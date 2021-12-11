Bırakın, istediği oyuncakla oynasın...

Bazen kalabalık ortamlarda çocuklar annelerinin yanından ayrılmıyor. Böyle durumlarda yetişkinler “Bu çocuk çok asosyal, ne yapacağız bilmiyorum” gibi cümleler kurabiliyor. Uzmanlara göre bu yaklaşım çocuğun kendini değersiz hissetmesine sebep olabilir.

Bir çocuk hakkında, onun duyacağı şekilde konuşmak doğru mu?

Göksu Telmaç (Uzman klinik psikolog): Çocukların, kişilik özelliklerini, gelişimsel durum ya da sorunlarını onların yanında konuşmak, benlik algılarını ve yetişkinlerle kurmaları gereken güvene dayalı işbirliğini zedeler.

Dr. Serdar Alparslan (Çocuk ve ergen psikiyatrı): Bazı çocuklarda özellikle sosyal ortamlarda ve okula giderken anneden ayrılmakta zorluk görülür. Daha ilerleyen yıllarda alışverişini yapamama ve kendi siparişini verememe, bir yerden bir yere tek başına gidememe gibi sorunlarla devam edebilir. Bu durumlarda genelde aile ya da çevresindeki kişiler bu işleri başaramaz diye onun adına kendileri yapmak isterler ve çocuğun daha çekinik kalmasına neden olurlar. Hatta çocuğun yanında “Bu çocuk böyle işte! Kendi işini yapamaz, yanımızdan ayrılamaz” gibi laflar söyleyerek çocuğun da bu durumu kanıksamasına yol açarlar. Halbuki tam tersi davranışlar sergileyip çocuğu da yüreklendirerek kendi işini kendi yapması için teşvik etmeliler. “Yabani, asosyal, beceriksiz” gibi sözcükler çocuğun yanında kullanılmamalı. Bu konuda çocukla ilişkili diğer aile bireyleri de uyarılmalı ve birlikte hareket edilmeli.

Çocuklar kendileri hakkında konuşulduğuna şahit olduğunda neler hissederler?

Göksu Telmaç: Böyle bir durumda çocuk “Bende bir hata var” diye düşünerek utanç ve suçluluk hisseder. Çocuğun “Annemin/babamın istediği gibi biri olamıyorum. Yeterli değilim, beni sevmiyorlar” gibi düşünceler geliştirmesine sebep olur.

Bazen şakalaşmak için “Bu çok yabani! Seni beceriksiz seni, tembel teneke!” gibi cümleler de kuruluyor...

Göksu Telmaç: