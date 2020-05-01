Çocuk yogasıyla tüm aile bir arada

Anne-babalar çocuklarının dikkat sürelerinin uzamasını, evde daha sakin kalmasını, bir yandan da eğlenmesini istiyor. Hepsini bir arada sağlamanın en iyi yolu da çocuk yogası. Aileyi bir araya getiren yoganın inceliklerini çocuk yogası ve bale eğitmeni Buse Agnaday’a sorduk.
‘Evde kal’dığımız bu dönemde ailece yoga yapmak neden önemli?
Yoga sözcüğü ‘birleşme, bütünleşme’ anlamına gelir. Pandemi günlerinde ihtiyacımız olan tam da bu değil mi? Biz yetişkinler hep geçmişle gelecek arasında gelgitler yaşarken çocuk her zaman ‘şimdi’dedir. ‘Anda kalabilme’ felsefesiyle yoga da aile içinde birleştirici bir güce sahiptir.
Nasıl etkiliyor ilişkileri?
Birlikte yapılan yogayla aile içi bağlar kuvvetlenir, çocuğun başarabilme ve güven duyguları güçlenir. Üstelik çocukların evden eğitim aldığı şu günlerde dikkatlerini toplamada güçlük yaşadıklarını da gözlemliyoruz. Yoga sayesinde çocukların odaklanma süreleri uzar.
Evde çocukla yoga yapmak için neler gerekir?
Çocukla yoga yapmanın iki temel anahtarı vardır; biri istemek, diğeriyse eğlenmek. Etrafta çocukların dikkatini dağıtacak herhangi bir obje olmaması da çok önemli. Çocuğun özel bir durumu yoksa 3 ay itibariyle bebek yogasına, 3 yaş itibariyle de çocuk yogasına katılabilir. Öncesinde mutlaka bir çocuk doktoruna danışılması gerekir. Günün her saati yoga yapılabilir ancak aç karnına ve tam yemek sonrasında olmamalı. Rahat giysiler giymek ve sakinleştirici bir müzik açmak iyi olur. Bir mat ve minder; eğer yoksa bir battaniye de yeterlidir. Ve yogada iyi ya da kötü yapmak söz konusu değildir; hem ebeveyn hem çocuk kendi sınırlarında duruşları yapabilir.
EVDE ÇOCUĞA HANGİ TEKNİKLERLE YOGA YAPTIRILABİLİR?
ALDIĞI NEFESİN FARKINA VARSIN
ISINMA: En basit yol sevdikleri hareketli bir müzik eşliğinde birlikte dans ederek tüm bedenlerini harekete geçirmeleri. Müzikle dans ederken şarkı her durduğunda ebeveyn ve çocuk farklı bir duygunun pozunu verebilir.
NEFESİN RESMİ: Çocuğa boş kâğıt ve kalem verilir. Gözlerini kapatması istenir. Her nefes aldığında kâğıda bir çizgi çizmesi, her nefes verdiğinde de o çizgiyi başka yöne devam ettirmesi istenir. Bittiğinde çizime bakıp neye benzediği üzerine sohbet edilebilir. Nefes farkındalığı için eğlenceli bir çalışma.
PİNPON OYUNU: Kâğıt bardaklar yan çevrilerek yerleştirilir. Nefesin gücüyle karşı tarafa konulan pinpon toplarının kâğıt bardaklara girmesi hedeflenir.
İKİ ÖRNEK YOGA DURUŞU
DAĞ DURUŞU: Ayakta karşılıklı, birbirinizin gözlerine bakarak durun. Yoga hareketleri sırasında birbirinize “Sen nasıl bir dağsın?”, “Ben güçlü bir dağım”, “Ben yüksek bir dağım” gibi olumlu cümleler kurabilirsiniz.
FIŞ FIŞ KAYIKÇI: Ayak tabanlarınız birbirine yapışık haldeyken birbirinizin bileklerinden tutun. Bir çocuğa doğru, bir kendinize doğru eğilip kalkın.
HAFTANIN KİTABI
Merakı olumlayan atasözleri ve alıştırmalardan oluşan ‘Meraklının El Kitabı’ çocuklar için hem öğretici hem de eğitici. Çocuklar bu kitapla fikirler ve sorular eşliğinde merak duygusunu besleyecek alıştırmalar yapabiliyor.
YAYINEVİ: Çınar Yayınları
YAZAR: Kolektif / FİYATI: 16 lira
#EvdeKal etkinlikleri
BİR HAYAL BİR OYUN
Zorlu Holding’in ‘Bir Hayal Bir Oyun’ yarışmasında dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra ‘Acayip Teknolojik Masallar’ hikâyesiyle birinci oldu. Öykü 2021’de Zorlu PSM’de sahnelenecek.
EVDE TİYATRO
Çocuk tiyatroları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi YouTube sayfasında çocuklarla buluşmaya başladı. Haftanın oyunu olan ‘Kırmızı Çiçeğin Rüyası’ yayında.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Gurbet Gültekin’in oğlu Ali Kaan.
