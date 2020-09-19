Çocukları COVID-19 ile korkutmayın

Bu yıl ilk kez okula gidecek çocuklar, kimsenin alışık olmadığı bir deneyim yaşayacak. Maskeli öğretmenler, mesafeli sıralar ve sıkı hijyen kurallarıyla karşılaşacak çocuklar için aileler nelere dikkat etmeli, uzmanlar anlatıyor...
MEDİKAL HAZIRLIK
“GENEL SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇSİNLER”
Eğitimbilimci Dr. Gülden Dönmez
Okula yeni başlayan çocuklar ilk kez bu kadar kalabalık bir ortama girecekleri için daha sık hasta olurlar. Bu nedenle pandemi olmasa da velilerin okul
başlamadan çocuklarına alerji ve genel testleri yaptırmaları çok önemli.
“ÇİZGİ FİLM KARAKTERLİ MASKE TAKSIN”
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer
- Okula gitmeden önce çocuğun ateşini evde ölçün.
- Hasta olan çocukları okula göndermeyin (38 derece üzerinde ateş, öksürük, burun akıntısı, ishal, kırgınlık, kas ağrısı, eklem ağrısı, ciltte döküntü gibi bulgular).
- Ailede solunum yolu şikâyetleri gelişen ya da COVID-19 tanısı olan biri varsa okula bilgi verin ve çocuğu okula göndermeyin.
- 65 yaş üstü kişiler çocukları okula bırakıp almamalı. Mümkünse bu işi her gün aynı veli yapmalı.
- Okul yakın mesafedeyse servis kullanmak yerine yürüyün.
- Çocuğu bırakırken sosyal mesafe kurallarına uyun ve maske takın.
- Bazı okullar temassız ve tek kullanımlık yemekhane yiyecekleri sunsa da evden yiyecek götürülebilir. Bu durumu okul yönetimiyle görüşün.
- Çocuklara, elleri temiz tutmanın önemini tekrar tekrar anlatın. Okula, sınıfa, yemekhaneye, tuvalete girip çıktılarında, bir yere ya da birine dokunduklarında el yıkamayı hatırlamalarını sağlayın.
- Sınıflarda tek kullanımlık maskelerin karışma riski yüksek. Bunun yerine çocuğunuzun sevdiği çizgi film karakteriyle tasarlanan, yıkanabilir, bez maskeler edinin.
- Okuldan döndüklerinde mutlaka kıyafetlerini değiştirmelerini ve banyo yapmalarını sağlayın.
KURALLARI ANLATMA
“ÖNCE EBEVEYNLER UYMALI”
Çocuk gelişimi uzmanı Prof. Dr. Arzu Yükselen
Çocuklara yaşlarına uygun şekilde açık ve net bilgi verin. Karmaşık ifadelerden kaçının. Çocuklar yetişkinleri rol model olarak kabul ederler, onları taklit eder, onlar gibi hareket etmeye çalışırlar. Bu nedenle önce yetişkinlerin bu kurallara uyması gerekiyor.
“OYUNLA ÖĞRETEBİLİRSİNİZ”
Eğitimbilimci Dr. Gülden Dönmez
Kurallar çocuklarla konuşulmalı, hatta evde uygulamalı olarak oyunlar ve etkinlikler yaparak öğretilmeli. Çocuklara, eve döndüğünde de mutlaka ilk olarak okulda giydiği kıyafetleri değiştirip kişisel bakım yapmayı alışkanlık haline getirmesini öğretin.
PEDAGOJİK HAZIRLIK
“OKUL KORKUSUNU YENMESİNE YARDIMCI OLUN”
Eğitimbilimci Dr. Gülden Dönmez
Çocuklar okula yeni başladıklarında en çok ebeveynlerinden ayrılma korkusu yaşar. Bu nedenle ebeveynlerin çocukla konuşup onu çok sevdiklerini söylemesi, okula sadece belli bir zaman diliminde gideceğini ama akşam yeniden bir arada olacaklarını belirtmesi çok önemli. Ayrıca okula gideceği için onu heyecanlandırın. Örneğin, kıyafet ve çanta hazırlama sürecine onu da dahil edin.
