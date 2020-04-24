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Ömür Kurt

Ömür Kurt

omur@hurriyet.com.tr

#EvdeKal günlükleri motivasyon arttırıyor

24 Nisan 2020

Günlük tutan çocukların iç motivasyonları artarken kendilerini ifade etme, yazma, okuma ve anlama becerileri de gelişiyor. Onlara günlük tutma alışkanlığı kazandırmanın yollarını da eğitimbilimci Dr. Bahar Eriş anlatıyor...

#EvdeKal günlükleri motivasyon arttırıyor* Günlük tutmak neden önemli?

Duygusal boyutta; yazmak sağaltıcı etkiye sahip. Özellikle içinden geçtiğimiz bu zor günlerde, bir nevi terapi işlevi üstleniyor. Günlük, bir özkeşif ve kişisel gelişim aracıdır. Bu dışavurum daha pozitif bir ruh haline girmemizi sağlıyor ki bu da dolaylı yoldan bağışıklığı güçlendiriyor. Yani işin fiziksel sağlık boyutu da var.

* Çocuklara bu beceriyi kazandırmak için ne yapmalı?

Öncelikle defteri çocuk seçmeli. Bu onun yazma motivasyonunu arttırır. Tarihleri olmayan bir defter daha iyi. Aksi takdirde çocuklar “Her gün yazmalıyım” stresine girebilirler. Boya kalemleri, çıkartmalar, damgalarla sayfaları süsleyebilirler. Böylece daha eğlenceli hale gelir.

* Günlük tutan çocukların kazanımları ne olur?

Çok fazla kazanımları olur. Mesela günlük tutan çocukların yaşlarının daha ilerisinde akademik performans sergilediği görülmüş. Sonuçta yazı yazmak, beyni devreye sokmak demek. Yazmak için düşünmek gerekiyor. Bu da sınavlarda performansına olumlu etki ediyor.

Duygusal zekâ için

* Akademik becerinin yanı sıra neler kazanıyor?

Fikirlerini daha iyi iletmesini sağlayarak iletişim becerilerini güçlendiriyor. Çocuklara kontrol duygusu ve seçim hakkı veren bir eylem. Onlar için kişisel bir anlamı da var. Bütün bunlar içsel motivasyon sağlayan unsurlar. Ayrıca duygusal zekâ gelişimi için de mükemmel araç.

* Peki, ya anne-babalar?

Onlar da günlük tutsun. Hatta çocukları hakkındaki duygularını yazsınlar. Sosyal medyada yapılan arşivlemeden çok daha güvenli, anlamlı ve iç motivasyon olarak da çok daha etkili.

* Okuma-yazma bilmeyen çocuklar için ne yapılabilir?

Düşüncelerini sorup söylediklerini yazabilirsiniz. Çocuklar ne söylerse düzeltmeden ve orijinalliğini koruyarak tabii. O da sayfaya resimlerini çizebilir. Unutulmamalı ki günlük, çocuğun mahremidir. Amacına ulaşmasını istiyorsak buna saygı göstermeliyiz. 

Etkinlikler

Meypom çocuk kanalı

Çocukların eğlenerek öğreneceği bir YouTube kanalı ‘Meypom’. İçinde şarkı, küçük skeçler, hayvanlar ve doğayla ilgili eğitici kısa filmlerin olduğu eğlenceli bir kanal. Okul öncesi dönem çocukları için uygun.

#EvdeKal günlükleri motivasyon arttırıyor

Geri dönüşüm dostları

İstanbul Modern ‘Çevrimiçi Etkinlikler’ kapsamında çocuklara atık malzemelerle kendi özgün tasarımlarını yapıyor, İstanbul Modern de bu çalışmaları veli izniyle yayımlıyor. Ayrıntılar istanbulmodern.org’da.

Pastel kazıma resim atölyesi

Akbank Sanat, pastel kazıma resim atölyesi düzenliyor. Barış Karayazgan’ın akbanksanat.com’da ücretsiz gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimleri tüm çocuklar için.

Fotoğrafını çek, gönder

Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
#EvdeKal günlükleri motivasyon arttırıyorMehtap Uzun’un torunu Sarp...

 

 

 

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