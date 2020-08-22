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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

Empati kurmayı öğrenirse tabağında yemek bırakmaz

22 Ağustos 2020

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün raporuna göre her yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık gıda kaybediliyor. Bu, dünyadaki gıdanın üçte birinin çöpe atılması anlamına geliyor. İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) ‘Gıda İsrafını Engelleme Projesi’ başlattı. Konuyu uzmanlarla konuştuk.

Empati kurmayı öğrenirse tabağında yemek bırakmaz
TABAKTA YEMEK BIRAKMAMASI İÇİN ÖRNEK OLUN
İpek Ağaca Özger, diyetisyen

◊ Gıda israfının en büyük bölümünü tabakta bırakılan yemekler oluşturuyor. Bu nedenle anne-babaya düşen görevler var.
◊ Örnek olun. Çocuklar, anne-babanın sofradaki davranışlarını, beslenme alışkanlıklarını örnek alır.
◊ Çocuğunuza danışmadan tabağına sevmediği ve yemeyeceği besinleri koymayın.
◊ Tabağına tüketebileceği miktarlarda yemek koyun.
◊ Öğün saatleri belirleyin, tabakları birlikte hazırlayın. Porsiyonlar konusunda onu bilgilendirin.
◊ Tabağını süslerseniz daha istekli bir şekilde yemesini sağlayabilirsiniz.Empati kurmayı öğrenirse tabağında yemek bırakmaz
◊ Kalan yemeklerin değerlendirilmesi gerektiğini öğretin. Kalan yemeklerin buzdolabına koyarken yardım isteyin. Dondurucuya koyacağınız paketlerin üzerine tarih ve yemeğin adını yazabilir.
◊ Dışarıda yemek yerken bir porsiyonu paylaşın. Yiyemediğiniz yemekleri paket yaptırın.
◊ Doğru alışveriş de gıda israfını önler. Birlikte alışveriş listesi hazırlayın.
◊ Artan yemekleri hayvanlarla paylaşabileceğini öğretin.

TÜKETİM ÇILGINLIĞI İSRAFA SEBEP OLUYOR
Şafak Kemal, uzman klinik psikolog

İzlediğimiz her film, dizi, reklam bize ‘tüket’ mesajı veriyor. Tüketimin insanı özgürleştireceği anlatılıyor ama bu insanları gereksiz tüketime itiyor. Sadece oyuncak, giysi veya kozmetik ürünleri için değil, yemekte de gereksiz tüketim var. Hiçbir cafcaflı reklamda bir ananasın nasıl sağlıklı olduğu işlenmiyor. Çünkü ananas üretilmiyor. Oysa reklamı yapılan ürünler çocuklar arasında daha popüler hale geliyor. Bu nedenle çocuklar tabağına gelen yemeğin değerini anlamakta zorlanabiliyor. Gıda israfını önlemek empati becerimizi geliştirir. İnsan, empati duygusu geliştikçe çevreye duyarlı hale gelir. Bu nedenle, gıda israfının başka insanların besinlerini çöpe atmak olduğunu, çöpe atılan gıdalarla milyonlarca insanın karnının doyabileceğini çocuklara anlatmak şart.

YEMEĞİN ÇÖPE GİTMESİNİ ENGELLEMEK GÖREVİMİZ
İsmet Aral, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) raporuna göre her yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık gıda tüketicilere ulaşmadan kaybediliyor. Bu, dünyadaki gıdanın üçte birinin çöpe atılması demek.

Türkiye’de yılda 33 milyon ton çöp toplanıyor ve bunun 14.5 milyonunun gıda olduğu öngörülüyor. Çok büyük rakamlar! Gıda israfını durdurmaya yönelik her türlü çalışmayı destekliyoruz. Zaten gıda israfını önlemek için üniversite öğrencileri arasında bir proje yarışması başlattık. Amacımız bu konuya dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak. 30 Kasım’a dek üniversite öğrencileri gıda israfı hakkında toplumda farkındalık yaratacak çalışmalarını gönderebilir. Bilgi için gidaisrafiprojeyarismasi.com adresine girebilirler.

HAYDİ GİDELİM

PSİKOLOJİK DESTEK KONGRESİEmpati kurmayı öğrenirse tabağında yemek bırakmaz
Uluslararası Bebek Çocuk Ergen Psikoloji Kongresi sağlıklı çocukların yetişmesinde ailelere psikolojik ve pedagojik açıdan yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıntılı bilgi için: www.bcepk.com

Yer: Çevrimiçi etkinlik
Tarih: Bugün/Yarın
Saat: 10.00
Fiyat: 250 lira
Telefon: (0212) 284 50 20

ORİGAMİ SANAT ATÖLYESİEmpati kurmayı öğrenirse tabağında yemek bırakmaz
Bu atölyede çocuklar rengârenk kâğıtları katlamanın inceliklerini öğrenecek, birbirinden eğlenceli hayvan figürleri yapacak. Etkinlik hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek.

Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi
Tarih: Yarın
Saat: 11.30
Fiyat: 55 lira
Telefon: (0216) 359 45 50

FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER

Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.Empati kurmayı öğrenirse tabağında yemek bırakmazNilay ve Özgür Pak’ın oğlu Rüzgâr Deniz.

HAFTANIN KİTABIEmpati kurmayı öğrenirse tabağında yemek bırakmaz
Yayınevi: Doğan Egmont
Yazar: Osman Öztürk
Tür: Anlatı/Şiir
Sayfa: 84
Fiyatı: 16 lira

‘Dünyanın Kalbi’ çocuklara şiirlerle sürdürülebilir kalkınmayı anlatıyor.

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