Yeni yıl size zehir olmasın

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Çarşambaya denk gelen 1 Ocak tatil gününü hafta sonuyla birleştirenler, kısa bir tatil yapacak.

İşte bu noktada ufak bir uyarım olacak.

Sosyal medya ve internet sitelerinde bolca karşınıza çıkan “cazip fiyatlara tatil rezervasyonları”na kanarsanız, paranızdan olup yeni yıla evde sinir krizi yaşayarak girebilirsiniz.

Sahte ilanların getireceği mağduriyeti yaşamak istemiyorsanız güvenilir ve resmi platformlardan ilerlemenizi öneriyorum.

Sonrasında yeni yılı geçireceğiniz ya da tatil yapacağınız oteli, restoranı ya da tatil köyünü arayarak rezervasyonunuzu teyit etmeniz de iyi olacaktır.

Konserinde et satışı yasak

Billie Eilish benim gözümde tüm süperstarların süperstarı.

Hayvan hakları konusundaki duyarlılığı bilinen Eilish, röportajlarında ve konserlerinde bunu dile getirmenin ötesine geçiyor.

Öyle şeyler yapıyor ki sözde kalmadığını, buna kafa yorduğunu da ortaya koyuyor.

“Beni dinleyecek ve izleyecekseniz, siz de benim gibi olacaksınız” diyor artık.

Uzun zamandır vegan beslenen şarkıcı, Kaliforniya’da verdiği son iki konserinde konser alanında et tüketilmesini engelledi.

Alanda satılan tüm menüler vegan yiyeceklerden oluşuyordu.

Böylece vegan beslenmeyenler de bu beslenme türünü bir günlüğüne de olsa denemiş oldular. Eminim bir kısmı vegan da olmuştur o konserler sonrası. Billie Eilish’e dünyaya iyi gelmeye ve farkını ortaya koymaya devam ettiği için kocaman bir alkış.

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Hepsi yaşamak istiyor

Londra’ya gidenler, aralarında Piccadilly Circus, Queen’s Park ve Waterloo’nun da bulunduğu sekiz ayrı lokasyonda çarpıcı billboard’larla karşılaştı.

İlk bakışta keyifli görünen bu görsel detaylara inilip, yazılar okununca rahatsız ediyordu insanları.

Gasping For Life kampanyası kapsamında çıkan bu görselde bir kedi, bir köpek ve bir domuz fotoğrafı var. Üzerinde “Hepsi yaşamak istiyor ama biri gaz verilerek öldürülüyor” yazıyor.

İngiltere’de domuzların yüzde 88’inin gazla öldürüldüğüne dikkat çeken bu farkındalık çalışması Viva Derneği tarafından yürütülüyor.

Bu afişi bir kamyona da giydirip Londra sokaklarını dolaştırdılar ve insanlara hayvanlar arasındaki bu ayrımcılık hakkındaki görüşlerini sordular.

Bazen gerçeklerle yüzleşmek değişimle sonuçlanabiliyor.

Et yemeyi bırakacağını söyleyenlerin sayısı hiç de az değildi.