Çocukların ‘yeni normal’i nasıl olacak?

Sokağa çıkmıyor, akranlarıyla değil anne-babalarıyla oynuyorlar. Uyku düzenleri, ekran alışkanlıkları ve disiplin altüst oldu! Çocukların ‘yeni normal’i bu mu, her şey yoluna girdiğinde onları neler bekliyor; psikiyatr Dr. Sabri Yurdakul’a sorduk.
Ekran karşısında ders yapan, sokağa çıkamayan çocukların uyku düzeni de bozuk. Bu, nelere sebep olacak?
Çocukların sosyalliği şekil değiştirdi. Bunun iyi ve kötü yönleri var. Şu an arkadaşlarıyla bire bir temastan uzak kaldılar ama evde anne-babalarıyla daha çok zaman geçirmeye başladılar. Yani ev içinde hep birlikte vakit geçirmeyi öğrendiler. Bu iyi yönü... Fakat çocuklar birbirleriyle ancak internet üzerinden bağlantı kuruyor ve sanal bir âlemde sosyalleşiyorlar. Burada ipin ucu kaçarsa iş zorlaşır.
Yeniden sosyalleşmekte ve normalleşmekte zorluk çekerler mi?
Çocuklar yarın öbür gün sokakta birbirleriyle sosyalleşebilirler, ama yeni dönemde anne-babalarından tekrar uzaklaşmaya nasıl tepki verirler, işte orası belirsiz. Çünkü hayat normale döndüğünde anne-babalarıyla kurdukları yakın ilişkiyi sürdürmeleri daha zorlaşacak. Bunun da travmatize bir etkisi olacak.
‘BİR’ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ
Dijital sosyalleşme konusunda anne-babalar nelere dikkat etmeli?
Günde 3-4 saatin üzerinde kullanım onları bağımlı yapacaktır. Bu nedenle izin verelim ama sınırlayalım. Akşamları da mümkün olduğunca teknolojik cihaz kullanılmamalı. Gece uykusunun çocukların gelişimi ve mutluluğu için ne kadar önemli olduğu tartışmasız bir gerçek.
Çocukların bu süreci rahat atlatması için neler önerirsiniz peki?
Öncelikle aile içinde kaliteli zaman geçirmek çok çok önemli. Birlikte oyun oynamak, sohbet etmek, okumak, resim yapmak, ev faaliyetlerini hep birlikte yürütmek gerekiyor. Yani ‘bir’ olmak çok önemli. Lütfen akşamları erken yatıp sabah erken kalksınlar. Ayrıca çocukların bu dönemi rahat atlatması için de anne-babalar lütfen onları meşgul edecek faaliyetler bulsunlar.
Gelecekte sorun yaşamamaları için de önemli değil mi bunlar?
Eğer tüm bunlar yapılırsa, çocuklar gelecekte bu günleri hatırladıklarında akıllarında yalnızca birlikte keyifli ve mutlu zaman geçirdikleri kalacaktır. Hepimize düşen temel görev, içinde bulunduğumnuz şu sıkıntılı günleri birbirimizi koruyarak ve moralimizi yüksek tutarak geçirmemizdir.
HAFTANIN KİTABI
‘İki Ağaç’ okulöncesi dönem çocukları için faydalı bir öykü kitabı. Biri büyük, öbürü küçük olan iki ağacın yaşamını anlatıyor.
Yayınevi: YKY
Yazar: Elisabeth Brami
Tür: Öykü
Sayfa: 32
Fiyatı: 28 lira
#EvdeKal etkinlikleri
EVDE OYNAYABİLECEĞİNİZ 5 SOKAK OYUNU
Çorap fırlatma: Top haline getirdiğiniz çorapla bir hedefi vurmayı deneyin.
Kayıp eşya bulma: Bir eşya belirleyip evin içinde saklayın, sonra da onu bulmaya çalışın.
Sıcak-soğuk: Bir eşyayı saklayın. Çocuğunuz yakınlaşınca ‘sıcak’, uzaklaşınca ‘soğuk’ deyin.
Tahmin et: Çocuğunuzun gözlerini kapatın, eline bir eşya verin ve ne olduğunu tahmin etmesini isteyin.
Pandomim: Çocuğunuzla karşı karşıya durarak yaptığınız hareketin aynısını yapmasını isteyin.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Dilek ve Orhan Demir’in kızı Tuğçe.
