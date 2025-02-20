Yapay zekâ ve sanat birleşti

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Okan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, Red Art Sanat Galerisi’nin sahibi, öğretim görevlisi Burak Yiğit Aydın’ın küratör-lüğünde şahane, modern ve sıra dışı bir işe imza atmış.

Sanat ve yapay zekâ, bir sosyal sorumluluk projesi için birleşmiş.

Sergiyi Yiğit Aydın ve Okan Üniversitesi Dekan Yardımcısı ve İç Mimarlık Bölümü Başkanı Sinan Savaş ile birlikte gezdim.

Özellikle çizgi film kahramanlarının yapay zekâ ile tuvallere dökülmüş halleri çocuklu aileler için son derece ilgi çekici.

Hatta bence büyükler için de.





Hepimizin içindeki çocuk böyle durumlarda ortaya çıkıyor galiba.

Mickey Mouse’dan Ninja Kaplumbağalar’a unutulmaz çizgi kahramanları, incelikli kolajlarla tarihi ve turistik mekânlarda görmek bana da çok iyi geldi.

Daha da iyi gelen şey, sergiden elde edilecek tüm gelirin UCİM’e (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği) bırakılacak olması.

Öğrenciler, dün kendilerinin de çocuk olduğunu unutmayıp, bugünün çocuklarına kardeş ellerini uzatmışlar.

Her birini ve hocalarını yürekten tebrik ediyorum. Umarım devamı gelir.

Sergi, bugün ve yarın da açık olacak, mutlaka uğrayın derim.

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Büyük Kulüp’te Yeşilçam konseri

Ben bir koro insanıyım.

Boğaziçi Üniversitesi çok sesli rock korosu Mavi Topluluk, Ladies and Gentlemen, İstanbul Avrupa Korosu gibi önemli korolarda uzun yıllar koristlik yaptıktan sonra ilk albümümü çıkararak solo kariyerime başlamıştım.

Ama koro hayatımı da hep özlemle andım, bana kattığı müzikal kazanımı hep cebimde taşıdım.

Geçen gün Büyük Kulüp’te arkadaşlarla sohbet ederken, bir salondan gelen güzel müziğe doğru ilerlediğimde içeride şahane seslerle ve toplulukla karşılaştım.

Büyük Kulüp Türk Sanat Müziği Korosu, bu pazar 16.00’da Balo Salonu’nda verecekleri Yeşilçam Konseri’ne hazırlanıyormuş.

Koro şefleri, usta şan eğitmeni, Türk sanat müziği sanatçısı Ufuk Uğuriş’le ayaküstü sohbet ettim, çok iyi hazırlanmışlar ve kıpır kıpır bir repertuvarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyorlar.

Ben pazar günü dinleyiciler arasında olacağım.

Yeşilçam şarkıları demişken, benim de bu akşam 20.00’de Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde içinde Yeşilçam şarkılarının da olduğu Film Müzikleri konserim var, civardakilere duyurmuş olayım.