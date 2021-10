 Evin küçüğü erkenden büyümesin

Son yıllarda çocukların ve ergenlerin ‘kendiyle kavgalı’ olduğunu gözlemliyoruz. Kimi kilosundan memnun değil, kimi yüzünü beğenmiyor, kimi boyunu. Oysaki her insanın kendisini olduğu gibi kabul etmesi ve sevmesi güzel. Uzmanlar, “Bunun için anne-babalar davranış ve tutumlarına özen göstermeli” diyor.

ÇOCUKLARIN KENDİYLE BARIŞIK OLMAMASININ TEMEL SEBEBİ NEDİR?

Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan (Çocuk ve ergen psikiyatrı): Çocukla iletişimimiz, ona biçtiğimiz değer ve ev ortamındaki sohbetlerimiz belirleyicidir. Ruh sağlığı yerinde, kendiyle barışık, mutlu, duyarlı, özgüvenli ve üretken çocuk yetiştirmek için etkili anne-baba olmak gerekir. Etkili ebeveynler, çocuğunun farklı bir birey olduğunu kabul eder, çocuğunu sadece ama sadece ‘kendisi’ olduğu için değerli olduğunu hissettirir.

Ezgi Katı (Psikolojik danışman): Burada doğal kabul, yani olduğu gibi kabul edilme ve sevilme çok önemlidir. Bunu yaşamayan çocuk, anne-babasının ‘istediği o kişi’ olamadığı için her an utanç, suçluluk ve yalnızlık yaşar. Bu çatışma en çok ergenlik döneminde yaşanır ve ergen birey her türlü duygusunu bedenine yansıtır.

ÇOCUK EVDE HANGİ DEĞERLERİ KAZANIR?

Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan:

* Farklı bir birey olduğunu bilen çocuk kendisini ve yaşamı doğru algılar, yani farkındalığı yüksektir.

* Sadece kendisi olduğu için değerli olduğundan emin olan çocuk yaşam boyunca kendisinin değerli olup olmadığını test etmeye gerek duymaz.

* İhtiyaçları önemsenen ve zamanında karşılanan çocuğun güven duygusu sağlamdır.