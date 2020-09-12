Başarılı olmanın yolu yazmaktan geçiyor

Çocukların başarılı olmak için okuduğunu anlama, ifade etme, yorum yapma ve farklı konular arasında bağlantılar kurabilme becerilerini kazanması şart. Bunun en güzel yollarından biri de yaratıcı yazı... Çocuklar yazmayı nasıl sever? Uzmanlara sorduk. Onlara göre en kolay yol çocuğunuzu kitaplarla buluşturmak.
'Yaratıcı yazma’ deyince ne anlıyoruz?
Koray Avcı Çakman (yazar-eğitmen): Yaratıcı yazmanın hedefi okuru bilgilendirmek değil; estetik bakış açısı ön planda. İrlandalı yazar Bernard Shaw yaratmanın başlangıcının düş gücü olduğunu söylüyor. Düş gücünüzle yazma becerinizi birleştirdiğinizde ortaya yaratıcı yazma çıkar.
Tülay Uğurludural (Bahçeşehir Okulları Türkçe Bölüm Başkanı): Yaratıcı yazma; duygu, düşünce, izlenim, olay ve hayalleri özgürce yazabilmek demek. Amaç okuru etkilemek. Sözcüklerin büyüsüne kendini kaptırıp yaratıcı düşünme becerisini yazı yoluyla ortaya koymak, böylelikle kendini tanımak ve geliştirmek... Çocuğun duygularına ait metinler bunlar.
Yaratıcı yazı çocukların hangi yönlerini geliştirir?
Koray Avcı Çakman: Hayal gücünü geliştirir, dilin etkili biçimde kullanılmasına katkı sağlar. Çocuk yazı aracılığıyla farklı bakış açılarını keşfeder. Kendini tanır, duygu ve düşüncelerini özgün ve özgür bir şekilde ifade etmeyi öğrenir.
Tülay Uğurludural: Yazma etkinlikleri çok önemli. Dil hâkimiyeti, planlı düşünme, neden-sonuç ilişkileri kurabilme ve görüşleri derli toplu anlatabilme becerisi hayal gücünü geliştirir. Bu da iletişim ve ikna etme becerisinin gelişmesini sağlar.
Çocuk yazı yazmayı sevmiyorsa...
Koray Avcı Çakman: Yazmakla okumak bir bütünün parçaları. Çocuklara her ikisinin de ihtiyaç olduğunu öğretmeliyiz. Günlük tutmaya, sevdiklerine mektup yazmaya teşvik edebiliriz onları.
Tülay Uğurludural: Yeni sözcükler kullanmaya özendirmek ve yazmayı oyunlaştırmak çok önemli. Çocuklar oyunla hem öğrenir hem de eğlenir.
Basit sorularla onları yönlendirin
Yaratıcı yazı teknikleri nelerdir?
Koray Avcı Çakman: ‘Küçük Prens’ kitabı üzerinden bir örnek verebilirim: İlgisini çekmek için Küçük Prens’in ağzından çocuğunuza bir mektup yazabilir ya da kitabın heyecanlı bir bölümünü okuyup merak uyandırabilirsiniz. “Sen Küçük Prens’in yerinde olsaydın nasıl bir gezegene seyahat etmek isterdin?”, “Kitaba yeni bir karakter daha ekler misin?” gibi sorularla yönlendirme yapılabilir.
Tülay Uğurludural: Yazmak için soru sormak gerekir. Çocukları da bazı basit sorularla yönlendirebilirsiniz. “Bulutların üzerinde seyahat edebilseydin nereye gitmek isterdin?” sorusunun yanıtını düşünürken hayal gücü çalışmaya başlar ve kendi özgün metnini oluşturur.
Çocuklarını heveslendirmek isteyen anne-babalara önerileriniz neler?
Koray Avcı Çakman: Çocukları nitelikli kitaplarla buluşturarak onlara okuma sevgisi kazandırabiliriz.
Tülay Uğurludural: Eskiden insanlar birbirlerine uzun mektuplar yazarken hayal kurar, anlatım becerileri gelişir ve duygularını ifade ederdi. Teknolojinin gelişmesiyle bu özelliklerimiz darbe aldı. Oysa duygularımızı ifade etmeye ihtiyacımız var. Anne-babalar çocuklarıyla bol bol sohbet etmeli, birlikte araştırmalar yapmalı.
HADİ GİDELİM
ÇOCUK ŞEFLER MUTFAKTA
Bu atölyede çocuklar hem mutfakta zaman geçirmenin keyfine varacak hem de yepyeni tariflerle el becerilerini geliştirecek. Etkinlik COVID-19 önlemleri alınarak gerçekleştirilecek.
Yer: İstanbul-EKS Mutfak Akademisi
Tarih: Bugün
Saat: 15.00
Fiyat: 140 lira
Telefon: (0216) 325 15 00
HAFTANIN KİTABI
‘Dönme Dolap’ dünyanın iki farklı şehrinden yola çıkan iki ailenin hikâyesini anlatıyor. Kitap, savaş ve göç konusunda çarpıcı resimlerle çocukların empati duygusunu geliştiriyor.
Yayınevi: Doğan Egmont
Yazar: Tülin Kozikoğlu
Resimleyen: Hüseyin Sönmezay
Tür: Öykü
Sayfa: 40
Fiyatı: 32 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.Yasemin Konuk’un kızı Elisa.