“KORKUTUCU İFADELERDEN KAÇININ”
Psikolog Serap Duygulu
Çocuklara hijyen, sosyal mesafe ve maskenin önemini anlatırken kullanılacak sözler çok önemli! ‘Hastalanır ölürsün’, ‘anneannen, deden ölür’ gibi korkutucu ifadeler yerine ‘sağlıklı olmak’ ve ‘hastalıklardan korunmak’ gibi ifadeleri kullanın. Çocukla okulda yaptığı çalışmaları konuşun. Küçük çocukların en fazla 10 dakika odaklandıklarını göz önünde bulundurarak programını planlayın.
BİRLİKTE POZİTİF BİR SANDIK HAYAL EDİN
Anne Çocuk Yazarı Özge Altınok Lokmanhekim, aileler için klinik psikolog Bahar Çakır’a sordu...
Kaygılarını öğrenin: Çocuğunuzdan okuldaki bir gününü hayal etmesini isteyin. Endişelerini ve tepkilerini öğrenmek için “Öğretmenin elini yıkamadığını fark etti ve seni uyardı. Ne yaparsın?” gibi sorular sorun.
Rahatlatıcı kutu hazırlayın: Gördüğünde, kokladığında, duyduğunda, dokunduğunda, yediğinde onu rahatlatan beş şeyi hayal ederek seçin. Sonra her birini somutlaştırıp bir kutuya koyun.
Pozitif bir sandık yapın: Çocuğunuzla birlikte öyle bir sandık hayal edin ki, okulda olumsuz duygular hissettiğinde kilidini açıp içine bu duyguları atsın. Birlikte bu sandığın resmini çizin.
Güvenli yer oluşturun: Çocuğunuzdan kendisini iyi hissettiği bir yer hayal etmesini isteyin. Birlikte bu yerin resmini çizin. Okulda, kendini endişeli hissettiğinde ona bu yeri hatırlayıp rahatlayabileceğini söyleyebilirsiniz.
Koruma kalkanı yaratın: Oyuncaklardan onu virüslerden koruyacak bir kalkan oluşturup birlikte korunma oyunu oynayabilirsiniz.
Eğlenceli hatırlatıcılar belirleyin: Hijyen kurallarını hatırlatmak için kilit bir kelime seçin. El yıkama ve maske takmayı hatırlatmak için bu kelimeyi kullanın. Ayrıca hijyen kurallarını hatırlatıcı bir bileklik de takabilirsiniz.
Çocukları COVID-19 ile korkutmayın
Bu yıl ilk kez okula gidecek çocuklar, kimsenin alışık olmadığı bir deneyim yaşayacak. Maskeli öğretmenler, mesafeli sıralar ve sıkı hijyen kurallarıyla karşılaşacak çocuklar için aileler nelere dikkat etmeli, uzmanlar anlatıyor...
MEDİKAL HAZIRLIK
“GENEL SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇSİNLER”
Eğitimbilimci Dr. Gülden Dönmez
Okula yeni başlayan çocuklar ilk kez bu kadar kalabalık bir ortama girecekleri için daha sık hasta olurlar. Bu nedenle pandemi olmasa da velilerin okul
başlamadan çocuklarına alerji ve genel testleri yaptırmaları çok önemli.
“ÇİZGİ FİLM KARAKTERLİ MASKE TAKSIN”
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer
- Okula gitmeden önce çocuğun ateşini evde ölçün.
- Hasta olan çocukları okula göndermeyin (38 derece üzerinde ateş, öksürük, burun akıntısı, ishal, kırgınlık, kas ağrısı, eklem ağrısı, ciltte döküntü gibi bulgular).
- Ailede solunum yolu şikâyetleri gelişen ya da COVID-19 tanısı olan biri varsa okula bilgi verin ve çocuğu okula göndermeyin.
- 65 yaş üstü kişiler çocukları okula bırakıp almamalı. Mümkünse bu işi her gün aynı veli yapmalı.
- Okul yakın mesafedeyse servis kullanmak yerine yürüyün.
- Çocuğu bırakırken sosyal mesafe kurallarına uyun ve maske takın.
- Bazı okullar temassız ve tek kullanımlık yemekhane yiyecekleri sunsa da evden yiyecek götürülebilir. Bu durumu okul yönetimiyle görüşün.
- Çocuklara, elleri temiz tutmanın önemini tekrar tekrar anlatın. Okula, sınıfa, yemekhaneye, tuvalete girip çıktılarında, bir yere ya da birine dokunduklarında el yıkamayı hatırlamalarını sağlayın.