Çocuk yogasıyla tüm aile bir arada
Anne-babalar çocuklarının dikkat sürelerinin uzamasını, evde daha sakin kalmasını, bir yandan da eğlenmesini istiyor. Hepsini bir arada sağlamanın en iyi yolu da çocuk yogası. Aileyi bir araya getiren yoganın inceliklerini çocuk yogası ve bale eğitmeni Buse Agnaday’a sorduk.
‘Evde kal’dığımız bu dönemde ailece yoga yapmak neden önemli?
Yoga sözcüğü ‘birleşme, bütünleşme’ anlamına gelir. Pandemi günlerinde ihtiyacımız olan tam da bu değil mi? Biz yetişkinler hep geçmişle gelecek arasında gelgitler yaşarken çocuk her zaman ‘şimdi’dedir. ‘Anda kalabilme’ felsefesiyle yoga da aile içinde birleştirici bir güce sahiptir.
Nasıl etkiliyor ilişkileri?
Birlikte yapılan yogayla aile içi bağlar kuvvetlenir, çocuğun başarabilme ve güven duyguları güçlenir. Üstelik çocukların evden eğitim aldığı şu günlerde dikkatlerini toplamada güçlük yaşadıklarını da gözlemliyoruz. Yoga sayesinde çocukların odaklanma süreleri uzar.
Evde çocukla yoga yapmak için neler gerekir?
Çocukla yoga yapmanın iki temel anahtarı vardır; biri istemek, diğeriyse eğlenmek. Etrafta çocukların dikkatini dağıtacak herhangi bir obje olmaması da çok önemli. Çocuğun özel bir durumu yoksa 3 ay itibariyle bebek yogasına, 3 yaş itibariyle de çocuk yogasına katılabilir. Öncesinde mutlaka bir çocuk doktoruna danışılması gerekir. Günün her saati yoga yapılabilir ancak aç karnına ve tam yemek sonrasında olmamalı. Rahat giysiler giymek ve sakinleştirici bir müzik açmak iyi olur. Bir mat ve minder; eğer yoksa bir battaniye de yeterlidir. Ve yogada iyi ya da kötü yapmak söz konusu değildir; hem ebeveyn hem çocuk kendi sınırlarında duruşları yapabilir.
EVDE ÇOCUĞA HANGİ TEKNİKLERLE YOGA YAPTIRILABİLİR?
ALDIĞI NEFESİN FARKINA VARSIN
ISINMA: En basit yol sevdikleri hareketli bir müzik eşliğinde birlikte dans ederek tüm bedenlerini harekete geçirmeleri. Müzikle dans ederken şarkı her durduğunda ebeveyn ve çocuk farklı bir duygunun pozunu verebilir.
NEFESİN RESMİ: Çocuğa boş kâğıt ve kalem verilir. Gözlerini kapatması istenir. Her nefes aldığında kâğıda bir çizgi çizmesi, her nefes verdiğinde de o çizgiyi başka yöne devam ettirmesi istenir. Bittiğinde çizime bakıp neye benzediği üzerine sohbet edilebilir. Nefes farkındalığı için eğlenceli bir çalışma.
PİNPON OYUNU: Kâğıt bardaklar yan çevrilerek yerleştirilir. Nefesin gücüyle karşı tarafa konulan pinpon toplarının kâğıt bardaklara girmesi hedeflenir.
İKİ ÖRNEK YOGA DURUŞU
DAĞ DURUŞU: Ayakta karşılıklı, birbirinizin gözlerine bakarak durun. Yoga hareketleri sırasında birbirinize “Sen nasıl bir dağsın?”, “Ben güçlü bir dağım”, “Ben yüksek bir dağım” gibi olumlu cümleler kurabilirsiniz.
FIŞ FIŞ KAYIKÇI: Ayak tabanlarınız birbirine yapışık haldeyken birbirinizin bileklerinden tutun. Bir çocuğa doğru, bir kendinize doğru eğilip kalkın.
HAFTANIN KİTABI
Merakı olumlayan atasözleri ve alıştırmalardan oluşan ‘Meraklının El Kitabı’ çocuklar için hem öğretici hem de eğitici. Çocuklar bu kitapla fikirler ve sorular eşliğinde merak duygusunu besleyecek alıştırmalar yapabiliyor.
YAYINEVİ: Çınar Yayınları
YAZAR: Kolektif / FİYATI: 16 lira
#EvdeKal etkinlikleri
BİR HAYAL BİR OYUN
Zorlu Holding’in ‘Bir Hayal Bir Oyun’ yarışmasında dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra ‘Acayip Teknolojik Masallar’ hikâyesiyle birinci oldu. Öykü 2021’de Zorlu PSM’de sahnelenecek.
EVDE TİYATRO
Çocuk tiyatroları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi YouTube sayfasında çocuklarla buluşmaya başladı. Haftanın oyunu olan ‘Kırmızı Çiçeğin Rüyası’ yayında.
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Gurbet Gültekin’in oğlu Ali Kaan.