Güzel masal uydurmanın ve anlatmanın 10 altın kuralı

Çocuklar evcil hayvanlarıyla ilgilenirken bir yandan iletişim becerileri ve duygusal zekâları gelişir, diğer yandan sorumluluk almayı ve empati kurmayı öğrenirler. Ancak evcil hayvanıyla hayatını paylaşan çocuklar, dostlarını kaybettiklerinde büyük bir acı yaşayabilirler. Böyle bir durumda ne yapmak gerekir? Uzmanlara sorduk.

Evcil hayvanlar neden önemli?

Uzman Psikolog Ramazan Şimşek: Evcil hayvan besleyen çocukların empati duygularının geliştiği, sorumluluk bilincinin arttığı, duygusal ve doğa zekâlarının geliştiği ve bağışıklık sistemlerinin güçlendiği artık bilimsel olarak kanıtlandı. Örneğin akvaryum balığı, çocukların dikkat ve odaklanma becerilerine iyi gelir. Suyu ve balıkları izlemek onları rahatlatır. Balıkların beslenme ve belli zamanlarda akvaryumun temizlenme görevinin çocuklara verilmesi, onların sorumluluk alma yönünü güçlendirecektir. Köpek, iletişim becerisi en yüksek olan hayvandır. Çocukların sosyal yönünü, iletişim becerilerini, özgüvenini ve duygusal zekâsını geliştirir. Çok iyi bir dost olmaları, çocukların merhamet duygularını artır. Kedi, iletişim becerisi yüksek olan bir hayvandır. Onu okşadığınızda hem sizi hem de çocuğunuzu rahatlatır. Muhabbet kuşu, bakımı diğer hayvanlara göre daha kolaydır. Sürekli neşeli olmaları, iletişime açık olmaları çocukların pozitif duygularını geliştirir. Evde bir kuş sesinin olması çocukların yalnız hissetmemelerini sağlar. Tavşan duyarlı, sempatik ve nazik bir hayvandır. Asla hırçınlık yapmaz. Çocukların sakin olmaları konusunda model alacakları en iyi örnektir. İşte bu nedenlerle çocukların evcil hayvanlarının olması çok önemlidir.

Peki, ya çocuklar evcil hayvanını kaybederse… Hayvanı ölen çocuğa nasıl yaklaşmak gerekir?

Psikolog Serap Duygulu: Çocuklar için evde hayvan beslemek çok önemlidir. Hayvanlarına bağlanırlar, onların sorumluluklarını almak isterler. Eğer çocuğunuzun sahip olduğu evcil hayvanı öldüyse yapılacak en yanlış hareket, bu olayı geçiştirmek ve durumu hafife almaktır. “Aman boş ver, üzülme, yenisini alırız” gibi sözler çocuğu daha çok yaralamaktan başka bir işe yaramaz. Çocuğun üzüntüsünü önemsememek, onu incitir ve aile bireyleriyle bağlarını koparmasına yol açabilir. Çünkü bu tür kayıplar çocuk için bizim yakınlarımızı kaybetmemiz kadar önemli ve üzücüdür. Dolayısıyla ona yas süresi tanımak, anlayışla karşılamak, üzüntüsünü paylaşmaya çalışmak gerekir. Üzüntüsünü hafifletir düşüncesiyle hemen yeni bir hayvan arayışına girmek de çocuğun acısına saygısızlık olur. Onun istediği yeni bir hayvan değil, çok sevdiği ve benimsediği o hayvana ne olduğunu anlamaktır. Çocuk bu acısını kabullendiği zaman ve yas sürecini atlattığı zaman, onun istediği bir hayvan seçmek en doğrusudur. Kaybın hemen arkasından bu türde teklifler yapılmamalı ve yas tutması için zaman tanınmalıdır. Çocuğu yaşadığı üzüntüyle ilgili olarak konuşmak istediği her sefer sabırla dinlemek ve aynı üzüntüyü paylaştığınızı belirtmek gerekir. Zamanla bu dönemi atlatacaktır ve aynı zamanda ölüm konusunda bir fikir sahibi olarak hayatın en önemli dönemlerinden birine tanıklık etmiş kayıplar çocuğun sözle ifade edemeyeceğimiz ölüm duygusunu tanımasını, sevilen bir varlığın hayatının sonlanmasına dair yaşayabileceği üzüntüleri anlamasını sağlar. Bir hayvanın kaybıyla birlikte çocuk, insanların da hayatlarını kaybedeceklerini ve bunun hayatın doğal bir süreci olduğu fikrini öğrenir, zamanla da bu fikri kabullenir. Bu sırada ikincil öğrenme olarak doğadaki dönüşümü de fark edecektir. Çocuğunuzun bu aşamalar boyunca tek ihtiyacı olan onu anladığınızı ve acısını paylaştığınızı bilmektir. Size düşen, bu dönemde çocuğa karşı anlayışlı ve sevecen olabilmektir.

ÇOCUKLUĞUN İLK 6 YILI NASIL GEÇİRİLMELİ?

Bir insanın yaşamının ilk 6 yılı geri kalan bütün yaşamını etkiliyor. Peki, ilk 6 yıl nasıl geçirilmeli Cocukludunya.com Eğitim Danışmanı ve 200 Adımda Ergenlik Rehberi uzmanlarından Pedagog Prof. Dr. Norma Razon 'Çocuklarla Bir Ömür' programımızda yanıtladı.

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