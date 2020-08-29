Her ev bir okul, her oda bir sınıf

‘Haftalık plan hazırlayın’
Eğitimci-yazar Dr. Bahar Eriş: Ebeveynler, çocuklarıyla birlikte günlük veya haftalık bir çalışma planı hazırlamalı. Bir planın olması belirsizliği azaltır. Belirsizliğin azalması da motivasyonu arttırır. Gün sonunda planı birlikte gözden geçirin. Evin içindeki çalışma ortamı da sınıf içindeki ortam gibi sessiz sakin olmalıdır. Çocuk ekran üzerinden ders dinlerken başka bir yerde TV’nin açık olması, elektrik süpürgesinin çalışması, etrafta konuşma olması dikkatini dağıtır. Çocuğun dersine saygı göstermek, eğitimin değerli olduğu mesajını da verir. Bu da motivasyonunu arttırır.
‘Teneffüs olmazsa olmaz!’
Eğitim bilimci Dr. Gülden Dönmez: Uzaktan eğitim sürecinde teneffüs çok önemli ama bununla ilgili bir standardın olması çok zor görünüyor. Örneğin birinci dersin sonunda on dakikalık teneffüs yeterli olabilirken üçüncü dersin sonunda daha uzun süreli teneffüsler verilmeli. Sınıf seviyeleri ve günlük ders saatleri dikkate alındığında teneffüs süreleri için bir alt sınır belirlenip öğretmenin inisiyatifine bırakılabilir.
‘Yatakta değil masada çalışsın, uyku saatleri dengeli olsun’
Dr. Bahar Eriş: Yatakta çalışmak iyi fikir değildir. Yatak uykuyla ilişkili bir mekândır, dolayısıyla dersi yataktan izlemek uyku getirir. Çalışma tercihen masa başında olmalıdır. Çalışma alanı dikkat dağıtıcı uyaranlardan arındırılmalıdır. Bu bir tatil değil, dolayısıyla uyku saatlerinin okuldaki gibi olması iyi olur. Sabahları erken kalkma düzenini sürdürmek, gece yatma saatini düzenlemek yararlı olur.
‘Sanki okuldaymış gibi giyinsin’
Dr. Gülden Dönmez: Dersi için ekran başına geçecek öğrenciler rahat fakat ev kıyafetlerinden farklı kıyafetler giymeli. Hatta saçını başını düzeltip kişisel bakımını yapmalıdır. Bu şekilde normal yaşantılarında okula giderken yaptıkları gibi hazırlanıp hem bütün gün evde olmanın verdiği sıradanlığın olumsuz etkilerinden bir nebze uzaklaşır hem de toplum içine çıkarken derli toplu olmalarıyla ilgili alışkanlık kazanabilirler.
‘Ders haricindeki zamanlarda ekrandan uzak durmalı’
Dr. Bahar Eriş: Ders sırasına cep telefonun ortadan kalkması gerekir. Araştırmalar, telefon kapalı bile olsa ders ortamında bulunmasının dikkati dağıttığını gösteriyor. Mola sırasında ekrana bakmak bedeni ve zihni dinlendirmez. Kitap okumak, televizyon izlemek, bilgisayarda oyun oynamak gibi aktivitelerden kaçınmak gerekir. Zihin ancak bu şekilde yeniden öğrenmeye hazırlanabilir.
Eğitimci/Sosyolog Prof. Dr. Levent Eraslan: Uzun süreli bilgisayar veya televizyon ekranı başında oturmak özellikle çocuklarda göz, iskelet vb. sorunlarına neden olduğu için uzaktan eğitim programını geliştirilirken bu durumun dikkate alınması çok önemlidir. Çocukların gün içinde bilgisayar veya televizyon ekranıyla etkileşiminin oldukça fazla olduğunu hesaba katarak ders haricindeki zamanlarda anne babaların çocuklarını bilgisayar, cep telefonu, tablet, televizyon vs. ekranından uzak tutmak için çaba harcamaları gerekmektedir.