- Sınıflarda tek kullanımlık maskelerin karışma riski yüksek. Bunun yerine çocuğunuzun sevdiği çizgi film karakteriyle tasarlanan, yıkanabilir, bez maskeler edinin.
- Okuldan döndüklerinde mutlaka kıyafetlerini değiştirmelerini ve banyo yapmalarını sağlayın.
KURALLARI ANLATMA
“ÖNCE EBEVEYNLER UYMALI”
Çocuk gelişimi uzmanı Prof. Dr. Arzu Yükselen
Çocuklara yaşlarına uygun şekilde açık ve net bilgi verin. Karmaşık ifadelerden kaçının. Çocuklar yetişkinleri rol model olarak kabul ederler, onları taklit eder, onlar gibi hareket etmeye çalışırlar. Bu nedenle önce yetişkinlerin bu kurallara uyması gerekiyor.
“OYUNLA ÖĞRETEBİLİRSİNİZ”
Eğitimbilimci Dr. Gülden Dönmez
Kurallar çocuklarla konuşulmalı, hatta evde uygulamalı olarak oyunlar ve etkinlikler yaparak öğretilmeli. Çocuklara, eve döndüğünde de mutlaka ilk olarak okulda giydiği kıyafetleri değiştirip kişisel bakım yapmayı alışkanlık haline getirmesini öğretin.
PEDAGOJİK HAZIRLIK
“OKUL KORKUSUNU YENMESİNE YARDIMCI OLUN”
Eğitimbilimci Dr. Gülden Dönmez
Çocuklar okula yeni başladıklarında en çok ebeveynlerinden ayrılma korkusu yaşar. Bu nedenle ebeveynlerin çocukla konuşup onu çok sevdiklerini söylemesi, okula sadece belli bir zaman diliminde gideceğini ama akşam yeniden bir arada olacaklarını belirtmesi çok önemli. Ayrıca okula gideceği için onu heyecanlandırın. Örneğin, kıyafet ve çanta hazırlama sürecine onu da dahil edin.
“KORKUTUCU İFADELERDEN KAÇININ”
Psikolog Serap Duygulu
Çocuklara hijyen, sosyal mesafe ve maskenin önemini anlatırken kullanılacak sözler çok önemli! ‘Hastalanır ölürsün’, ‘anneannen, deden ölür’ gibi korkutucu ifadeler yerine ‘sağlıklı olmak’ ve ‘hastalıklardan korunmak’ gibi ifadeleri kullanın. Çocukla okulda yaptığı çalışmaları konuşun. Küçük çocukların en fazla 10 dakika odaklandıklarını göz önünde bulundurarak programını planlayın.
BİRLİKTE POZİTİF BİR SANDIK HAYAL EDİN
Anne Çocuk Yazarı Özge Altınok Lokmanhekim, aileler için klinik psikolog Bahar Çakır’a sordu...
Kaygılarını öğrenin: Çocuğunuzdan okuldaki bir gününü hayal etmesini isteyin. Endişelerini ve tepkilerini öğrenmek için “Öğretmenin elini yıkamadığını fark etti ve seni uyardı. Ne yaparsın?” gibi sorular sorun.
Rahatlatıcı kutu hazırlayın: Gördüğünde, kokladığında, duyduğunda, dokunduğunda, yediğinde onu rahatlatan beş şeyi hayal ederek seçin. Sonra her birini somutlaştırıp bir kutuya koyun.
Pozitif bir sandık yapın: Çocuğunuzla birlikte öyle bir sandık hayal edin ki, okulda olumsuz duygular hissettiğinde kilidini açıp içine bu duyguları atsın. Birlikte bu sandığın resmini çizin.
Güvenli yer oluşturun: Çocuğunuzdan kendisini iyi hissettiği bir yer hayal etmesini isteyin. Birlikte bu yerin resmini çizin. Okulda, kendini endişeli hissettiğinde ona bu yeri hatırlayıp rahatlayabileceğini söyleyebilirsiniz.
Koruma kalkanı yaratın: Oyuncaklardan onu virüslerden koruyacak bir kalkan oluşturup birlikte korunma oyunu oynayabilirsiniz.
Eğlenceli hatırlatıcılar belirleyin: Hijyen kurallarını hatırlatmak için kilit bir kelime seçin. El yıkama ve maske takmayı hatırlatmak için bu kelimeyi kullanın. Ayrıca hijyen kurallarını hatırlatıcı bir bileklik de takabilirsiniz.