Çocukların ‘yeni normal’i nasıl olacak?
Sokağa çıkmıyor, akranlarıyla değil anne-babalarıyla oynuyorlar. Uyku düzenleri, ekran alışkanlıkları ve disiplin altüst oldu! Çocukların ‘yeni normal’i bu mu, her şey yoluna girdiğinde onları neler bekliyor; psikiyatr Dr. Sabri Yurdakul’a sorduk.
Ekran karşısında ders yapan, sokağa çıkamayan çocukların uyku düzeni de bozuk. Bu, nelere sebep olacak?
Çocukların sosyalliği şekil değiştirdi. Bunun iyi ve kötü yönleri var. Şu an arkadaşlarıyla bire bir temastan uzak kaldılar ama evde anne-babalarıyla daha çok zaman geçirmeye başladılar. Yani ev içinde hep birlikte vakit geçirmeyi öğrendiler. Bu iyi yönü... Fakat çocuklar birbirleriyle ancak internet üzerinden bağlantı kuruyor ve sanal bir âlemde sosyalleşiyorlar. Burada ipin ucu kaçarsa iş zorlaşır.
Yeniden sosyalleşmekte ve normalleşmekte zorluk çekerler mi?
Çocuklar yarın öbür gün sokakta birbirleriyle sosyalleşebilirler, ama yeni dönemde anne-babalarından tekrar uzaklaşmaya nasıl tepki verirler, işte orası belirsiz. Çünkü hayat normale döndüğünde anne-babalarıyla kurdukları yakın ilişkiyi sürdürmeleri daha zorlaşacak. Bunun da travmatize bir etkisi olacak.
‘BİR’ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ
Dijital sosyalleşme konusunda anne-babalar nelere dikkat etmeli?
Günde 3-4 saatin üzerinde kullanım onları bağımlı yapacaktır. Bu nedenle izin verelim ama sınırlayalım. Akşamları da mümkün olduğunca teknolojik cihaz kullanılmamalı. Gece uykusunun çocukların gelişimi ve mutluluğu için ne kadar önemli olduğu tartışmasız bir gerçek.
Çocukların bu süreci rahat atlatması için neler önerirsiniz peki?
Öncelikle aile içinde kaliteli zaman geçirmek çok çok önemli. Birlikte oyun oynamak, sohbet etmek, okumak, resim yapmak, ev faaliyetlerini hep birlikte yürütmek gerekiyor. Yani ‘bir’ olmak çok önemli. Lütfen akşamları erken yatıp sabah erken kalksınlar. Ayrıca çocukların bu dönemi rahat atlatması için de anne-babalar lütfen onları meşgul edecek faaliyetler bulsunlar.
Gelecekte sorun yaşamamaları için de önemli değil mi bunlar?
Eğer tüm bunlar yapılırsa, çocuklar gelecekte bu günleri hatırladıklarında akıllarında yalnızca birlikte keyifli ve mutlu zaman geçirdikleri kalacaktır. Hepimize düşen temel görev, içinde bulunduğumnuz şu sıkıntılı günleri birbirimizi koruyarak ve moralimizi yüksek tutarak geçirmemizdir.
HAFTANIN KİTABI
‘İki Ağaç’ okulöncesi dönem çocukları için faydalı bir öykü kitabı. Biri büyük, öbürü küçük olan iki ağacın yaşamını anlatıyor.
Yayınevi: YKY
Yazar: Elisabeth Brami
Tür: Öykü
Sayfa: 32
Fiyatı: 28 lira
#EvdeKal etkinlikleri
EVDE OYNAYABİLECEĞİNİZ 5 SOKAK OYUNU
Çorap fırlatma: Top haline getirdiğiniz çorapla bir hedefi vurmayı deneyin.
Kayıp eşya bulma: Bir eşya belirleyip evin içinde saklayın, sonra da onu bulmaya çalışın.
Sıcak-soğuk: Bir eşyayı saklayın. Çocuğunuz yakınlaşınca ‘sıcak’, uzaklaşınca ‘soğuk’ deyin.
Tahmin et: Çocuğunuzun gözlerini kapatın, eline bir eşya verin ve ne olduğunu tahmin etmesini isteyin.
Pandomim: Çocuğunuzla karşı karşıya durarak yaptığınız hareketin aynısını yapmasını isteyin.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Dilek ve Orhan Demir’in kızı Tuğçe.