‘Odaklanması için sunum şart’
Dr. Gülden Dönmez: Özellikle ilk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitimle öğrencilerin dikkatini derse toplamak oldukça zordur. Bununla birlikte aynı yaşlardaki çocukların bilgisayar ekranlarına hipnoz olmuş gibi saatlerce odaklanıp oyun oynadıkları düşünüldüğünde onların ilgisini çekecek şekilde sunumlar hazırlanıp derslere aktif olarak katılmalarına olanak verilmesi öğrencilerin konsantrasyonunu sağlamak konusunda olumlu yönde etkili olacaktır.
‘Sınıfta ders dinlemekle ekrandan dinlemek farklı’
Prof. Dr. Levent Eraslan: Dijital ortamlarda fazla zaman geçirmek öğrencilerde dikkat eksikliğine neden olur. Oysaki aktif bir şekilde dışarıda zaman geçiren çocuklar, akranlarıyla ilişki kurar oyun oynar. Böylece duygularını geliştirme fırsatı bulurlar. Çocuğunuz bilgisayarının önünde uzun süre oturacaktır, onları gün içinde evde veya açık alanda yapabilecekleri egzersizlere yönlendirin ve onlara eşlik edin. Unutmayın, fiziksel aktivite, beyin molaları, atıştırmalıklar ve yemekler, ev işleri ve aile aktivite zamanı için zaman ayırmak çocuğunuzun kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.
‘Ona öğretmeni gibi davranmayın’
Dr. Bahar Eriş: Aile çocuğun öğretmeni değildir. Öğretmenlik bir sabır işidir ve bu gergin ve olağandışı koşullarda aileler yanlış tutumlarla çocukları eğitimden soğutabilirler. Ailenin temel görevi evde rutini sağlamak, güvenli ve rahat bir çalışma ortamı hazırlamak, çocuğun ihtiyaçlarını gözlemleyip gerekirse öğretmeniyle iletişime geçmektir.
‘Çocuklarınızın akademik başarısına değil, ruhsal sağlığına önem verin’
Prof. Dr. Levent Eraslan: Uzaktan eğitim süreci, çocukların öğrenmesi ve başarısında aile katılımını arttırdı ve bu süreçte çocukların en büyük destekçisi ebeveynleri oldu. Ancak anne babaların, çocuklarından beklentileri azalmadı. Notlar ve okul başarısı anne babaların hâlâ birincil önceliği. Oysaki çocuklar kendilerini güvende ve emin hissettiklerinde en iyi şekilde öğrenirler. Bu nedenle ebeveynler, çocuklarını duyguları hakkında konuşmaya teşvik etmeli, onları yalnız olmadıklarına dair güvence vermeli. Unutmamak gerekir ki, düzensizlik içindeki bir çocuk öğrenemez. Bu nedenle çocuklar psikolojik olarak rahatlamalı, bir düzen içinde yaşamalı ve duygularını anlatabilmelidir. Şimdi evde eğitim görecekler ama sınıfta da her şey mükemmel değildir, bu nedenle çocuklarınızdan mükemmel olmalarını beklemeyin. İyi gitmeyen şeylere takılıp kalmak kolay ama, iyi giden şeyleri de kutlamak gerek. Çocuğunuzun başarılı olduğu yönleri öne çıkartın. Öğrenmek karmaşık bir süreçtir. Onun zorlanmasını anlayın, eleştirmek yerine saygı gösterin ve yardımcı olun.
Dr. Bahar Eriş: Çocuğun bu öğrenme süreciyle ilgili duygularını ifade etmesine alan tanımak faydalıdır. Bu onlara iyi hissettirir. Kendini ifade etmekte zorluk yaşayan çocuklar olabilir. Onlar da resim, dans, yazı yazma gibi farklı seçeneklerle duygularını dışavurabilirler.
‘Uzaktan eğitime bir fikrim var’
Dr. Bahar Eriş: Bu süreç dünyanın hiçbir ülkesi için de kolay değil. Milli Eğitim Bakanlığı ‘Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var’ diye bir uygulama başlattı. Bir mikrosite kuruldu. Her vatandaş uzaktan eğitime dair fikrini buraya yazabiliyor. Aileler faydalı olduğuna inandıkları fikirlerini buraya iletebilirler. Çözüme aktif olarak ortak olmaya çalışabilirler.
