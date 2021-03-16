Yasa tasarısı için TBMM’deydim

İçimizden, bizden biri bir yola baş koyup iddialı bir şey yaptığında neden hemen çekemezlik duygumuz kabarıyor acaba?

Eleştirmek, illa ki beğenmemek bağımlılık mı yaptı?

Acımasız olmak, yerden yere vurmak...

Sosyal bir hastalığımız bu sanki...

Aleyna’nın dünyaya açılma projesinin ilk adımı olan “Retrograde”i eleştirenlere karşı duruyor ve alkışlıyorum ben.

Pandemi dönemine gelen klip sade görünse de gayet nokta atışı incelikler içeriyor.

Aleyna da güzel söylemiş şarkıyı.

İngilizcesiyle, sesiyle, fiziğiyle gayet de dünyaya açılacak bir yıldızımız var.

