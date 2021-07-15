Yol hipnozuna dikkat!

6 Temmuz 2021’de Ankara’da, TBMM’deki Hayvan Hakları Yasa Tasarısı toplantısına, diğer pek çok STK ile birlikte HAÇİKO kurucu başkanı olarak ben de katıldım.

20 Şubat 2011’de, Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yine hayvan hakları için buluşmamızın üzerinden 10 yıldan fazla bir zaman geçmiş.

10 yıl içinde Hayvan Hakları Yasası’nın değiştirilmesi gerektiği hep konuşuldu. Ankara’yı kapı komşusu yaptık.

Ve artık sona doğru iyice yaklaştık.

Ama çekincelerimiz var!

Kırmızı çizgilerimiz var!

Kendi çıkarımız için değil, dünyayı paylaştığımız, hatta paylaşırken haklarından bolca çaldığımız canlılar adına bu ‘ama’lar. Ben bu yazıyı yazarken görüşmeler henüz bitmemişti.

Yasa tartışmalarla, çekişmelerle birlikte son haline doğru ilerlemeye devam ediyordu.

Meclise oylamaya gidecek yasa tasarısını şekillendirip, altına imza atacak ve oylamaya katılacak milletvekillerimizden tek ricam, her şeyi bir kenara bırakıp, bu tarihe not düşecek yasada insanlığa,