Göz bozukluğu okul başarısını etkiliyor

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy, “Türkiye’de her üç çocuktan birinde görme bozukluğu var. Doğumdan hemen sonra ilk göz kontrolü yapılmalı. Okul süresince de düzenli olarak kontrole devam edilmeli” diyor.
◊ Çocuklar hangi aralıklarla göz kontrolünden geçmeli?
Türkiye’de her üç çocuktan birinde göz bozukluğu var. Sorunun farkında olmayan aileler çocuklarının derslerdeki başarısızlığını “Öğrenme yeteneği düşük” diye nitelendirebiliyor. Eğer gerekli önlemler zamanında alınmazsa ilerleyen yıllarda tedavisi daha güç olan ‘göz tembelliği’ yaşanabilir. Bu nedenle doğumdan hemen sonra ilk göz kontrolü yapılmalı. Ardından 6-12 aylık dilimde... Okul süresince de düzenli olarak kontrole devam edilmeli.
◊ Anne-babalar, çocuklarında görme sorunu olduğunu nasıl anlar?
Anne-babalar sadece belirtileri anlayabilirler. Eğer çocukta göz kayması, gözkapağı düşüklüğü, çapaklanma, şişlik, bir gözü kapayarak bakma, okurken satır atlama, cümleleri eliyle takip etme, gözleri kısarak bakma, televizyonu yakından seyretme, gözlerde sulanma, sık sık göz kaşıma, gözde
ya da başta ağrı gibi belirtiler görüyorlarsa hemen bir hekime başvurmalılar.
◊ Her göz bozukluğunda gözlük takılmalı mı?
Çok yüksek hipermetropi ve astigmatizmada gözlerin her ikisinde birden tembellik oluşabilir. Bu durumda çocuk uygun gözlüğü hemen takmaya başlamalı. Gözlük takmanın yaşı yok, hatta üçüncü aydan itibaren uygun çerçeve seçimiyle bebekler de rahatlıkla gözlük kullanabilir. Gözlük takmak daha iyi görmek için değil görme gelişiminin sağlanması veya kaymanın düzelmesine yardımcı olmak içindir. Göz numarasını düşürmez veya numaranın yükselmesine neden olmaz.
HAFTANIN KİTABI
Çocuklar, kitapta yer alan çıkartmaları postere yapıştırarak kendi evlerini oluşturabilecek. 3-6 yaşları için uygun.
Yayınevi: Şapka ve Fil Yayınevi
Yazar: Kolektif Tür: Çocuk Aktiviteleri Sayfa: 32 sayfa Fiyatı: 29 lira
HADİ GİDELİM
KALPLİ ÇERÇEVE
ATÖLYESİ
Bu atölyede çocuklar, hayal güçlerini kullanarak istedikleri çerçeveyi tasarlayacak. Sonra da fotoğraflarını içine yerleştirip sevdiklerine hediye edecekler.
Yer: İstanbul, Trump Towers
Tarih: Bugün ve yarın, Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz Tel: (0212) 348 78 67
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Merve ve Metin Alkan’ın oğlu Murat Ege.
KARLAR ÜLKESİ MÜZİKALİ
Çocukların çok sevdiği Elsa ve arkadaşlarının doğayı koruma mücadelesini anlatan müzikal Bursalı çocuklarla buluşuyor.
Yer: Bursa, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi
Tarih: Yarın Saat: 16.00 / 17.00 Fiyat: 30 lira
Tel: (0224) 443 22 77
Göz bozukluğu okul başarısını etkiliyor
Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy, “Türkiye’de her üç çocuktan birinde görme bozukluğu var. Doğumdan hemen sonra ilk göz kontrolü yapılmalı. Okul süresince de düzenli olarak kontrole devam edilmeli” diyor.
◊ Çocuklar hangi aralıklarla göz kontrolünden geçmeli?
Türkiye’de her üç çocuktan birinde göz bozukluğu var. Sorunun farkında olmayan aileler çocuklarının derslerdeki başarısızlığını “Öğrenme yeteneği düşük” diye nitelendirebiliyor. Eğer gerekli önlemler zamanında alınmazsa ilerleyen yıllarda tedavisi daha güç olan ‘göz tembelliği’ yaşanabilir. Bu nedenle doğumdan hemen sonra ilk göz kontrolü yapılmalı. Ardından 6-12 aylık dilimde... Okul süresince de düzenli olarak kontrole devam edilmeli.
◊ Anne-babalar, çocuklarında görme sorunu olduğunu nasıl anlar?
Anne-babalar sadece belirtileri anlayabilirler. Eğer çocukta göz kayması, gözkapağı düşüklüğü, çapaklanma, şişlik, bir gözü kapayarak bakma, okurken satır atlama, cümleleri eliyle takip etme, gözleri kısarak bakma, televizyonu yakından seyretme, gözlerde sulanma, sık sık göz kaşıma, gözde
ya da başta ağrı gibi belirtiler görüyorlarsa hemen bir hekime başvurmalılar.
◊ Her göz bozukluğunda gözlük takılmalı mı?
Çok yüksek hipermetropi ve astigmatizmada gözlerin her ikisinde birden tembellik oluşabilir. Bu durumda çocuk uygun gözlüğü hemen takmaya başlamalı. Gözlük takmanın yaşı yok, hatta üçüncü aydan itibaren uygun çerçeve seçimiyle bebekler de rahatlıkla gözlük kullanabilir. Gözlük takmak daha iyi görmek için değil görme gelişiminin sağlanması veya kaymanın düzelmesine yardımcı olmak içindir. Göz numarasını düşürmez veya numaranın yükselmesine neden olmaz.
HAFTANIN KİTABI
Çocuklar, kitapta yer alan çıkartmaları postere yapıştırarak kendi evlerini oluşturabilecek. 3-6 yaşları için uygun.
Yayınevi: Şapka ve Fil Yayınevi
Yazar: Kolektif Tür: Çocuk Aktiviteleri Sayfa: 32 sayfa Fiyatı: 29 lira
HADİ GİDELİM
KALPLİ ÇERÇEVE
ATÖLYESİ
Bu atölyede çocuklar, hayal güçlerini kullanarak istedikleri çerçeveyi tasarlayacak. Sonra da fotoğraflarını içine yerleştirip sevdiklerine hediye edecekler.
Yer: İstanbul, Trump Towers
Tarih: Bugün ve yarın, Saat: 14.00
Fiyat: Ücretsiz Tel: (0212) 348 78 67
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Merve ve Metin Alkan’ın oğlu Murat Ege.
KARLAR ÜLKESİ MÜZİKALİ
Çocukların çok sevdiği Elsa ve arkadaşlarının doğayı koruma mücadelesini anlatan müzikal Bursalı çocuklarla buluşuyor.
Yer: Bursa, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi
Tarih: Yarın Saat: 16.00 / 17.00 Fiyat: 30 lira
Tel: (0224) 443 22 77