#EVDEKAL ETKİNLİKLERİ
Tasarım atölyesi
Bu atölyede çocuklar ünlü ressam Van Gogh’un ‘Yıldızlı Geceler’ tablosunun içine oyuncak figürleri yapacak, sonra da hazırladıkları çalışmayı evlerine götürecekler.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 11.30
Fiyat: 60 lira
Telefon: (0216) 359 45 50
HAFTANIN KİTABI
Dan Brown’ın ilk resimli çocuk kitabı olan ‘Hayvanlar Senfonisi’ bir orman müzikali. Kitaptaki QR kodunu cep telefonunuza okuttuğunuzda Brown’un bestelerini de dinleyebilirsiniz.
Yayınevi: Altın Kitaplar
Yazar: Dan Brown
Tür: Öykü
Sayfa: 44
Fiyatı: 80 lira
BEBEKLİ AİLE BULUŞMALARI’NI ANTALYA’DAN EVLERİNİZE TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ!
Sevgili aileler, evde zaman geçirdiğimiz bu günlerde, bebeklerimizin bilişsel ve sosyal gelişimiyle ilgili değerli bilgileri içeren geçmiş buluşmalarımızı ekranlarınıza getiriyoruz. Bebelac Çocuk Devam Sütleri’yle Bebekli Aile Buluşmaları’nın 9. Durağı Antalya’ydı! Uzman Dr. Ali Fuat Serpen bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini anlattı, Nutricia Pazarlama Müdürü Nuray Aksu Sezgin ise annelik tecrübelerini paylaştı. Annelerin yoğun ilgisiyle karşılanan söyleşi sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi.
Her ev bir okul, her oda bir sınıf
Uzaktan eğitim süreci başlıyor. Anne-babalar çocuklarından disiplin ve başarı bekliyor; çocuklar da ekranı yeniden eğitim için kullanmaya hazırlanıyor. Uzaktan eğitim sürecini daha verimli hale getirmek için neler yapmak gerektiğini uzmanlara sorduk.
‘Haftalık plan hazırlayın’
Eğitimci-yazar Dr. Bahar Eriş: Ebeveynler, çocuklarıyla birlikte günlük veya haftalık bir çalışma planı hazırlamalı. Bir planın olması belirsizliği azaltır. Belirsizliğin azalması da motivasyonu arttırır. Gün sonunda planı birlikte gözden geçirin. Evin içindeki çalışma ortamı da sınıf içindeki ortam gibi sessiz sakin olmalıdır. Çocuk ekran üzerinden ders dinlerken başka bir yerde TV’nin açık olması, elektrik süpürgesinin çalışması, etrafta konuşma olması dikkatini dağıtır. Çocuğun dersine saygı göstermek, eğitimin değerli olduğu mesajını da verir. Bu da motivasyonunu arttırır.
‘Teneffüs olmazsa olmaz!’
Eğitim bilimci Dr. Gülden Dönmez: Uzaktan eğitim sürecinde teneffüs çok önemli ama bununla ilgili bir standardın olması çok zor görünüyor. Örneğin birinci dersin sonunda on dakikalık teneffüs yeterli olabilirken üçüncü dersin sonunda daha uzun süreli teneffüsler verilmeli. Sınıf seviyeleri ve günlük ders saatleri dikkate alındığında teneffüs süreleri için bir alt sınır belirlenip öğretmenin inisiyatifine bırakılabilir.
‘Yatakta değil masada çalışsın, uyku saatleri dengeli olsun’
Dr. Bahar Eriş: Yatakta çalışmak iyi fikir değildir. Yatak uykuyla ilişkili bir mekândır, dolayısıyla dersi yataktan izlemek uyku getirir. Çalışma tercihen masa başında olmalıdır. Çalışma alanı dikkat dağıtıcı uyaranlardan arındırılmalıdır. Bu bir tatil değil, dolayısıyla uyku saatlerinin okuldaki gibi olması iyi olur. Sabahları erken kalkma düzenini sürdürmek, gece yatma saatini düzenlemek yararlı olur.
