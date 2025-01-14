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Ömür Gedik
Ömür Gedik
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Zakoğlu ‘Yılın Tiyatro Adamı’ seçildi

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine geldiğinde bu işte çok başarılı olacağını ilk yazan ben olmuştum. Yapabileceklerini, sağlayacağı katkıları tahmin edebiliyordum çünkü.

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Gerçekten de Metin Zakoğlu geldiği andan itibaren Bodrum’un tiyatro mevsimini 12 ay bahara çevirdi, çiçek açtırdı.
Artık Bodrum’da tiyatro yapılıyor, tiyatro konuşuluyor.
Ve beklenen ödüllerden biri de geldi.
Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri jürisi, Bodrum Belediyesi Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği çalışmalarından ötürü Yılın Tiyatro Adamı Ödülü’nü bu yıl Metin Zakoğlu’na vereceğini açıkladı.
3 Şubat’ta ödülünü alacak olan Metin Zakoğlu’nu ben de buradan, yine herkesten önce tebrik etmiş olayım.
Daha nice böyle güzel başarılara...

Amerika yanıyor

Ünlü yıldızlardan Amerika’da yaşanan yangınlar sonrasında halka yönelik çağrılar gelmeye başladı.
Michael Douglas sosyal medyasından yayınladığı videoda “Los Angeles’ta yaşamıyorum ama oraları iyi bilirim. Şu anda yaşanan kâbus gibi bir trajedi. İnsanlar orada oturan büyük yıldızlar hakkında konuşuyor ama onlar dışında da pek çok insan evlerini kaybetti. Saatlik ücretle çalışan ve sigortaları olmayan insanlar. Babam ve üvey annem Douglas Derneği’ni kurdular, biz Amerikan Kızılhaçı’na yardım ediyoruz ve sizden de destek bekliyoruz” diyerek insanlardan politik görüşlerini bir kenara bırakıp yangın sonrası yardıma muhtaç hale gelen herkese yardım elini uzatmalarını ve bağış yapmalarını istedi.
Yanan sadece evler, malikaneler, duvarlar, eşyalar olsa keşke.
Ormanlar, ağaçlar, hayvanlar, canlılar yandı, yok oldu.
Umarım bu kâbus kısa zamanda en az kayıpla biter.

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Kedileri istemiyormuş!

Geçenlerde “Yeni taşındığım apartmanda üç kedimle birlikte yaşıyorum. Yönetici çöplerin koktuğunu bahane ederek kedileri apartmanda istemediklerini söyledi, ne yapabilirim” diyen bir hayvansever aradı.
“Yok artık” dedim, hem sesli olarak hem de içimden.
Özellikle son yasadan sonra iyice artan hayvan düşmanlığının geldiği yerlere bakın.
Tabii ki yöneticinin böyle bir hakkı yok.
Asla böyle bir şey isteyemez, yapamaz da. Bizler hayvan sahiplendirmeye çalışırken bazılarının böyle saçmalaması sadece can sıkıyor.
Çok can sıkıyor.

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar
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