Başarılı olmanın yolu yazmaktan geçiyor
Çocukların başarılı olmak için okuduğunu anlama, ifade etme, yorum yapma ve farklı konular arasında bağlantılar kurabilme becerilerini kazanması şart. Bunun en güzel yollarından biri de yaratıcı yazı... Çocuklar yazmayı nasıl sever? Uzmanlara sorduk. Onlara göre en kolay yol çocuğunuzu kitaplarla buluşturmak.
'Yaratıcı yazma’ deyince ne anlıyoruz?
Koray Avcı Çakman (yazar-eğitmen): Yaratıcı yazmanın hedefi okuru bilgilendirmek değil; estetik bakış açısı ön planda. İrlandalı yazar Bernard Shaw yaratmanın başlangıcının düş gücü olduğunu söylüyor. Düş gücünüzle yazma becerinizi birleştirdiğinizde ortaya yaratıcı yazma çıkar.
Tülay Uğurludural (Bahçeşehir Okulları Türkçe Bölüm Başkanı): Yaratıcı yazma; duygu, düşünce, izlenim, olay ve hayalleri özgürce yazabilmek demek. Amaç okuru etkilemek. Sözcüklerin büyüsüne kendini kaptırıp yaratıcı düşünme becerisini yazı yoluyla ortaya koymak, böylelikle kendini tanımak ve geliştirmek... Çocuğun duygularına ait metinler bunlar.
Yaratıcı yazı çocukların hangi yönlerini geliştirir?
Koray Avcı Çakman: Hayal gücünü geliştirir, dilin etkili biçimde kullanılmasına katkı sağlar. Çocuk yazı aracılığıyla farklı bakış açılarını keşfeder. Kendini tanır, duygu ve düşüncelerini özgün ve özgür bir şekilde ifade etmeyi öğrenir.
Tülay Uğurludural: Yazma etkinlikleri çok önemli. Dil hâkimiyeti, planlı düşünme, neden-sonuç ilişkileri kurabilme ve görüşleri derli toplu anlatabilme becerisi hayal gücünü geliştirir. Bu da iletişim ve ikna etme becerisinin gelişmesini sağlar.
Çocuk yazı yazmayı sevmiyorsa...
Koray Avcı Çakman: Yazmakla okumak bir bütünün parçaları. Çocuklara her ikisinin de ihtiyaç olduğunu öğretmeliyiz. Günlük tutmaya, sevdiklerine mektup yazmaya teşvik edebiliriz onları.
Tülay Uğurludural: Yeni sözcükler kullanmaya özendirmek ve yazmayı oyunlaştırmak çok önemli. Çocuklar oyunla hem öğrenir hem de eğlenir.
Basit sorularla onları yönlendirin
Yaratıcı yazı teknikleri nelerdir?
Koray Avcı Çakman: ‘Küçük Prens’ kitabı üzerinden bir örnek verebilirim: İlgisini çekmek için Küçük Prens’in ağzından çocuğunuza bir mektup yazabilir ya da kitabın heyecanlı bir bölümünü okuyup merak uyandırabilirsiniz. “Sen Küçük Prens’in yerinde olsaydın nasıl bir gezegene seyahat etmek isterdin?”, “Kitaba yeni bir karakter daha ekler misin?” gibi sorularla yönlendirme yapılabilir.
Tülay Uğurludural: Yazmak için soru sormak gerekir. Çocukları da bazı basit sorularla yönlendirebilirsiniz. “Bulutların üzerinde seyahat edebilseydin nereye gitmek isterdin?” sorusunun yanıtını düşünürken hayal gücü çalışmaya başlar ve kendi özgün metnini oluşturur.
Çocuklarını heveslendirmek isteyen anne-babalara önerileriniz neler?
Koray Avcı Çakman: Çocukları nitelikli kitaplarla buluşturarak onlara okuma sevgisi kazandırabiliriz.
Tülay Uğurludural: Eskiden insanlar birbirlerine uzun mektuplar yazarken hayal kurar, anlatım becerileri gelişir ve duygularını ifade ederdi. Teknolojinin gelişmesiyle bu özelliklerimiz darbe aldı. Oysa duygularımızı ifade etmeye ihtiyacımız var. Anne-babalar çocuklarıyla bol bol sohbet etmeli, birlikte araştırmalar yapmalı.
HADİ GİDELİM
ÇOCUK ŞEFLER MUTFAKTA
Bu atölyede çocuklar hem mutfakta zaman geçirmenin keyfine varacak hem de yepyeni tariflerle el becerilerini geliştirecek. Etkinlik COVID-19 önlemleri alınarak gerçekleştirilecek.
Yer: İstanbul-EKS Mutfak Akademisi
Tarih: Bugün
Saat: 15.00
Fiyat: 140 lira
Telefon: (0216) 325 15 00
HAFTANIN KİTABI
‘Dönme Dolap’ dünyanın iki farklı şehrinden yola çıkan iki ailenin hikâyesini anlatıyor. Kitap, savaş ve göç konusunda çarpıcı resimlerle çocukların empati duygusunu geliştiriyor.
Yayınevi: Doğan Egmont
Yazar: Tülin Kozikoğlu
Resimleyen: Hüseyin Sönmezay
Tür: Öykü
Sayfa: 40
Fiyatı: 32 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.Yasemin Konuk’un kızı Elisa.