‘Sanki okuldaymış gibi giyinsin’
Dr. Gülden Dönmez: Dersi için ekran başına geçecek öğrenciler rahat fakat ev kıyafetlerinden farklı kıyafetler giymeli. Hatta saçını başını düzeltip kişisel bakımını yapmalıdır. Bu şekilde normal yaşantılarında okula giderken yaptıkları gibi hazırlanıp hem bütün gün evde olmanın verdiği sıradanlığın olumsuz etkilerinden bir nebze uzaklaşır hem de toplum içine çıkarken derli toplu olmalarıyla ilgili alışkanlık kazanabilirler.
‘Ders haricindeki zamanlarda ekrandan uzak durmalı’
Dr. Bahar Eriş: Ders sırasına cep telefonun ortadan kalkması gerekir. Araştırmalar, telefon kapalı bile olsa ders ortamında bulunmasının dikkati dağıttığını gösteriyor. Mola sırasında ekrana bakmak bedeni ve zihni dinlendirmez. Kitap okumak, televizyon izlemek, bilgisayarda oyun oynamak gibi aktivitelerden kaçınmak gerekir. Zihin ancak bu şekilde yeniden öğrenmeye hazırlanabilir.
Eğitimci/Sosyolog Prof. Dr. Levent Eraslan: Uzun süreli bilgisayar veya televizyon ekranı başında oturmak özellikle çocuklarda göz, iskelet vb. sorunlarına neden olduğu için uzaktan eğitim programını geliştirilirken bu durumun dikkate alınması çok önemlidir. Çocukların gün içinde bilgisayar veya televizyon ekranıyla etkileşiminin oldukça fazla olduğunu hesaba katarak ders haricindeki zamanlarda anne babaların çocuklarını bilgisayar, cep telefonu, tablet, televizyon vs. ekranından uzak tutmak için çaba harcamaları gerekmektedir.
‘Odaklanması için sunum şart’
Dr. Gülden Dönmez: Özellikle ilk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitimle öğrencilerin dikkatini derse toplamak oldukça zordur. Bununla birlikte aynı yaşlardaki çocukların bilgisayar ekranlarına hipnoz olmuş gibi saatlerce odaklanıp oyun oynadıkları düşünüldüğünde onların ilgisini çekecek şekilde sunumlar hazırlanıp derslere aktif olarak katılmalarına olanak verilmesi öğrencilerin konsantrasyonunu sağlamak konusunda olumlu yönde etkili olacaktır.
‘Sınıfta ders dinlemekle ekrandan dinlemek farklı’
Prof. Dr. Levent Eraslan: Dijital ortamlarda fazla zaman geçirmek öğrencilerde dikkat eksikliğine neden olur. Oysaki aktif bir şekilde dışarıda zaman geçiren çocuklar, akranlarıyla ilişki kurar oyun oynar. Böylece duygularını geliştirme fırsatı bulurlar. Çocuğunuz bilgisayarının önünde uzun süre oturacaktır, onları gün içinde evde veya açık alanda yapabilecekleri egzersizlere yönlendirin ve onlara eşlik edin. Unutmayın, fiziksel aktivite, beyin molaları, atıştırmalıklar ve yemekler, ev işleri ve aile aktivite zamanı için zaman ayırmak çocuğunuzun kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.
‘Ona öğretmeni gibi davranmayın’
Dr. Bahar Eriş: Aile çocuğun öğretmeni değildir. Öğretmenlik bir sabır işidir ve bu gergin ve olağandışı koşullarda aileler yanlış tutumlarla çocukları eğitimden soğutabilirler. Ailenin temel görevi evde rutini sağlamak, güvenli ve rahat bir çalışma ortamı hazırlamak, çocuğun ihtiyaçlarını gözlemleyip gerekirse öğretmeniyle iletişime geçmektir.
