarken çıkış noktanız neydi?

İlham kaynağım çocuklarım oldu. Onlar sayesinde resimli hikâye kitapları yazıp illüstrasyonlarını yapmaya başladım. Oğlum doğduğunda ona okumam için birçok resimli hikâye kitabı hediye edildi. Bu kitapların bir kısmı yaratıcılığımı geliştirmem için ilham oldu. Çocuklarımın ‘kitapla bağlantılı etkinlikler’ ile ne kadar ilgili olduğunu gördüğümde çocuklarımın ilgilerini canlı tutabilmek için kendi kitabımı yaratabileceğimi düşündüm. Ve böylece Nokta Serisi üzerine çalışmaya başladım.

Duyguları noktalar üzerinden anlatma fikri nereden çıktı, size nasıl bir deneyim sağladı?

Çocuklarım büyüdükçe duyguları da onlarla birlikte büyüdü. Neden kızgın ya da endişeli olduklarını anlamaya çalışmak zordu, bu yüzden onlara sağlıklı iletişim kurma ve duygularını yönetme yollarını öğretmeye başladım. Bir duyguyu bir ‘şey’ olarak hayal etmelerini sağladığımda, duygularının etkilerini küçültme konusunda daha fazla kontrole sahip olduklarını keşfettim. ‘Öfkeli Nokta’ böyle ortaya çıktı. ‘Sakin ol’ demek yerine “Öfke noktan çok büyüyor, onu daha kontrol edilebilir bir boyuta nasıl getirebiliriz sence?” derdim. Daha sonra onların öfkelerini yatıştırmalarının yollarını bulmak için beyin fırtınası yaptık.

Kitaplarınızın ebeveyn ve çocuklar arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasında rol oynayacağı kesin! Peki, çocuklar bu kitapları okuduklarında neler hissdiyorlar?

Çocuklar noktalarla gerçekten bağ kurdular, bu bağı görsel olarak anlatmalarının dışında kendilerini ifade edebilmek için istedikleri hikâyeleri noktalardan yola çıkarak çizmeleri de kolay. Bu nedenle, bir çocuk nasıl hissettiğini söylemekte zorlanıyorsa bunu çizerek anlatmasını sağlayabilir ve iletişimi daha kolay sağlayabilirsiniz.