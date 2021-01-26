YenidenBiz ile işe geri dönün

Yarın ve sonraki günlerde, yani sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda hava yağışlı, belki karlı ve ne yazık ki buz gibi soğuk olacak. Geçen hafta sonundaki sokağa çıkma yasağında önce TEM kenarındaki köpekler, sonra da ara sokaklardaki kediler için mama dağıttım.

Nasıl aç, nasıl halsiz, nasıl zor durumda olduklarını anlatamam.

Hava da ılıktı üstelik.

Soğuk geçecek olan bu hafta sonunu düşünmek bile istemiyorum.

Siz de bu hafta sonu sokağınızdaki canları beslesenize. Hem değişiklik olur, kapının önüne çıkmış olursunuz.

İlla kuru mama almanıza gerek yok, bu hayvanlar sizin tabağınızdan artanlarla karınlarını doyurabilirler.

Soğukla baş ederken en azından açlık çekmemiş olurlar.

Apartmanınızın ya da evinizin kapısını onlara açarsanız çok daha şahane bir şey yapmış olursunuz tabii. Korona tehdidi ile yaşadığımız şu günlerde karın doyurarak ya da yuva olarak sevaba girmek istemez misiniz?

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