‘Çocuklarınızın akademik başarısına değil, ruhsal sağlığına önem verin’
Prof. Dr. Levent Eraslan: Uzaktan eğitim süreci, çocukların öğrenmesi ve başarısında aile katılımını arttırdı ve bu süreçte çocukların en büyük destekçisi ebeveynleri oldu. Ancak anne babaların, çocuklarından beklentileri azalmadı. Notlar ve okul başarısı anne babaların hâlâ birincil önceliği. Oysaki çocuklar kendilerini güvende ve emin hissettiklerinde en iyi şekilde öğrenirler. Bu nedenle ebeveynler, çocuklarını duyguları hakkında konuşmaya teşvik etmeli, onları yalnız olmadıklarına dair güvence vermeli. Unutmamak gerekir ki, düzensizlik içindeki bir çocuk öğrenemez. Bu nedenle çocuklar psikolojik olarak rahatlamalı, bir düzen içinde yaşamalı ve duygularını anlatabilmelidir. Şimdi evde eğitim görecekler ama sınıfta da her şey mükemmel değildir, bu nedenle çocuklarınızdan mükemmel olmalarını beklemeyin. İyi gitmeyen şeylere takılıp kalmak kolay ama, iyi giden şeyleri de kutlamak gerek. Çocuğunuzun başarılı olduğu yönleri öne çıkartın. Öğrenmek karmaşık bir süreçtir. Onun zorlanmasını anlayın, eleştirmek yerine saygı gösterin ve yardımcı olun.
Dr. Bahar Eriş: Çocuğun bu öğrenme süreciyle ilgili duygularını ifade etmesine alan tanımak faydalıdır. Bu onlara iyi hissettirir. Kendini ifade etmekte zorluk yaşayan çocuklar olabilir. Onlar da resim, dans, yazı yazma gibi farklı seçeneklerle duygularını dışavurabilirler.
‘Uzaktan eğitime bir fikrim var’
Dr. Bahar Eriş: Bu süreç dünyanın hiçbir ülkesi için de kolay değil. Milli Eğitim Bakanlığı ‘Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var’ diye bir uygulama başlattı. Bir mikrosite kuruldu. Her vatandaş uzaktan eğitime dair fikrini buraya yazabiliyor. Aileler faydalı olduğuna inandıkları fikirlerini buraya iletebilirler. Çözüme aktif olarak ortak olmaya çalışabilirler.
#EVDEKAL ETKİNLİKLERİ
Tasarım atölyesi
Bu atölyede çocuklar ünlü ressam Van Gogh’un ‘Yıldızlı Geceler’ tablosunun içine oyuncak figürleri yapacak, sonra da hazırladıkları çalışmayı evlerine götürecekler.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 11.30
Fiyat: 60 lira
Telefon: (0216) 359 45 50
HAFTANIN KİTABI
Dan Brown’ın ilk resimli çocuk kitabı olan ‘Hayvanlar Senfonisi’ bir orman müzikali. Kitaptaki QR kodunu cep telefonunuza okuttuğunuzda Brown’un bestelerini de dinleyebilirsiniz.
Yayınevi: Altın Kitaplar
Yazar: Dan Brown
Tür: Öykü
Sayfa: 44
Fiyatı: 80 lira
BEBEKLİ AİLE BULUŞMALARI’NI ANTALYA’DAN EVLERİNİZE TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ!
Sevgili aileler, evde zaman geçirdiğimiz bu günlerde, bebeklerimizin bilişsel ve sosyal gelişimiyle ilgili değerli bilgileri içeren geçmiş buluşmalarımızı ekranlarınıza getiriyoruz. Bebelac Çocuk Devam Sütleri’yle Bebekli Aile Buluşmaları’nın 9. Durağı Antalya’ydı! Uzman Dr. Ali Fuat Serpen bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini anlattı, Nutricia Pazarlama Müdürü Nuray Aksu Sezgin ise annelik tecrübelerini paylaştı. Annelerin yoğun ilgisiyle karşılanan söyleşi sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi.